ПАО «ТМК» является лидером производства стальной продукции в России. Общество входит в тройку крупнейших в мире поставщиков труб и возглавляет рейтинг комбинатов по объемам отгрузки металлопроката. Холдинг объединяет предприятия России, Казахстана и Румынии. Деятельность компании сосредоточена на производстве стальной продукции — преимущественно нарезных труб для транспортировки нефти и газа (OCTG), доля на мировым рынке которых в 2018 году составила 15%.

Компания «ТМК» начала свое существование с 2001 году. В период с 2002 по 2006 год к предприятию присоединены трубные комбинаты, металлургический и машиностроительный завод. В промышленную группу также вошел НИИ РосНИТИ. В 2012 году холдинг приобрел контрольный пакет акций трубного завода султаната Оман. Смена организационно-правовой формы (с ОАО на ПАО) произошла в 2015 году.

Сфера деятельности

Холдинг осуществляет выпуск следующих типов продукции:

нарезные трубы для бурения и ремонта нефтяных скважин;

бесшовные и линейные сварные трубы;

трубы без швов промышленного назначения, используемые в химической и пищевой промышленностях, энергетике, машиностроении и на АЭС;

магистральные трубы крупного диаметра;

сварные трубы промышленного назначения, а также для потребностей строительной отрасли и ЖКХ.

В числе покупателей продукции преобладают крупные мировые нефтяные компании, такие как «Роснефть», «Транснефть», «Лукойл», «Shell», «Saudi Aramco», «Exxon Mobil». На их долю приходится 78% товарооборота. География поставок — 80 стран мира.

На всех заводах придерживаются стандартов качества трубной продукции ISO 9001 и АPI Spec Q1. В январе 2020 года Дмитрий Медведев вручил награду компании за вклад в область науки и техники.

Акции компании

Уставной капитал холдинга — 10,331 млрд рублей. Он разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 10 рублей. В 2016 году произошло увеличение Уставного капитала на 440 млн рублей.

ГДР ПАО «ТМК» торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «TMKS» (1 ГДР=4 акции), а акции — на площадке ММВБ-РТС (тикер «TRMK»).