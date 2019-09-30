ПАО "ТГК-14"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1357945609114 шт.
- Номинал:0.001 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-2.74%0.00284 ₽
- За неделю, max:0.00307 ₽
- За неделю, min:0.0028 ₽
Нет данных
- АО «УК ТФГ»24.48%
- ООО «Энергопромсбыт»39.81%
- ЗАО УК «РВМ Капитал»20.96%
- Прочие14.75%
Общая информация
ПАО «ТГК-14» является теплогенерирующей компанией, осуществляющей поставку тепла, энергии, воды юридическим лицам и населению Забайкалья и Республики Бурятия. Компании принадлежит 5 филиалов, расположенных в Чите и Улан-Уде. В составе предприятия пребывает 2 энергетических комплекса, общей электрической мощностью 649,57 МВт.
В 1906 году в Чите появилась первая электроосветительная станция, которая впоследствии была национализирована. В 1934 году в Улан-Уде создана ТЭЦ-1, что связано с развитием железнодорожных перевозок края.
В период рыночной экономики ТГК-14 входит в состав РАО «ЕЭС России». Преобразование общества в полноценную ТГК завершилось в 2006 году.
Сфера деятельности
Виды деятельности:
производство тепловой и электрической электроэнергии;
снабжение потребителей питьевой водой;
подогрев воды и транспортировка ее по трубам;
установка приборов учета;
ремонт оборудования.
В состав предприятия входит 7 ТЭЦ и более 50 котельных, пребывающих в доверительном управлении. Предприятия энергетического комплекса работают на каменном и буром угле, мазуте. В стратегических планах компании — развитие системы теплоснабжения Читы и Улан-Уде, а также реконструкция турбин.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «ТГК-14» в размере 1,358 млрд рублей разделен на простые акции. Номинальная стоимость 1 обыкновенной акции составляет 0,01 рубля. 40% капитала предприятия принадлежит ООО «Энергопромсбыт», 20% УК «Трансфингруп», 20% УК «Тринфико».
Акции пребывают в обращении на Московской фондовой бирже под тикером «TGKN». Они включены в листинг 2 уровня.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы9 284 192 тыс. руб.
- Оборотные активы2 258 322 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы7 022 742 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства1 446 640 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 073 132 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
- Сокращенное наименованиеПАО "ТГК-14"
- РуководительЛизунов Алексей Анатольевич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1047550031242
- ИНН7534018889
- Юридический адрес:672000, Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, корпус б
- Телефон+74991105899
- E-mailchernyshev@moscow.tgk-14.com
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