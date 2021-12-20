ПАО "НПК ОВК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:116000000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-1.02%67.6 ₽
- За неделю, max:72.5 ₽
- За неделю, min:66.4 ₽
Нет данных
- АО «Концерн «Уралвагонзавод»9.33%
- Плейнвайт Консалтанс Лимитед14.99%
- ПАО Национальные Банк "Траст"27.76%
- ООО «Менеджер-консалтинг» Д.У.14.78%
- АО "НПФ "Открытие"9.49%
- ООО "РЕГИОН Траст" Д.У.5.37%
- Прочие18.28%
Общая информация
НПК ОВК была создана в первой половине 2012 года. Главной задачей предприятия стало управление работой лизингового проекта RAIL1520 и Тихвинского вагоностроительного завода. Сегодня, кроме этих предприятий, в состав холдинга входят следующие организации.
АО «ТихвинСпецМаш».
АО «ТихвинХимМаш».
ТК UNICON 1520.
ООО «НПЦ «Пружина».
ООО «Всесоюзный НИЦ транспортных технологий».
АО «ТСЗ «Титран-Экспресс».
ПАО «НПО ОВК» включено в список российских системообразующих предприятий и является крупнейшим в мире производством грузовых вагонов. В 2013 году холдинг был награжден премией Внешэкономбанка как лучший отраслевой проект. В 2015 году «Объединенная вагоностроительная компания» стала лауреатом в Рейтинге RAEX-600 (номинация «Динамика роста»). Кроме этого, холдинг является активным участником профессиональных союзов и пулов внутрироссийского и международного значения.
Основные направления деятельности
НПО ОВК с 2015 года является поставщиком крупного вагонного литья и высокотехнологичных сопутствующих продуктов для американской железнодорожной отрасли. Холдингу принадлежат права интеллектуальной собственности на технологии по производству тележек для ЖД перевозок (Motion Control, а также Barber S-2-R).
Объединенная Вагоностроительная Компания является лидером в передовом вагоностроении, первой начала серийное производство вагонов 5 поколения. Кроме этого, предприятие специализируется на проектировании, изготовлении, сервисном обслуживании продукции данного сегмента. Дополнительно оказывает услуги в области транспортировки и оперативного лизинга. Только за 2019 год с конвейера НПО ОВК сошло больше 21 000 вагонов грузового назначения. Холдинг также занимается производством и деталей, компонентов и комплектующих из высокопрочного чугуна.
ПАО «НПО ОВК» с 2016 года имеет свое представительство в США (Нью-Джерси). Благодаря открытию данного филиала холдинг смог расширить каналы сбыта и выйти на североамериканский рынок.
Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «UWGN».
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы52 547 000 тыс. руб.
- Оборотные активы43 800 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-15 186 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства27 767 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства83 766 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "НПК ОВК"
- РуководительХРЯПОВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение
- Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ОГРН1147746600539
- ИНН7705522866
- Юридический адрес:119002, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АРБАТ, Д. 10, ЭТАЖ 4, ПОМ. I, КОМ. 2
- Телефон+74999991520
- E-mailinfo@uniwagon.com
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