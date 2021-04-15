  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "ТМК"

ПАО "ТМК"

Тикер:

Нет данных

0
0
0
-
  • Кол-во АОИ:1033135366 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.73%77 ₽
  • За неделю, max:84.38 ₽
  • За неделю, min:75.54 ₽
динамика котировок
ruA+
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
15.04.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:17.71 ₽
  • Отсечка:17.09.2021
  • Доходность:15.13%
дивидендная история
100%
Капитализация79 551 млн. руб.
  • TMK STEEL HOLDING LTD65.06%
  • АО «РОСНАНО»5.26%
  • Прочие29.68%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ТМК» является лидером производства стальной продукции в России. Общество входит в тройку крупнейших в мире поставщиков труб и возглавляет рейтинг комбинатов по объемам отгрузки металлопроката. Холдинг объединяет предприятия России, Казахстана и Румынии. Деятельность компании сосредоточена на производстве стальной продукции — преимущественно нарезных труб для транспортировки нефти и газа (OCTG), доля на мировым рынке которых в 2018 году составила 15%.

Компания «ТМК» начала свое существование с 2001 году. В период с 2002 по 2006 год к предприятию присоединены трубные комбинаты, металлургический и машиностроительный завод. В промышленную группу также вошел НИИ РосНИТИ. В 2012 году холдинг приобрел контрольный пакет акций трубного завода султаната Оман. Смена организационно-правовой формы (с ОАО на ПАО) произошла в 2015 году.

Сфера деятельности

Холдинг осуществляет выпуск следующих типов продукции:

  •  нарезные трубы для бурения и ремонта нефтяных скважин;

  •  бесшовные и линейные сварные трубы;

  •  трубы без швов промышленного назначения, используемые в химической и пищевой промышленностях, энергетике, машиностроении и на АЭС;

  •  магистральные трубы крупного диаметра;

  •  сварные трубы промышленного назначения, а также для потребностей строительной отрасли и ЖКХ.

В числе покупателей продукции преобладают крупные мировые нефтяные компании, такие как «Роснефть», «Транснефть», «Лукойл», «Shell», «Saudi Aramco», «Exxon Mobil». На их долю приходится 78% товарооборота. География поставок — 80 стран мира.

На всех заводах придерживаются стандартов качества трубной продукции ISO 9001 и АPI Spec Q1. В январе 2020 года Дмитрий Медведев вручил награду компании за вклад в область науки и техники.

Акции компании

Уставной капитал холдинга — 10,331 млрд рублей. Он разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 10 рублей. В 2016 году произошло увеличение Уставного капитала на 440 млн рублей.

ГДР ПАО «ТМК» торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «TMKS» (1 ГДР=4 акции), а акции — на площадке ММВБ-РТС (тикер «TRMK»).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
642 174млн. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы358 335 млн. руб.
  • Оборотные активы283 839 млн. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы45 528 млн. руб.
  • Долгосрочные обязательства311 800 млн. руб.
  • Краткосрочные обязательства284 846 млн. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
6.05Долг/EBITDA
7.7EV/EBITDA
6.11EV/OCF
1.03EV/S
1.7P/BV
36.69P/E
2.68P/FCF
-0.25P/NCAV
-0.19P/NNWC
0.22P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.82Долг/EBITDA
5.95EV/EBITDA
5.55EV/OCF
1.09EV/S
1.07P/BV
6.93P/E
4.69P/FCF
-3.68P/NCAV
-4.83P/NNWC
0.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.2Коэффицент абсолютной ликвидности
0.08Коэффициент автономии
1.52Рентабельность общая, %
-6.87Коэффициент маневренности собственного капитала
6.65Оборачиваемость собственного капитала
-1.1Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.33Оборачиваемость оборотных активов
1Коэффицент текущей ликвидности
0.93Коэффициент привлечения заемного капитала
4.23Оборачиваемость запасов
-14.38Коэффициент обеспеченности запасов
0.6Коэффициент покрытия инвестиций
4.57Оборачиваемость кредиторской задолженности
7.87Индекс постоянного актива
0.6Маржа прибыли, %
0.03Коэффициент мобильности имущества
0.53Коэффицент срочной ликвидности
3.9Оборачиваемость дебиторской задолженности
0.8Рентабельность оборотных активов, %
0.85Рентабельность внеоборотных активов, %
8.88Рентабельность производственных фондов, %
0.41Рентабельность задействованного капитала, %
4Рентабельность собственного капитала, %
20.25Рентабельность продаж, %
0.48Коэффициент краткосрочной задолженности
0.2Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2020 г.
166 262тыс. долл. СШАБесшовные трубы
40 362тыс. долл. СШАСварные трубы
15 997тыс. долл. СШАПрочая деятельность
222 621тыс. долл. СШАИтого выручка

Объем отгруженной продукции

2020 г.
2 026тыс. тБесшовные трубы
785тыс. тСварные трубы
2 811тыс. тВсего

Средняя цена реализации

2020 г.
82.02долл. за тБесшовные трубы
52.799долл. за тСварные трубы
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТМК"
  • РуководительКорытько Игорь Валерьевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Юридическая информация
  • ОГРН1027739217758
  • ИНН7710373095
  • Юридический адрес:105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр2а
Контактная информация
  • Телефон+74957757600
  • E-mailtmk@tmk-group.com
  • Сайтссылка