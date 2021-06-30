ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» — челябинский завод по производству металлоконструкций и металлопроката. В последнее десятилетие была проведена масштабная модернизация предприятия. На заводе используется европейское автоматизированное оборудование, построены новые цеха и налажен строгий контроль за качеством. ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» входит в холдинг «Стройсистема».

Челябинский завод был создан в 1974 году. Объект первым в СССР производил профнастил, сэндвич-панели и окрашивал рулонную сталь. Материалы ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» обеспечивали отечественные стройки на 60%.

Сфера деятельности

Основная продукция завода:

стеновые и кровельные сэндвич-панели с наполнителем;

металлочерепица;

гнутый, армированный, стеновой и кровельный профнастил;

окрашенная рулонная сталь (применяются европейские лакокрасочные материалы ТМ BASF, Akzo Nobel).

Для производства товаров используют качественное отечественное и зарубежное сырье, прошедшее входной контроль. Вся продукция сертифицирована. На предприятии работает собственная лаборатория качества.

На сегодняшний день по версии журнала «Металлоснабжение и сбыт» завод входит в ТОП-5 лучших производителей сэндвич-панелей.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в размере 838,287 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,1 рубль. Дополнительный капитал предприятие привлекает за счет выпуска и реализации облигаций.

Ценные бумаги обращаются на Московской бирже под тикером «PRFN». В свободном обращении (free-float) находится 17% акций.