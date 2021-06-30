ПАО "СОЛЛЕРС АВТО"
- Кол-во АОИ:34270159 шт.
- Номинал:12.5 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-0.94%210.5 ₽
- За неделю, max:218 ₽
- За неделю, min:208.5 ₽
- Дивиденд:52.52 ₽
- Отсечка:11.06.2014
- Доходность:8.10%
- Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС ГРУП»72.87%
- Прочие27.13%
Общая информация
ПАО «СОЛЛЕРС» было основано в 2002 году и на протяжении первых 6 лет своего существования носила название «Северсталь-авто». Лишь после смены руководства предприятие получило текущее наименование ― «СОЛЛЕРС». В 2007 году бывший собственник Алексей Мордашов продал 49,3% акций компании Вадиму Швецову, который стал генеральным директором. В настоящее время ему принадлежит 58% ценных бумаг. Остальные находятся в свободном обращении и торгуются на Москоской бирже с тикером «SVAV».
В 2014 году была проведена деофшоризация СОЛЛЕРС, в результате которой контрольный пакет акций перешел на имя ООО «Эрфикс». Данная компания специально создавалась для вывода ценных бумаг с кипрской организации, ранее номинально владевшей предприятием.
Основные направления деятельности
В настоящее время СОЛЛЕРС является ведущей автомобильной компанией России. Предприятие занимается выкупом и строительством производственных площадок и заводов для выпуска легковых автомобилей зарубежных брендов. Вместе с этим, СОЛЛЕРС расширяет рынки сбыта и регулярно открывает новые дилерские центры. Такая активность позволила компании занять лидирующие позиции в своем сегменте, а также с успехом вывести на отечественный рынок 15 новых продуктов.
СОЛЛЕРС является партнером крупнейших игроков мировой автомобильной промышленности. Среди них такие бренды, как SsangYong, Ford, Mazda. В собственности компании есть большое число производственных площадок, которые занимаются выпуском внедорожников УАЗ, дизельных двигателей ЗМЗ, а также корейских и американских легковых авто. С 2012 года во Владивостоке налажена сборка Mazda 6 и Mazda CX 5. В год с конвейеров СОЛЛЕРС сходит более 550 тыс. автомобилей. Такой объем выпуска позволяет компании называться одной из самых эффективных среди российских производителей машин.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы32 898 000 тыс. руб.
- Оборотные активы34 626 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы24 554 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства7 181 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства35 789 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Оптовые показатели группы2017 г.
Розничные продажи на российском рынке2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС АВТО"
- Сокращенное наименованиеПАО "СОЛЛЕРС АВТО"
- РуководительСОБОЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: автопром
- Вид деятельностиРазработка компьютерного программного обеспечения
- ОГРН1023501244524
- ИНН3528079131
- Юридический адрес:119590, ГОРОД МОСКВА, КМ МЖД КИЕВСКОЕ 5-Й, Д. 1, СТР. 1,2, ЭТАЖ
- Телефон+74952283045
- E-mailinfo@sollers-auto.com
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