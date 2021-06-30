ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ»
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- Кол-во АОИ:838287450 шт.
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+23.66%2.19 ₽
- За неделю, max:2.458 ₽
- За неделю, min:1.747 ₽
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Общая информация
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» — челябинский завод по производству металлоконструкций и металлопроката. В последнее десятилетие была проведена масштабная модернизация предприятия. На заводе используется европейское автоматизированное оборудование, построены новые цеха и налажен строгий контроль за качеством. ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» входит в холдинг «Стройсистема».
Челябинский завод был создан в 1974 году. Объект первым в СССР производил профнастил, сэндвич-панели и окрашивал рулонную сталь. Материалы ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» обеспечивали отечественные стройки на 60%.
Сфера деятельности
Основная продукция завода:
стеновые и кровельные сэндвич-панели с наполнителем;
металлочерепица;
гнутый, армированный, стеновой и кровельный профнастил;
окрашенная рулонная сталь (применяются европейские лакокрасочные материалы ТМ BASF, Akzo Nobel).
Для производства товаров используют качественное отечественное и зарубежное сырье, прошедшее входной контроль. Вся продукция сертифицирована. На предприятии работает собственная лаборатория качества.
На сегодняшний день по версии журнала «Металлоснабжение и сбыт» завод входит в ТОП-5 лучших производителей сэндвич-панелей.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в размере 838,287 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,1 рубль. Дополнительный капитал предприятие привлекает за счет выпуска и реализации облигаций.
Ценные бумаги обращаются на Московской бирже под тикером «PRFN». В свободном обращении (free-float) находится 17% акций.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы11 313 316 тыс. руб.
- Оборотные активы2 192 563 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы10 753 505 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства561 535 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 190 839 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2020
Среднеотраслевой30.06.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА»
- Сокращенное наименованиеПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ»
- РуководительСВЕЖЕНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльПроизводство строительных материалов
- Вид деятельностиПроизводство металлических дверей и окон
- ОГРН1027402320494
- ИНН7447014976
- Юридический адрес:454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ВАЛДАЙСКАЯ, Д. 7, КОРПУС АБК, ОФИС 35
- Телефон+78002004554
- E-mailsale@profnasteel.ru
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