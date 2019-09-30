ПАО «Сургутнефтегаз» занимается поиском и разработкой месторождений углеводородов, а также добычей полезных ископаемых. Регион действия — Западная и Восточная Сибирь, Тимано-Печорская провинция. Многопрофильный комплекс обладает мощным производственным потенциалом и регулярно внедряет в работу новые технологии. Он ответственно исполняет свои обязательства перед бизнес-партнерами, государством и акционерами.

Экскурс в историю

В 1977 году на основе министерского приказа создается промышленное объединение «Сургутнефтегаз», в составе которого значились нефтегазодобывающие комплексы, буровые установки, база по ремонту оборудования и транспортная инфраструктура. В 1992 году происходит реорганизация предприятия. К нему присоединяются Киришский НПЗ и предприятия по ресурсообеспечению северо-запада РФ.

Единый технологический комплекс в условиях рыночной экономики демонстрирует высокую эффективность деятельности. В состав ПАО «Сургутнефтегаз» вошли управления по геолого-разведовательным работам и научно-исследовательское бюро.

Сфера деятельности

Ключевыми направлениями деятельности нефтяной компании являются:

разведка месторождений углеводородов;

добыча сырья;

нефтепереработка;

сбыт готовой продукции.

ПАО «Сургутнефтегаз» аккредитована на 2 биржевых торговых площадках России, через которые и производит реализацию своей продукции. У компании 5 сбытовых предприятий, торгующих нефтепродуктами оптом и в розницу.

На сегодняшний день на долю компании приходится 11% общероссийской нефтедобычи. По объемам бурения предприятие занимает лидирующие позиции (удельный вес составляет 17,5%).

Акции компании

Акции ПАО «Сургутнефтегаз» торгуются на Московской бирже с тикером «SNGS» и «SNGSP».