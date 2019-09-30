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ПАО "ТГК-14"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:1357945609114 шт.
  • Номинал:0.001 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.74%0.00284 ₽
  • За неделю, max:0.00307 ₽
  • За неделю, min:0.0028 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация3 857 млн. руб.
  • АО «УК ТФГ»24.48%
  • ООО «Энергопромсбыт»39.81%
  • ЗАО УК «РВМ Капитал»20.96%
  • Прочие14.75%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ТГК-14» является теплогенерирующей компанией, осуществляющей поставку тепла, энергии, воды юридическим лицам и населению Забайкалья и Республики Бурятия. Компании принадлежит 5 филиалов, расположенных в Чите и Улан-Уде. В составе предприятия пребывает 2 энергетических комплекса, общей электрической мощностью 649,57 МВт.

В 1906 году в Чите появилась первая электроосветительная станция, которая впоследствии была национализирована. В 1934 году в Улан-Уде создана ТЭЦ-1, что связано с развитием железнодорожных перевозок края.

В период рыночной экономики ТГК-14 входит в состав РАО «ЕЭС России». Преобразование общества в полноценную ТГК завершилось в 2006 году.

Сфера деятельности

Виды деятельности:

  •  производство тепловой и электрической электроэнергии;

  •  снабжение потребителей питьевой водой;

  •  подогрев воды и транспортировка ее по трубам;

  •  установка приборов учета;

  •  ремонт оборудования.

В состав предприятия входит 7 ТЭЦ и более 50 котельных, пребывающих в доверительном управлении. Предприятия энергетического комплекса работают на каменном и буром угле, мазуте. В стратегических планах компании — развитие системы теплоснабжения Читы и Улан-Уде, а также реконструкция турбин.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ТГК-14» в размере 1,358 млрд рублей разделен на простые акции. Номинальная стоимость 1 обыкновенной акции составляет 0,01 рубля. 40% капитала предприятия принадлежит ООО «Энергопромсбыт», 20% УК «Трансфингруп», 20% УК «Тринфико».

Акции пребывают в обращении на Московской фондовой бирже под тикером «TGKN». Они включены в листинг 2 уровня.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
11 542 514тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы9 284 192 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 258 322 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы7 022 742 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства1 446 640 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 073 132 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.6Долг/EBITDA
2.07EV/EBITDA
2.92EV/OCF
0.44EV/S
0.58P/BV
8.15P/E
5.23P/FCF
-1.79P/NCAV
-1.3P/NNWC
0.32P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.34Долг/EBITDA
4.06EV/EBITDA
0.5EV/OCF
0.86EV/S
0.79P/BV
705.33P/E
-4.66P/FCF
-3.58P/NCAV
-1.89P/NNWC
0.6P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.07Коэффицент абсолютной ликвидности
0.61Коэффициент автономии
4.69Рентабельность общая, %
-0.32Коэффициент маневренности собственного капитала
1.89Оборачиваемость собственного капитала
-1Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.9Оборачиваемость оборотных активов
0.73Коэффицент текущей ликвидности
0.17Коэффициент привлечения заемного капитала
6.59Коэффицент покрытия процентов
12.32Оборачиваемость запасов
-2.42Коэффициент обеспеченности запасов
0.73Коэффициент покрытия инвестиций
7.46Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.32Индекс постоянного актива
3.87Маржа прибыли, %
0.2Коэффициент мобильности имущества
0.38Коэффицент срочной ликвидности
11.98Оборачиваемость дебиторской задолженности
18.94Рентабельность оборотных активов, %
5.35Рентабельность внеоборотных активов, %
4.81Рентабельность производственных фондов, %
9.71Рентабельность задействованного капитала, %
7.32Рентабельность собственного капитала, %
6.6Рентабельность продаж, %
0.68Коэффициент краткосрочной задолженности
0.09Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2020 г.
649.57МВтУстановленная электрическая мощность
3 125.4Гкал/чУстановленная тепловая мощность
2 697.244млн кВт*чВыработка э/э
5 928тыс. ГкалОтпуск тепла
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТГК-14"
  • РуководительЛизунов Алексей Анатольевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1047550031242
  • ИНН7534018889
  • Юридический адрес:672000, Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, корпус б
Контактная информация
  • Телефон+74991105899
  • E-mailchernyshev@moscow.tgk-14.com
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