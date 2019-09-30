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ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:35725994705 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.73%33.87 ₽
  • За неделю, max:36.525 ₽
  • За неделю, min:33.4 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.7 ₽
  • Отсечка:20.07.2021
  • Доходность:2.07%
дивидендная история
100%
Капитализация1 492 048 млн. руб.
  • Номинальные держатели20.98%
  • - НКО ЗАО НРД20.98%
  • Прочие79.02%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Сургутнефтегаз» занимается поиском и разработкой месторождений углеводородов, а также добычей полезных ископаемых. Регион действия — Западная и Восточная Сибирь, Тимано-Печорская провинция. Многопрофильный комплекс обладает мощным производственным потенциалом и регулярно внедряет в работу новые технологии. Он ответственно исполняет свои обязательства перед бизнес-партнерами, государством и акционерами.

Экскурс в историю

В 1977 году на основе министерского приказа создается промышленное объединение «Сургутнефтегаз», в составе которого значились нефтегазодобывающие комплексы, буровые установки, база по ремонту оборудования и транспортная инфраструктура. В 1992 году происходит реорганизация предприятия. К нему присоединяются Киришский НПЗ и предприятия по ресурсообеспечению северо-запада РФ.

Единый технологический комплекс в условиях рыночной экономики демонстрирует высокую эффективность деятельности. В состав ПАО «Сургутнефтегаз» вошли управления по геолого-разведовательным работам и научно-исследовательское бюро.

Сфера деятельности

Ключевыми направлениями деятельности нефтяной компании являются:

  •  разведка месторождений углеводородов;

  •  добыча сырья;

  •  нефтепереработка;

  •  сбыт готовой продукции.

ПАО «Сургутнефтегаз» аккредитована на 2 биржевых торговых площадках России, через которые и производит реализацию своей продукции. У компании 5 сбытовых предприятий, торгующих нефтепродуктами оптом и в розницу.

На сегодняшний день на долю компании приходится 11% общероссийской нефтедобычи. По объемам бурения предприятие занимает лидирующие позиции (удельный вес составляет 17,5%).

Акции компании

Акции ПАО «Сургутнефтегаз» торгуются на Московской бирже с тикером «SNGS» и «SNGSP».

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
6 103 230 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы4 307 182 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 796 048 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы5 237 090 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства490 651 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства375 489 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-3.47Долг/EBITDA
2.82EV/EBITDA
3.07EV/OCF
0.81EV/S
0.31P/BV
3.62P/E
4.52P/FCF
1.72P/NCAV
3.12P/NNWC
1.04P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
0.48Долг/EBITDA
5.91EV/EBITDA
5.42EV/OCF
1.49EV/S
1.02P/BV
9.29P/E
10.3P/FCF
20.59P/NCAV
-3.13P/NNWC
1.3P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
4.07Коэффицент абсолютной ликвидности
0.86Коэффициент автономии
35.55Рентабельность общая, %
0.18Коэффициент маневренности собственного капитала
0.3Оборачиваемость собственного капитала
0.52Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.89Оборачиваемость оборотных активов
4.78Коэффицент текущей ликвидности
0.09Коэффициент привлечения заемного капитала
19.63Коэффицент покрытия процентов
16.25Оборачиваемость запасов
9.63Коэффициент обеспеченности запасов
0.14Коэффициент покрытия инвестиций
16.35Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.71Индекс постоянного актива
29.77Маржа прибыли, %
0.29Коэффициент мобильности имущества
4.4Коэффицент срочной ликвидности
15.07Оборачиваемость дебиторской задолженности
26.46Рентабельность оборотных активов, %
10.73Рентабельность внеоборотных активов, %
10.49Рентабельность производственных фондов, %
7.63Рентабельность задействованного капитала, %
8.79Рентабельность собственного капитала, %
20.73Рентабельность продаж, %
0.43Коэффициент краткосрочной задолженности
0.85Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Добыча

2020 г.
54 800тыс. тДобыча нефти в России
9 100млн куб. мТоварный газ

Запасы

2020 г.
25 439штДействующий фонд скважин
1 155штВвод в эксплуатацию новых скважин

Переработка

2020 г.
18 200тыс. тПервичная переработка нефтяного сырья на НПЗ группы, тыс. т
2 500тыс. тАвтобензины
500тыс. тАвиакеросин
7 200тыс. тДизельное топливо
6 300тыс. тМазуты
1 300тыс. тПрочие
17 800тыс. тВсего произведенно

Реализация

2020 г.
18 200тыс. тПереработка
17 800тыс. тНефтепродукты
278шт.Розничная сеть (АЗС)
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
  • РуководительБОГДАНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча нефти
Юридическая информация
  • ОГРН1028600584540
  • ИНН8602060555
  • Юридический адрес:628415, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО, Д.1, К.1
Контактная информация
  • Телефон+73462427009
  • E-mailpress-ext@surgutneftegas.ru
  • Сайтссылка