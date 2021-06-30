ПАО «СОЛЛЕРС» было основано в 2002 году и на протяжении первых 6 лет своего существования носила название «Северсталь-авто». Лишь после смены руководства предприятие получило текущее наименование ― «СОЛЛЕРС». В 2007 году бывший собственник Алексей Мордашов продал 49,3% акций компании Вадиму Швецову, который стал генеральным директором. В настоящее время ему принадлежит 58% ценных бумаг. Остальные находятся в свободном обращении и торгуются на Москоской бирже с тикером «SVAV».

В 2014 году была проведена деофшоризация СОЛЛЕРС, в результате которой контрольный пакет акций перешел на имя ООО «Эрфикс». Данная компания специально создавалась для вывода ценных бумаг с кипрской организации, ранее номинально владевшей предприятием.

Основные направления деятельности

В настоящее время СОЛЛЕРС является ведущей автомобильной компанией России. Предприятие занимается выкупом и строительством производственных площадок и заводов для выпуска легковых автомобилей зарубежных брендов. Вместе с этим, СОЛЛЕРС расширяет рынки сбыта и регулярно открывает новые дилерские центры. Такая активность позволила компании занять лидирующие позиции в своем сегменте, а также с успехом вывести на отечественный рынок 15 новых продуктов.

СОЛЛЕРС является партнером крупнейших игроков мировой автомобильной промышленности. Среди них такие бренды, как SsangYong, Ford, Mazda. В собственности компании есть большое число производственных площадок, которые занимаются выпуском внедорожников УАЗ, дизельных двигателей ЗМЗ, а также корейских и американских легковых авто. С 2012 года во Владивостоке налажена сборка Mazda 6 и Mazda CX 5. В год с конвейеров СОЛЛЕРС сходит более 550 тыс. автомобилей. Такой объем выпуска позволяет компании называться одной из самых эффективных среди российских производителей машин.