ПАО «ТГК-14» является теплогенерирующей компанией, осуществляющей поставку тепла, энергии, воды юридическим лицам и населению Забайкалья и Республики Бурятия. Компании принадлежит 5 филиалов, расположенных в Чите и Улан-Уде. В составе предприятия пребывает 2 энергетических комплекса, общей электрической мощностью 649,57 МВт.

В 1906 году в Чите появилась первая электроосветительная станция, которая впоследствии была национализирована. В 1934 году в Улан-Уде создана ТЭЦ-1, что связано с развитием железнодорожных перевозок края.

В период рыночной экономики ТГК-14 входит в состав РАО «ЕЭС России». Преобразование общества в полноценную ТГК завершилось в 2006 году.

Сфера деятельности

Виды деятельности:

производство тепловой и электрической электроэнергии;

снабжение потребителей питьевой водой;

подогрев воды и транспортировка ее по трубам;

установка приборов учета;

ремонт оборудования.

В состав предприятия входит 7 ТЭЦ и более 50 котельных, пребывающих в доверительном управлении. Предприятия энергетического комплекса работают на каменном и буром угле, мазуте. В стратегических планах компании — развитие системы теплоснабжения Читы и Улан-Уде, а также реконструкция турбин.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ТГК-14» в размере 1,358 млрд рублей разделен на простые акции. Номинальная стоимость 1 обыкновенной акции составляет 0,01 рубля. 40% капитала предприятия принадлежит ООО «Энергопромсбыт», 20% УК «Трансфингруп», 20% УК «Тринфико».

Акции пребывают в обращении на Московской фондовой бирже под тикером «TGKN». Они включены в листинг 2 уровня.