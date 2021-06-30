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ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ»

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:838287450 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+23.66%2.19 ₽
  • За неделю, max:2.458 ₽
  • За неделю, min:1.747 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
Капитализация1 836 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» — челябинский завод по производству металлоконструкций и металлопроката. В последнее десятилетие была проведена масштабная модернизация предприятия. На заводе используется европейское автоматизированное оборудование, построены новые цеха и налажен строгий контроль за качеством. ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» входит в холдинг «Стройсистема».

Челябинский завод был создан в 1974 году. Объект первым в СССР производил профнастил, сэндвич-панели и окрашивал рулонную сталь. Материалы ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» обеспечивали отечественные стройки на 60%.

Сфера деятельности

Основная продукция завода:

  •  стеновые и кровельные сэндвич-панели с наполнителем;

  •  металлочерепица;

  •  гнутый, армированный, стеновой и кровельный профнастил;

  •  окрашенная рулонная сталь (применяются европейские лакокрасочные материалы ТМ BASF, Akzo Nobel).

Для производства товаров используют качественное отечественное и зарубежное сырье, прошедшее входной контроль. Вся продукция сертифицирована. На предприятии работает собственная лаборатория качества.

На сегодняшний день по версии журнала «Металлоснабжение и сбыт» завод входит в ТОП-5 лучших производителей сэндвич-панелей.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в размере 838,287 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,1 рубль. Дополнительный капитал предприятие привлекает за счет выпуска и реализации облигаций.

Ценные бумаги обращаются на Московской бирже под тикером «PRFN». В свободном обращении (free-float) находится 17% акций.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
13 505 879тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы11 313 316 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 192 563 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы10 753 505 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства561 535 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 190 839 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2020
0.12Долг/EBITDA
6.27EV/EBITDA
-9.45EV/OCF
0.38EV/S
0.12P/BV
58.55P/E
-6.26P/FCF
-7.62P/NCAV
-1.09P/NNWC
0.26P/S

Среднеотраслевой

30.06.2020
0.12Долг/EBITDA
6.27EV/EBITDA
-9.45EV/OCF
0.38EV/S
0.12P/BV
58.55P/E
-6.26P/FCF
-7.62P/NCAV
-1.09P/NNWC
0.26P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2020
0.02Коэффицент абсолютной ликвидности
0.84Коэффициент автономии
0.51Рентабельность общая, %
-0.02Коэффициент маневренности собственного капитала
0.48Оборачиваемость собственного капитала
-0.09Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.75Оборачиваемость оборотных активов
1.46Коэффицент текущей ликвидности
0.07Коэффициент привлечения заемного капитала
1.4Коэффицент покрытия процентов
6.94Оборачиваемость запасов
-0.23Коэффициент обеспеченности запасов
0.9Коэффициент покрытия инвестиций
7.92Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.85Индекс постоянного актива
0.44Маржа прибыли, %
0.15Коэффициент мобильности имущества
0.79Коэффицент срочной ликвидности
5.4Оборачиваемость дебиторской задолженности
1.2Рентабельность оборотных активов, %
0.2Рентабельность внеоборотных активов, %
0.19Рентабельность производственных фондов, %
0.17Рентабельность задействованного капитала, %
0.21Рентабельность собственного капитала, %
3.79Рентабельность продаж, %
0.63Коэффициент краткосрочной задолженности
0.02Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 10.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА»
  • Сокращенное наименованиеПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ»
  • РуководительСВЕЖЕНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльПроизводство строительных материалов
  • Вид деятельностиПроизводство металлических дверей и окон
Юридическая информация
  • ОГРН1027402320494
  • ИНН7447014976
  • Юридический адрес:454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ВАЛДАЙСКАЯ, Д. 7, КОРПУС АБК, ОФИС 35
Контактная информация
  • Телефон+78002004554
  • E-mailsale@profnasteel.ru
  • Сайтссылка