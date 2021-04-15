ПАО "ТМК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1033135366 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-3.73%77 ₽
- За неделю, max:84.38 ₽
- За неделю, min:75.54 ₽
- Дивиденд:17.71 ₽
- Отсечка:17.09.2021
- Доходность:15.13%
- TMK STEEL HOLDING LTD65.06%
- АО «РОСНАНО»5.26%
- Прочие29.68%
Общая информация
ПАО «ТМК» является лидером производства стальной продукции в России. Общество входит в тройку крупнейших в мире поставщиков труб и возглавляет рейтинг комбинатов по объемам отгрузки металлопроката. Холдинг объединяет предприятия России, Казахстана и Румынии. Деятельность компании сосредоточена на производстве стальной продукции — преимущественно нарезных труб для транспортировки нефти и газа (OCTG), доля на мировым рынке которых в 2018 году составила 15%.
Компания «ТМК» начала свое существование с 2001 году. В период с 2002 по 2006 год к предприятию присоединены трубные комбинаты, металлургический и машиностроительный завод. В промышленную группу также вошел НИИ РосНИТИ. В 2012 году холдинг приобрел контрольный пакет акций трубного завода султаната Оман. Смена организационно-правовой формы (с ОАО на ПАО) произошла в 2015 году.
Сфера деятельности
Холдинг осуществляет выпуск следующих типов продукции:
нарезные трубы для бурения и ремонта нефтяных скважин;
бесшовные и линейные сварные трубы;
трубы без швов промышленного назначения, используемые в химической и пищевой промышленностях, энергетике, машиностроении и на АЭС;
магистральные трубы крупного диаметра;
сварные трубы промышленного назначения, а также для потребностей строительной отрасли и ЖКХ.
В числе покупателей продукции преобладают крупные мировые нефтяные компании, такие как «Роснефть», «Транснефть», «Лукойл», «Shell», «Saudi Aramco», «Exxon Mobil». На их долю приходится 78% товарооборота. География поставок — 80 стран мира.
На всех заводах придерживаются стандартов качества трубной продукции ISO 9001 и АPI Spec Q1. В январе 2020 года Дмитрий Медведев вручил награду компании за вклад в область науки и техники.
Акции компании
Уставной капитал холдинга — 10,331 млрд рублей. Он разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 10 рублей. В 2016 году произошло увеличение Уставного капитала на 440 млн рублей.
ГДР ПАО «ТМК» торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «TMKS» (1 ГДР=4 акции), а акции — на площадке ММВБ-РТС (тикер «TRMK»).
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы358 335 млн. руб.
- Оборотные активы283 839 млн. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы45 528 млн. руб.
- Долгосрочные обязательства311 800 млн. руб.
- Краткосрочные обязательства284 846 млн. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Выручка2020 г.
Объем отгруженной продукции2020 г.
Средняя цена реализации2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТМК"
- РуководительКорытько Игорь Валерьевич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
- ОГРН1027739217758
- ИНН7710373095
- Юридический адрес:105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр2а
- Телефон+74957757600
- E-mailtmk@tmk-group.com
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