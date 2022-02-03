ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА
- Кол-во АОИ:2178690700 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-0.04%475 ₽
- За неделю, max:508.6 ₽
- За неделю, min:469.5 ₽
- Дивиденд:26.5 ₽
- Отсечка:10.01.2022
- Доходность:5.23%
- АО «Связьинвестнефтехим»26.14%
- THE BANK OF NEW YORK MELON24.11%
- Прочие49.75%
Общая информация
ПАО «Тантнефть» им. В.Д. Шашина — холдинг с вертикальной структурой, ключевым направлением работы которого является добыча нефти и попутного газа. Помимо добычи углеводородов, компания успешно занимается их переработкой. Принимает активное участие в формировании банковского и страхового сектора РФ.
Экскурс в историю
В 1943 году в Шугуровском районе (Татарстан) были выявлены запасы нефти промышленного назначения. В 1994 году объединение нефтедобывающих предприятий «Тантнефть» получает статус акционерного общества. С 1996 по 1998 года акции предприятия активно продаются на международном рынке с целью привлечения иностранного капитала. В 2018 году в рамках диверсификации производства принято решение по выпуску инженерного пластика.
Сфера деятельности
ПАО «Тантнефть» занимает 5 место в России по добыче нефти. Нефтяной комплекс имеет 77 скважин. Занимается самой дорогой и затратной добычей нефти в России.
Ключевые направления:
разведка месторождений углеводородов;
нефтедобыча и нефтепереработка;
шинный комплекс (KAMA TYRES);
сбыт продуктов нефтехимии (функционирует более 710 АЗС).
Кроме того, группа «Тантнефть» посредством аффилированных структур является крупнейшим акционером банка «Зенит».
Акции компании
Акции компании ПАО «Тантнефть» торгуются на Московской бирже под тикером «TATN» и «TATNP». Продажа ценных бумаг также совершается на Лондонской и Франкфуртской фондовых биржах. Дополнительный капитал привлекается за счет размещения облигаций.
События
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- Новости
- Существенные факты
- 3 Февраля 2022Нефтегазовые компании: рекордная дивидендная доходность за 2022 год
- 31 Января 2022Техосмотр 30.01.2022. Смена новостного фона и как часто происходят коррекции в индексе с точки зрения статистики?
- 17 Января 2022Техосмотр 16.01.2021. Реабилитируем Рябкова и разбираем самые перспективные акции
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 043 283 000 тыс. руб.
- Оборотные активы403 494 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы912 240 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства140 601 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства393 936 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Добыча2020 г.
Запасы и фонд скважин2020 г.
Переработка и производство2020 г.
Реализация2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА
- Сокращенное наименованиеПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА
- РуководительМАГАНОВ НАИЛЬ УЛЬФАТОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДобыча нефти
- ОГРН1021601623702
- ИНН1644003838
- Юридический адрес:423450, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Р-Н АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, Г. АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.75
- Телефон+78553371111
- E-mailtnr@tatneft.ru
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