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ПАО "СОЛЛЕРС АВТО"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:34270159 шт.
  • Номинал:12.5 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.94%210.5 ₽
  • За неделю, max:218 ₽
  • За неделю, min:208.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:52.52 ₽
  • Отсечка:11.06.2014
  • Доходность:8.10%
дивидендная история
100%
Капитализация7 214 млн. руб.
  • Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС ГРУП»72.87%
  • Прочие27.13%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

ПАО «СОЛЛЕРС» было основано в 2002 году и на протяжении первых 6 лет своего существования носила название «Северсталь-авто». Лишь после смены руководства предприятие получило текущее наименование ― «СОЛЛЕРС». В 2007 году бывший собственник Алексей Мордашов продал 49,3% акций компании Вадиму Швецову, который стал генеральным директором. В настоящее время ему принадлежит 58% ценных бумаг. Остальные находятся в свободном обращении и торгуются на Москоской бирже с тикером «SVAV». 

В 2014 году была проведена деофшоризация СОЛЛЕРС, в результате которой контрольный пакет акций перешел на имя ООО «Эрфикс». Данная компания специально создавалась для вывода ценных бумаг с кипрской организации, ранее номинально владевшей предприятием.  

Основные направления деятельности

В настоящее время СОЛЛЕРС является ведущей автомобильной компанией России. Предприятие занимается выкупом и строительством производственных площадок и заводов для выпуска легковых автомобилей зарубежных брендов. Вместе с этим, СОЛЛЕРС расширяет рынки сбыта и регулярно открывает новые дилерские центры. Такая активность позволила компании занять лидирующие позиции в своем сегменте, а также с успехом вывести на отечественный рынок 15 новых продуктов. 

СОЛЛЕРС является партнером крупнейших игроков мировой автомобильной промышленности. Среди них такие бренды, как SsangYong, Ford, Mazda. В собственности компании есть большое число производственных площадок, которые занимаются выпуском внедорожников УАЗ, дизельных двигателей ЗМЗ, а также корейских и американских легковых авто. С 2012 года во Владивостоке налажена сборка Mazda 6 и Mazda CX 5. В год с конвейеров СОЛЛЕРС сходит более 550 тыс. автомобилей. Такой объем выпуска позволяет компании называться одной из самых эффективных среди российских производителей машин. 

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
67 524 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы32 898 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы34 626 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы24 554 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства7 181 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства35 789 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.84Долг/EBITDA
2.98EV/EBITDA
-5.46EV/OCF
0.13EV/S
0.3P/BV
55.14P/E
-0.46P/FCF
-0.88P/NCAV
-0.36P/NNWC
0.09P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.19Долг/EBITDA
4.16EV/EBITDA
-3.25EV/OCF
72.13EV/S
1.96P/BV
18.08P/E
-46.03P/FCF
-7.28P/NCAV
-0.56P/NNWC
49.31P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.29Коэффицент абсолютной ликвидности
0.36Коэффициент автономии
0Рентабельность общая, %
-0.34Коэффициент маневренности собственного капитала
3.2Оборачиваемость собственного капитала
-0.24Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.28Оборачиваемость оборотных активов
0.97Коэффицент текущей ликвидности
0.23Коэффициент привлечения заемного капитала
1.49Коэффицент покрытия процентов
8.35Оборачиваемость запасов
-0.67Коэффициент обеспеченности запасами
0.47Коэффициент покрытия инвестиций
3.14Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.49Индекс постоянного актива
0Маржа прибыли, %
0.51Коэффициент мобильности имущества
0.62Коэффицент срочной ликвидности
5.94Оборачиваемость дебиторской задолженности
0Рентабельность оборотных активов, %
0Рентабельность внеоборотных активов, %
0Рентабельность производственных фондов, %
0Рентабельность задействованного капитала, %
1Рентабельность собственного капитала, %
2Рентабельность продаж, %
0.83Коэффициент краткосрочной задолженности
0.3Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Оптовые показатели группы

2017 г.
46.5тыс. шт.UAZ
46.5тыс. шт.Итого

Розничные продажи на российском рынке

2020 г.
35.3тыс. шт.UAZ
0тыс. шт.SsangYong
0тыс. шт.ISUZU
14.1тыс. шт.Ford transit
49.4тыс. шт.Итого
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС АВТО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "СОЛЛЕРС АВТО"
  • РуководительСОБОЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: автопром
  • Вид деятельностиРазработка компьютерного программного обеспечения
Юридическая информация
  • ОГРН1023501244524
  • ИНН3528079131
  • Юридический адрес:119590, ГОРОД МОСКВА, КМ МЖД КИЕВСКОЕ 5-Й, Д. 1, СТР. 1,2, ЭТАЖ
Контактная информация
  • Телефон+74952283045
  • E-mailinfo@sollers-auto.com
  • Сайтссылка