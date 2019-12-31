ПАО "УРАЛКУЗ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:547761 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-4.18%15580 ₽
- За неделю, max:16880 ₽
- За неделю, min:15500 ₽
Нет данных
- ПАО «Мечел»93.76%
- Прочие6.24%
Общая информация
ПАО «Уральская кузница» занимается производством штампованных изделий из стали и сплавов. Предприятие располагает тяжелыми молотами с падающими частями от 2 до 20 тонн, а также бесшовными молотами с колоссальной энергией удара в 150 тонн-сил. Специальный цех завода предназначен для изготовления цельнотканых колец диаметром до 4 метров и весом до 2 тонн. Продукция «Уралкуз» используется практически на всех промышленных предприятиях, начиная от машиностроительных и заканчивая ракетостроительными.
В 1942 году за 75 дней на берегу озере Чебаркуль был возведен металлургический завод. Он занимался производством коленвалов, шатунов и деталей для авиадвигателей. В 2003 году предприятие вошло в состав группы «Мечел». В 2018 году завершилась модернизация кузнечно-прессового оборудования.
Сфера деятельности
Основные виды продукции завода:
валы коленчатые и шатуны;
раскатные кольца;
грузозахватные приспособления;
гидравлические системы;
сортовая кованая продукция;
заготовки для подвижного состава.
Доля предприятия в поставках штамповок на внутреннем рынке достигает 20%. ПАО «Уральская кузница» лидирует по изготовлению черновых осей для подвижного состава железной дороги.
Система менеджмента Уральской кузницы соответствует международным стандартам — ИСО 9001.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Уралкуз» в размере 547,761 тыс. рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «URKZ». Компания «Мечел» владеет 93% акций.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы31 481 322 тыс. руб.
- Оборотные активы5 632 916 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы32 228 384 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства338 800 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства4 547 054 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производство и реализация алюминия2019 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА"
- Сокращенное наименованиеПАО "УРАЛКУЗ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство стали в слитках
- ОГРН1027401141240
- ИНН7420000133
- Юридический адрес:456440, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕБАРКУЛЬ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.7
- Телефон+73516892350
- E-mailinfo@uralkuz.ru
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