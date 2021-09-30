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ПАО "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:859074636 шт.
  • Номинал:0.00483 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.78%0.6355 ₽
  • За неделю, max:0.67 ₽
  • За неделю, min:0.6355 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:02.07.2019
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация693 млн. руб.
  • Сантредо Лтд. (Santredo Ltd.)16.13%
  • НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД Ltd.12%
  • ПЕРРИВЕЙЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС АССЕТС КОРП.12%
  • Northwind Capital Limited15.28%
  • ООО «Корона Тэхет»9.19%
  • ООО «Вагран»6.13%
  • ООО «Озу»6.12%
  • Прочие23.15%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2019 г., существенные факты от 21.01.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обеспечивает электричеством более 50% потребителей Ставропольского края. Покупателями электроэнергии являются не только физические лица, но и крупные производители, представители сферы услуг, ритейлеры, социальные и инфраструктурные объекты. В состав общества входит 7 отделений в крупных городах доверенной территории и 33 участка в районах. Ключевые направления деятельности — внедрение современных методов работы, привлечение новых партнеров и расширение предоставляемых услуг.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» было создано в 2005 году путем выделения компании из предприятия ОАО «Ставропольэнерго». В 2015 году произошла смена организационно-правовой формы (с АО на ПАО).

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании сводится к покупке и продаже электрической энергии, предоставлению коммунальных услуг населению, энергетическому консалтингу и инжинирингу. Энергетическое предприятие занимается производством пара и горячей воды. Особое внимание ПАО «Ставропольэнергосбыт» уделяет организации и проведению энергосберегающих мероприятий.

Собственными потребителями оплачено 99% поставляемой энергии.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 5,419 млн рублей разделен на именные обыкновенные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,005 рублей каждая. Крупнейшими акционерами являются ООО «Уралтрейдконсалтинг» (16%), Santredo Ltd. (16%) и Northwind Capital Limited (15%).

Акции ПАО «Ставропольэнергосбыт» обращаются на Московской фондовой бирже под тикерами «STSB» (обыкновенные) и «STSBP» (привилегированные). С 2008 по 2019 год дивиденды по простым акциям не выплачивались.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
3 445 199тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 620 202 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 824 997 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы915 650 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства817 224 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 712 325 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.96Долг/EBITDA
3.52EV/EBITDA
1.89EV/OCF
0.08EV/S
0.79P/BV
3.19P/E
2.04P/FCF
-1.02P/NCAV
-0.62P/NNWC
0.03P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.11Коэффицент абсолютной ликвидности
0.27Коэффициент автономии
1.37Рентабельность общая, %
-0.77Коэффициент маневренности собственного капитала
24.18Оборачиваемость собственного капитала
-0.39Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
10.72Оборачиваемость оборотных активов
1.07Коэффицент текущей ликвидности
0.47Коэффициент привлечения заемного капитала
8.37Коэффицент покрытия процентов
1 880.51Оборачиваемость запасов
-22.67Коэффициент обеспеченности запасов
0.5Коэффициент покрытия инвестиций
13.11Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.77Индекс постоянного актива
1.08Маржа прибыли, %
0.53Коэффициент мобильности имущества
1.05Коэффицент срочной ликвидности
11.78Оборачиваемость дебиторской задолженности
11.55Рентабельность оборотных активов, %
13.73Рентабельность внеоборотных активов, %
13.64Рентабельность производственных фондов, %
8.26Рентабельность задействованного капитала, %
26.05Рентабельность собственного капитала, %
2.73Рентабельность продаж, %
0.68Коэффициент краткосрочной задолженности
0.1Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
4 595млн кВт*чПокупка электроэнергии
4 526млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ"
  • РуководительДЗИОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1052600222927
  • ИНН2626033550
  • Юридический адрес:357633, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЕССЕНТУКИ, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, Д. 59А
Контактная информация
  • Телефон+78793442180
  • E-mailinfo@staves.ru
  • Сайтссылка