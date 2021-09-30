ПАО "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:859074636 шт.
- Номинал:0.00483 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-0.78%0.6355 ₽
- За неделю, max:0.67 ₽
- За неделю, min:0.6355 ₽
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:02.07.2019
- Доходность:0.00%
- Сантредо Лтд. (Santredo Ltd.)16.13%
- НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД Ltd.12%
- ПЕРРИВЕЙЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС АССЕТС КОРП.12%
- Northwind Capital Limited15.28%
- ООО «Корона Тэхет»9.19%
- ООО «Вагран»6.13%
- ООО «Озу»6.12%
- Прочие23.15%
Общая информация
ПАО «Ставропольэнергосбыт» обеспечивает электричеством более 50% потребителей Ставропольского края. Покупателями электроэнергии являются не только физические лица, но и крупные производители, представители сферы услуг, ритейлеры, социальные и инфраструктурные объекты. В состав общества входит 7 отделений в крупных городах доверенной территории и 33 участка в районах. Ключевые направления деятельности — внедрение современных методов работы, привлечение новых партнеров и расширение предоставляемых услуг.
ПАО «Ставропольэнергосбыт» было создано в 2005 году путем выделения компании из предприятия ОАО «Ставропольэнерго». В 2015 году произошла смена организационно-правовой формы (с АО на ПАО).
Сфера деятельности
Сфера деятельности компании сводится к покупке и продаже электрической энергии, предоставлению коммунальных услуг населению, энергетическому консалтингу и инжинирингу. Энергетическое предприятие занимается производством пара и горячей воды. Особое внимание ПАО «Ставропольэнергосбыт» уделяет организации и проведению энергосберегающих мероприятий.
Собственными потребителями оплачено 99% поставляемой энергии.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 5,419 млн рублей разделен на именные обыкновенные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,005 рублей каждая. Крупнейшими акционерами являются ООО «Уралтрейдконсалтинг» (16%), Santredo Ltd. (16%) и Northwind Capital Limited (15%).
Акции ПАО «Ставропольэнергосбыт» обращаются на Московской фондовой бирже под тикерами «STSB» (обыкновенные) и «STSBP» (привилегированные). С 2008 по 2019 год дивиденды по простым акциям не выплачивались.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 620 202 тыс. руб.
- Оборотные активы1 824 997 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы915 650 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства817 224 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 712 325 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ"
- РуководительДЗИОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1052600222927
- ИНН2626033550
- Юридический адрес:357633, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЕССЕНТУКИ, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, Д. 59А
- Телефон+78793442180
- E-mailinfo@staves.ru
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