ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА

ПАО «Тантнефть» им. В.Д. Шашина — холдинг с вертикальной структурой, ключевым направлением работы которого является добыча нефти и попутного газа. Помимо добычи углеводородов, компания успешно занимается их переработкой. Принимает активное участие в формировании банковского и страхового сектора РФ.

Экскурс в историю

В 1943 году в Шугуровском районе (Татарстан) были выявлены запасы нефти промышленного назначения. В 1994 году объединение нефтедобывающих предприятий «Тантнефть» получает статус акционерного общества. С 1996 по 1998 года акции предприятия активно продаются на международном рынке с целью привлечения иностранного капитала. В 2018 году в рамках диверсификации производства принято решение по выпуску инженерного пластика.

Сфера деятельности

ПАО «Тантнефть» занимает 5 место в России по добыче нефти. Нефтяной комплекс имеет 77 скважин. Занимается самой дорогой и затратной добычей нефти в России.

Ключевые направления:

разведка месторождений углеводородов;

нефтедобыча и нефтепереработка;

шинный комплекс (KAMA TYRES);

сбыт продуктов нефтехимии (функционирует более 710 АЗС).

Кроме того, группа «Тантнефть» посредством аффилированных структур является крупнейшим акционером банка «Зенит».

Акции компании

Акции компании ПАО «Тантнефть» торгуются на Московской бирже под тикером «TATN» и «TATNP». Продажа ценных бумаг также совершается на Лондонской и Франкфуртской фондовых биржах. Дополнительный капитал привлекается за счет размещения облигаций.