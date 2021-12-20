ПАО "НПК ОВК"

НПК ОВК была создана в первой половине 2012 года. Главной задачей предприятия стало управление работой лизингового проекта RAIL1520 и Тихвинского вагоностроительного завода. Сегодня, кроме этих предприятий, в состав холдинга входят следующие организации.

АО «ТихвинСпецМаш». АО «ТихвинХимМаш». ТК UNICON 1520. ООО «НПЦ «Пружина». ООО «Всесоюзный НИЦ транспортных технологий». АО «ТСЗ «Титран-Экспресс».

ПАО «НПО ОВК» включено в список российских системообразующих предприятий и является крупнейшим в мире производством грузовых вагонов. В 2013 году холдинг был награжден премией Внешэкономбанка как лучший отраслевой проект. В 2015 году «Объединенная вагоностроительная компания» стала лауреатом в Рейтинге RAEX-600 (номинация «Динамика роста»). Кроме этого, холдинг является активным участником профессиональных союзов и пулов внутрироссийского и международного значения.

Основные направления деятельности

НПО ОВК с 2015 года является поставщиком крупного вагонного литья и высокотехнологичных сопутствующих продуктов для американской железнодорожной отрасли. Холдингу принадлежат права интеллектуальной собственности на технологии по производству тележек для ЖД перевозок (Motion Control, а также Barber S-2-R).

Объединенная Вагоностроительная Компания является лидером в передовом вагоностроении, первой начала серийное производство вагонов 5 поколения. Кроме этого, предприятие специализируется на проектировании, изготовлении, сервисном обслуживании продукции данного сегмента. Дополнительно оказывает услуги в области транспортировки и оперативного лизинга. Только за 2019 год с конвейера НПО ОВК сошло больше 21 000 вагонов грузового назначения. Холдинг также занимается производством и деталей, компонентов и комплектующих из высокопрочного чугуна.

ПАО «НПО ОВК» с 2016 года имеет свое представительство в США (Нью-Джерси). Благодаря открытию данного филиала холдинг смог расширить каналы сбыта и выйти на североамериканский рынок.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «UWGN».