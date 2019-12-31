ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:20843976400 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.08%0.5925 ₽
- За неделю, max:0.628 ₽
- За неделю, min:0.57 ₽
- Дивиденд:0.0393 ₽
- Отсечка:01.06.2021
- Доходность:5.65%
- ОАО «Связьинвестнефтехим»87.21%
- Прочие12.79%
Общая информация
ПАО «Таттелеком» является наиболее крупным телекоммуникационным провайдером Татарстана. Предприятие было создано в 2003 году как абсолютный правопреемник ГУП УЭС «Таттелеком». В 2009 компания стала лауреатом конкурса Кабинета министров Татарстана в номинации, посвященной качеству оказываемых услуг. Годом позже «Таттелеком» было признано лучшим российским предприятием среди операторов проводной связи. В 2013 году компания получила несколько наград в Международном экономическом рейтинге «Лига Лучших». По мнению РА Эксперт, данное предприятие входит в ТОП-200 крупнейших отечественных коммерческих организаций.
«Таттелеком» является публичной компанией. Ее акции торгуются на Московской бирже под тикером «TTLK».
Ключевые направления деятельности
Публичное акционерное общество «Таттелеком» является крупнейшим универсальным оператором связи, действующим на территории Республики Татарстан. В структуре предприятия есть 6 подразделений и управляющий штаб. Компания обслуживает свыше 1,8 млн абонентов, предоставляя им полный спектр современных телекоммуникационных услуг.
Фиксированная телефония.
Цифровое и кабельное телевидение, IP TV.
Доступ в интернет.
Мобильная связь.
Продажа виртуальных номеров.
География оказания услуг охватывает 68 тыс. кв. км.
Первый проект ADSL был запущен еще в 2006 году. Спустя 3 года «Таттелеком» первой в Татарстане предоставила доступ к интерактивному телевидению в формате IP-TV. На базе предприятия «СМАРТС», филиал которой был позже полностью выкуплен, компания еще в 2012 году создала виртуального оператора связи. В 2014 предприятие первым получило официальную лицензию на использование частот 1800 МГц, которые необходимы для организации LTE-связи.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы8 783 851 тыс. руб.
- Оборотные активы3 420 204 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы8 311 237 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства2 017 433 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 875 385 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТТЕЛЕКОМ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТАТТЕЛЕКОМ"
- РуководительНУРУТДИНОВ АЙРАТ РАФКАТОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльСвязь и телекоммуникация
- Вид деятельностиДеятельность по предоставлению услуг телефонной связи
- ОГРН1031630213120
- ИНН1681000024
- Юридический адрес:420061, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. НИКОЛАЯ ЕРШОВА, Д.57
- Телефон+78432222222
- E-mailkancel@tattelecom.ru
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