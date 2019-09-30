ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:35725994705 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-2.73%33.87 ₽
- За неделю, max:36.525 ₽
- За неделю, min:33.4 ₽
- Дивиденд:0.7 ₽
- Отсечка:20.07.2021
- Доходность:2.07%
- Номинальные держатели20.98%
- - НКО ЗАО НРД20.98%
- Прочие79.02%
Общая информация
ПАО «Сургутнефтегаз» занимается поиском и разработкой месторождений углеводородов, а также добычей полезных ископаемых. Регион действия — Западная и Восточная Сибирь, Тимано-Печорская провинция. Многопрофильный комплекс обладает мощным производственным потенциалом и регулярно внедряет в работу новые технологии. Он ответственно исполняет свои обязательства перед бизнес-партнерами, государством и акционерами.
Экскурс в историю
В 1977 году на основе министерского приказа создается промышленное объединение «Сургутнефтегаз», в составе которого значились нефтегазодобывающие комплексы, буровые установки, база по ремонту оборудования и транспортная инфраструктура. В 1992 году происходит реорганизация предприятия. К нему присоединяются Киришский НПЗ и предприятия по ресурсообеспечению северо-запада РФ.
Единый технологический комплекс в условиях рыночной экономики демонстрирует высокую эффективность деятельности. В состав ПАО «Сургутнефтегаз» вошли управления по геолого-разведовательным работам и научно-исследовательское бюро.
Сфера деятельности
Ключевыми направлениями деятельности нефтяной компании являются:
разведка месторождений углеводородов;
добыча сырья;
нефтепереработка;
сбыт готовой продукции.
ПАО «Сургутнефтегаз» аккредитована на 2 биржевых торговых площадках России, через которые и производит реализацию своей продукции. У компании 5 сбытовых предприятий, торгующих нефтепродуктами оптом и в розницу.
На сегодняшний день на долю компании приходится 11% общероссийской нефтедобычи. По объемам бурения предприятие занимает лидирующие позиции (удельный вес составляет 17,5%).
Акции компании
Акции ПАО «Сургутнефтегаз» торгуются на Московской бирже с тикером «SNGS» и «SNGSP».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы4 307 182 000 тыс. руб.
- Оборотные активы1 796 048 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы5 237 090 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства490 651 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства375 489 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Добыча2020 г.
Запасы2020 г.
Переработка2020 г.
Реализация2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
- Сокращенное наименованиеПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
- РуководительБОГДАНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДобыча нефти
- ОГРН1028600584540
- ИНН8602060555
- Юридический адрес:628415, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО, Д.1, К.1
- Телефон+73462427009
- E-mailpress-ext@surgutneftegas.ru
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