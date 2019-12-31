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ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:20843976400 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.08%0.5925 ₽
  • За неделю, max:0.628 ₽
  • За неделю, min:0.57 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.0393 ₽
  • Отсечка:01.06.2021
  • Доходность:5.65%
дивидендная история
100%
Капитализация12 350 млн. руб.
  • ОАО «Связьинвестнефтехим»87.21%
  • Прочие12.79%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Таттелеком» является наиболее крупным телекоммуникационным провайдером Татарстана. Предприятие было создано в 2003 году как абсолютный правопреемник ГУП УЭС «Таттелеком». В 2009 компания стала лауреатом конкурса Кабинета министров Татарстана в номинации, посвященной качеству оказываемых услуг. Годом позже «Таттелеком» было признано лучшим российским предприятием среди операторов проводной связи. В 2013 году компания получила несколько наград в Международном экономическом рейтинге «Лига Лучших». По мнению РА Эксперт, данное предприятие входит в ТОП-200 крупнейших отечественных коммерческих организаций. 

«Таттелеком» является публичной компанией. Ее акции торгуются на Московской бирже под тикером «TTLK». 

Ключевые направления деятельности

Публичное акционерное общество «Таттелеком» является крупнейшим универсальным оператором связи, действующим на территории Республики Татарстан. В структуре предприятия есть 6 подразделений и управляющий штаб. Компания обслуживает свыше 1,8 млн абонентов, предоставляя им полный спектр современных телекоммуникационных услуг. 

  1. Фиксированная телефония.

  2. Цифровое и кабельное телевидение, IP TV. 

  3. Доступ в интернет. 

  4. Мобильная связь. 

  5. Продажа виртуальных номеров. 

География оказания услуг охватывает 68 тыс. кв. км. 

Первый проект ADSL был запущен еще в 2006 году. Спустя 3 года «Таттелеком» первой в Татарстане предоставила доступ к интерактивному телевидению в формате IP-TV. На базе предприятия «СМАРТС», филиал которой был позже полностью выкуплен, компания еще в 2012 году создала виртуального оператора связи. В 2014 предприятие первым получило официальную лицензию на использование частот 1800 МГц, которые необходимы для организации LTE-связи. 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
12 204 055тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы8 783 851 тыс. руб.
  • Оборотные активы3 420 204 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы8 311 237 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства2 017 433 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 875 385 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.37Долг/EBITDA
2.72EV/EBITDA
3.65EV/OCF
1.22EV/S
1.46P/BV
4.65P/E
4.65P/FCF
-25.76P/NCAV
-12P/NNWC
1.22P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.24Долг/EBITDA
6.68EV/EBITDA
4.09EV/OCF
2.28EV/S
15.32P/BV
-14.2P/E
11.51P/FCF
-1.54P/NCAV
86.02P/NNWC
1.72P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.88Коэффицент абсолютной ликвидности
0.68Коэффициент автономии
31.27Рентабельность общая, %
-0.06Коэффициент маневренности собственного капитала
1.24Оборачиваемость собственного капитала
-0.14Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.22Оборачиваемость оборотных активов
1.82Коэффицент текущей ликвидности
0.2Коэффициент привлечения заемного капитала
794.17Коэффицент покрытия процентов
26.25Оборачиваемость запасов
-1.21Коэффициент обеспеченности запасов
0.85Коэффициент покрытия инвестиций
7.23Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.72Индекс постоянного актива
26.21Маржа прибыли, %
0.28Коэффициент мобильности имущества
1.61Коэффицент срочной ликвидности
15.28Оборачиваемость дебиторской задолженности
84.28Рентабельность оборотных активов, %
28.99Рентабельность внеоборотных активов, %
27.82Рентабельность производственных фондов, %
21.57Рентабельность задействованного капитала, %
32.57Рентабельность собственного капитала, %
31.33Рентабельность продаж, %
0.48Коэффициент краткосрочной задолженности
0.48Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТТЕЛЕКОМ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТАТТЕЛЕКОМ"
  • РуководительНУРУТДИНОВ АЙРАТ РАФКАТОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСвязь и телекоммуникация
  • Вид деятельностиДеятельность по предоставлению услуг телефонной связи
Юридическая информация
  • ОГРН1031630213120
  • ИНН1681000024
  • Юридический адрес:420061, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. НИКОЛАЯ ЕРШОВА, Д.57
Контактная информация
  • Телефон+78432222222
  • E-mailkancel@tattelecom.ru
  • Сайтссылка