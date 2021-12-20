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ПАО "НПК ОВК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:116000000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.02%67.6 ₽
  • За неделю, max:72.5 ₽
  • За неделю, min:66.4 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация7 842 млн. руб.
  • АО «Концерн «Уралвагонзавод»9.33%
  • Плейнвайт Консалтанс Лимитед14.99%
  • ПАО Национальные Банк "Траст"27.76%
  • ООО «Менеджер-консалтинг» Д.У.14.78%
  • АО "НПФ "Открытие"9.49%
  • ООО "РЕГИОН Траст" Д.У.5.37%
  • Прочие18.28%
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Общая информация

НПК ОВК была создана в первой половине 2012 года. Главной задачей предприятия стало управление работой лизингового проекта RAIL1520 и Тихвинского вагоностроительного завода. Сегодня, кроме этих предприятий, в состав холдинга входят следующие организации. 

  1. АО «ТихвинСпецМаш». 

  2. АО «ТихвинХимМаш». 

  3. ТК UNICON 1520. 

  4. ООО «НПЦ «Пружина».

  5. ООО «Всесоюзный НИЦ транспортных технологий».

  6. АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». 

ПАО «НПО ОВК» включено в список российских системообразующих предприятий и является крупнейшим в мире производством грузовых вагонов. В 2013 году холдинг был награжден премией Внешэкономбанка как лучший отраслевой проект. В 2015 году «Объединенная вагоностроительная компания» стала лауреатом в Рейтинге RAEX-600 (номинация «Динамика роста»). Кроме этого, холдинг является активным участником профессиональных союзов и пулов внутрироссийского и международного значения. 

Основные направления деятельности

НПО ОВК с 2015 года является поставщиком крупного вагонного литья и высокотехнологичных сопутствующих продуктов для американской железнодорожной отрасли. Холдингу принадлежат права интеллектуальной собственности на технологии по производству тележек для ЖД перевозок (Motion Control, а также Barber S-2-R). 

Объединенная Вагоностроительная Компания является лидером в передовом вагоностроении, первой начала серийное производство вагонов 5 поколения. Кроме этого, предприятие специализируется на проектировании, изготовлении, сервисном обслуживании продукции данного сегмента. Дополнительно оказывает услуги в области транспортировки и оперативного лизинга. Только за 2019 год с конвейера НПО ОВК сошло больше 21 000 вагонов грузового назначения. Холдинг также занимается производством и деталей, компонентов и комплектующих из высокопрочного чугуна. 

ПАО «НПО ОВК» с 2016 года имеет свое представительство в США (Нью-Джерси). Благодаря открытию данного филиала холдинг смог расширить каналы сбыта и выйти на североамериканский рынок. 

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «UWGN».

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
96 347 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы52 547 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы43 800 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-15 186 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства27 767 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства83 766 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
7.85Долг/EBITDA
10.11EV/EBITDA
-9.43EV/OCF
0.73EV/S
-0.57P/BV
-0.71P/E
-1.47P/FCF
-0.13P/NCAV
-0.08P/NNWC
0.13P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
4.96Долг/EBITDA
8.95EV/EBITDA
-3.18EV/OCF
0.84EV/S
1.81P/BV
-1.3P/E
0.29P/FCF
-22.88P/NCAV
-0.46P/NNWC
0.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.16Коэффициент автономии
-15Рентабельность общая, %
4.46Коэффициент маневренности собственного капитала
-4.41Оборачиваемость собственного капитала
-1.55Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.51Оборачиваемость оборотных активов
0.52Коэффицент текущей ликвидности
2.21Коэффициент привлечения заемного капитала
-0.34Коэффицент покрытия процентов
5.8Оборачиваемость запасов
-5.92Коэффициент обеспеченности запасами
0.13Коэффициент покрытия инвестиций
0.55Индекс постоянного актива
-19Маржа прибыли, %
0.45Коэффициент мобильности имущества
0.36Коэффицент срочной ликвидности
33 010Оборачиваемость дебиторской задолженности
-13Рентабельность оборотных активов, %
-23Рентабельность внеоборотных активов, %
-4Рентабельность производственных фондов, %
-13Рентабельность задействованного капитала, %
82Рентабельность собственного капитала, %
-4Рентабельность продаж, %
0.75Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2020 г.
16 795в шт.Объём производства железнодорожных вагонов
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "НПК ОВК"
  • РуководительХРЯПОВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение
  • Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Юридическая информация
  • ОГРН1147746600539
  • ИНН7705522866
  • Юридический адрес:119002, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АРБАТ, Д. 10, ЭТАЖ 4, ПОМ. I, КОМ. 2
Контактная информация
  • Телефон+74999991520
  • E-mailinfo@uniwagon.com
  • Сайтссылка