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ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:2178690700 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.04%475 ₽
  • За неделю, max:508.6 ₽
  • За неделю, min:469.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:26.5 ₽
  • Отсечка:10.01.2022
  • Доходность:5.23%
дивидендная история
100%
Капитализация1 098 867 млн. руб.
  • АО «Связьинвестнефтехим»26.14%
  • THE BANK OF NEW YORK MELON24.11%
  • Прочие49.75%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Тантнефть» им. В.Д. Шашина — холдинг с вертикальной структурой, ключевым направлением работы которого является добыча нефти и попутного газа. Помимо добычи углеводородов, компания успешно занимается их переработкой. Принимает активное участие в формировании банковского и страхового сектора РФ.

Экскурс в историю

В 1943 году в Шугуровском районе (Татарстан) были выявлены запасы нефти промышленного назначения. В 1994 году объединение нефтедобывающих предприятий «Тантнефть» получает статус акционерного общества. С 1996 по 1998 года акции предприятия активно продаются на международном рынке с целью привлечения иностранного капитала. В 2018 году в рамках диверсификации производства принято решение по выпуску инженерного пластика.

Сфера деятельности

ПАО «Тантнефть» занимает 5 место в России по добыче нефти. Нефтяной комплекс имеет 77 скважин. Занимается самой дорогой и затратной добычей нефти в России.

Ключевые направления:

  •  разведка месторождений углеводородов;

  •  нефтедобыча и нефтепереработка;

  •  шинный комплекс (KAMA TYRES);

  •  сбыт продуктов нефтехимии (функционирует более 710 АЗС).

Кроме того, группа «Тантнефть» посредством аффилированных структур является крупнейшим акционером банка «Зенит».

Акции компании

Акции компании ПАО «Тантнефть» торгуются на Московской бирже под тикером «TATN» и «TATNP». Продажа ценных бумаг также совершается на Лондонской и Франкфуртской фондовых биржах. Дополнительный капитал привлекается за счет размещения облигаций.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 446 777 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 043 283 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы403 494 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы912 240 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства140 601 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства393 936 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-0.05Долг/EBITDA
3.95EV/EBITDA
4.22EV/OCF
0.95EV/S
1.15P/BV
6.2P/E
6.85P/FCF
-8.04P/NCAV
-2.76P/NNWC
0.96P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.61Долг/EBITDA
5.92EV/EBITDA
5.69EV/OCF
1.54EV/S
1.14P/BV
7.09P/E
13.17P/FCF
-26.89P/NCAV
-3.57P/NNWC
1.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.12Коэффицент абсолютной ликвидности
0.63Коэффициент автономии
20.06Рентабельность общая, %
-0.14Коэффициент маневренности собственного капитала
1.24Оборачиваемость собственного капитала
-0.32Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.29Оборачиваемость оборотных активов
1.02Коэффицент текущей ликвидности
0.13Коэффициент привлечения заемного капитала
28.12Коэффицент покрытия процентов
18.23Оборачиваемость запасов
-1.78Коэффициент обеспеченности запасов
0.73Коэффициент покрытия инвестиций
13.76Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.72Индекс постоянного актива
15.56Маржа прибыли, %
0.28Коэффициент мобильности имущества
0.35Коэффицент срочной ликвидности
12.04Оборачиваемость дебиторской задолженности
51.18Рентабельность оборотных активов, %
16.64Рентабельность внеоборотных активов, %
15.71Рентабельность производственных фондов, %
12.56Рентабельность задействованного капитала, %
19.33Рентабельность собственного капитала, %
20.06Рентабельность продаж, %
0.28Коэффициент краткосрочной задолженности
0.12Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Добыча

2020 г.
506.3тыс. барр. н. э./сут.Жидкие углеводороды
13.4тыс. барр. н. э./сут.Товарный газ
26 000тыс. тРоссия
0тыс. тМеждународные проекты
831.4млн куб. мТоварный газ добыча в России
0млн куб. мДобыча на Международных проектах Товарного газа

Запасы и фонд скважин

2020 г.
24 599шт.Эксплуатационный фонд скважин

Переработка и производство

2020 г.
11 350тыс. тПервичная переработка нефтяного сырья на НПЗ группы
7 000тыс. тПроектная мощность
99%Глубина переработки

Реализация

2020 г.
9 466тыс. тЭкспорт нефти
7 306тыс. тРеализация нефти Внутри страны
11 350тыс. тПереработка
5 715тыс. тЭкспорт Нефтепродуктов и нефтехимии
7 566тыс. тРеализация Внутри страны Нефтепродуктов и нефтехимии
708шт.Внутри страны (АЗС)
111шт.За границей (АЗС)
819шт.Всего (АЗС)
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА
  • РуководительМАГАНОВ НАИЛЬ УЛЬФАТОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча нефти
Юридическая информация
  • ОГРН1021601623702
  • ИНН1644003838
  • Юридический адрес:423450, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Р-Н АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, Г. АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.75
Контактная информация
  • Телефон+78553371111
  • E-mailtnr@tatneft.ru
  • Сайтссылка