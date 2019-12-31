ПАО «Таттелеком» является наиболее крупным телекоммуникационным провайдером Татарстана. Предприятие было создано в 2003 году как абсолютный правопреемник ГУП УЭС «Таттелеком». В 2009 компания стала лауреатом конкурса Кабинета министров Татарстана в номинации, посвященной качеству оказываемых услуг. Годом позже «Таттелеком» было признано лучшим российским предприятием среди операторов проводной связи. В 2013 году компания получила несколько наград в Международном экономическом рейтинге «Лига Лучших». По мнению РА Эксперт, данное предприятие входит в ТОП-200 крупнейших отечественных коммерческих организаций.

«Таттелеком» является публичной компанией. Ее акции торгуются на Московской бирже под тикером «TTLK».

Ключевые направления деятельности

Публичное акционерное общество «Таттелеком» является крупнейшим универсальным оператором связи, действующим на территории Республики Татарстан. В структуре предприятия есть 6 подразделений и управляющий штаб. Компания обслуживает свыше 1,8 млн абонентов, предоставляя им полный спектр современных телекоммуникационных услуг.

Фиксированная телефония. Цифровое и кабельное телевидение, IP TV. Доступ в интернет. Мобильная связь. Продажа виртуальных номеров.

География оказания услуг охватывает 68 тыс. кв. км.

Первый проект ADSL был запущен еще в 2006 году. Спустя 3 года «Таттелеком» первой в Татарстане предоставила доступ к интерактивному телевидению в формате IP-TV. На базе предприятия «СМАРТС», филиал которой был позже полностью выкуплен, компания еще в 2012 году создала виртуального оператора связи. В 2014 предприятие первым получило официальную лицензию на использование частот 1800 МГц, которые необходимы для организации LTE-связи.