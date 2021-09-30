ПАО «Ставропольэнергосбыт» обеспечивает электричеством более 50% потребителей Ставропольского края. Покупателями электроэнергии являются не только физические лица, но и крупные производители, представители сферы услуг, ритейлеры, социальные и инфраструктурные объекты. В состав общества входит 7 отделений в крупных городах доверенной территории и 33 участка в районах. Ключевые направления деятельности — внедрение современных методов работы, привлечение новых партнеров и расширение предоставляемых услуг.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» было создано в 2005 году путем выделения компании из предприятия ОАО «Ставропольэнерго». В 2015 году произошла смена организационно-правовой формы (с АО на ПАО).

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании сводится к покупке и продаже электрической энергии, предоставлению коммунальных услуг населению, энергетическому консалтингу и инжинирингу. Энергетическое предприятие занимается производством пара и горячей воды. Особое внимание ПАО «Ставропольэнергосбыт» уделяет организации и проведению энергосберегающих мероприятий.

Собственными потребителями оплачено 99% поставляемой энергии.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 5,419 млн рублей разделен на именные обыкновенные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,005 рублей каждая. Крупнейшими акционерами являются ООО «Уралтрейдконсалтинг» (16%), Santredo Ltd. (16%) и Northwind Capital Limited (15%).

Акции ПАО «Ставропольэнергосбыт» обращаются на Московской фондовой бирже под тикерами «STSB» (обыкновенные) и «STSBP» (привилегированные). С 2008 по 2019 год дивиденды по простым акциям не выплачивались.