ПАО «Уральская кузница» занимается производством штампованных изделий из стали и сплавов. Предприятие располагает тяжелыми молотами с падающими частями от 2 до 20 тонн, а также бесшовными молотами с колоссальной энергией удара в 150 тонн-сил. Специальный цех завода предназначен для изготовления цельнотканых колец диаметром до 4 метров и весом до 2 тонн. Продукция «Уралкуз» используется практически на всех промышленных предприятиях, начиная от машиностроительных и заканчивая ракетостроительными.

В 1942 году за 75 дней на берегу озере Чебаркуль был возведен металлургический завод. Он занимался производством коленвалов, шатунов и деталей для авиадвигателей. В 2003 году предприятие вошло в состав группы «Мечел». В 2018 году завершилась модернизация кузнечно-прессового оборудования.

Сфера деятельности

Основные виды продукции завода:

валы коленчатые и шатуны;

раскатные кольца;

грузозахватные приспособления;

гидравлические системы;

сортовая кованая продукция;

заготовки для подвижного состава.

Доля предприятия в поставках штамповок на внутреннем рынке достигает 20%. ПАО «Уральская кузница» лидирует по изготовлению черновых осей для подвижного состава железной дороги.

Система менеджмента Уральской кузницы соответствует международным стандартам — ИСО 9001.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Уралкуз» в размере 547,761 тыс. рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «URKZ». Компания «Мечел» владеет 93% акций.