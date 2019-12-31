  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "УРАЛКУЗ"

ПАО "УРАЛКУЗ"

Тикер:

Нет данных

0
0
0
-
  • Кол-во АОИ:547761 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.18%15580 ₽
  • За неделю, max:16880 ₽
  • За неделю, min:15500 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация8 534 млн. руб.
  • ПАО «Мечел»93.76%
  • Прочие6.24%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Уральская кузница» занимается производством штампованных изделий из стали и сплавов. Предприятие располагает тяжелыми молотами с падающими частями от 2 до 20 тонн, а также бесшовными молотами с колоссальной энергией удара в 150 тонн-сил. Специальный цех завода предназначен для изготовления цельнотканых колец диаметром до 4 метров и весом до 2 тонн. Продукция «Уралкуз» используется практически на всех промышленных предприятиях, начиная от машиностроительных и заканчивая ракетостроительными.

В 1942 году за 75 дней на берегу озере Чебаркуль был возведен металлургический завод. Он занимался производством коленвалов, шатунов и деталей для авиадвигателей. В 2003 году предприятие вошло в состав группы «Мечел». В 2018 году завершилась модернизация кузнечно-прессового оборудования.

Сфера деятельности

Основные виды продукции завода:

  •  валы коленчатые и шатуны;

  •  раскатные кольца;

  •  грузозахватные приспособления;

  •  гидравлические системы;

  •  сортовая кованая продукция;

  •  заготовки для подвижного состава.

Доля предприятия в поставках штамповок на внутреннем рынке достигает 20%. ПАО «Уральская кузница» лидирует по изготовлению черновых осей для подвижного состава железной дороги.

Система менеджмента Уральской кузницы соответствует международным стандартам — ИСО 9001.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Уралкуз» в размере 547,761 тыс. рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «URKZ». Компания «Мечел» владеет 93% акций.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
37 114 238тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы31 481 322 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 632 916 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы32 228 384 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства338 800 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства4 547 054 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
2.39Долг/EBITDA
13.27EV/EBITDA
3.17EV/OCF
0.88EV/S
0.26P/BV
5.9P/E
2.12P/FCF
0.95P/NCAV
1.77P/NNWC
0.72P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.82Долг/EBITDA
5.95EV/EBITDA
5.55EV/OCF
1.09EV/S
1.07P/BV
6.93P/E
4.69P/FCF
-3.68P/NCAV
-4.83P/NNWC
0.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.11Коэффицент абсолютной ликвидности
0.87Коэффициент автономии
15.74Рентабельность общая, %
0.83Коэффициент маневренности собственного капитала
0.34Оборачиваемость собственного капитала
0.13Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.74Оборачиваемость оборотных активов
6.92Коэффицент текущей ликвидности
0.01Коэффициент привлечения заемного капитала
3.76Коэффицент покрытия процентов
4.06Оборачиваемость запасов
0.25Коэффициент обеспеченности запасов
0.88Коэффициент покрытия инвестиций
10.52Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.98Индекс постоянного актива
16.17Маржа прибыли, %
0.18Коэффициент мобильности имущества
1.72Коэффицент срочной ликвидности
4.96Оборачиваемость дебиторской задолженности
28.11Рентабельность оборотных активов, %
5.78Рентабельность внеоборотных активов, %
0.67Рентабельность производственных фондов, %
4.79Рентабельность задействованного капитала, %
5.53Рентабельность собственного капитала, %
12.94Рентабельность продаж, %
0.12Коэффициент краткосрочной задолженности
0.03Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производство и реализация алюминия

2019 г.
149 994тоннОбъем реализации, т
114.912тыс. руб./тЦена
17 236 163тыс. руб.Выручка
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "УРАЛКУЗ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство стали в слитках
Юридическая информация
  • ОГРН1027401141240
  • ИНН7420000133
  • Юридический адрес:456440, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕБАРКУЛЬ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.7
Контактная информация
  • Телефон+73516892350
  • E-mailinfo@uralkuz.ru
  • Сайтссылка