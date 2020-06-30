Банк «Уралсиб», созданный в форме ПАО, входит в ТОП-30 крупнейших российских финансовых организаций. Компания была основана в 1988 году на базе трех отраслевых предприятий республики Башкортостан. До 2002 года официальное наименование звучало как РИКБ «Башкредитбанк». Позже предприятие получило свое актуальное название — «Банк Уралсиб». В результате консолидации представителей банковского сектора это наименование вобрало в себя более десятка коммерческих учреждений.

С ноября 2015 года акционерное общество проходит процедуру санации. Государственные расходы на финансовое оздоровление банка составили около 81 млрд рублей.

Основные виды деятельности

Штаб-квартира расположена в Москве, однако, сама компания имеет развитую географию представленности. Отделения есть в 46 регионах семи федеральных округов. Предприятие обслуживает корпоративных и частных клиентов, а основными направлениями деятельности признает розничный и инвестиционно-банковский бизнес.

В MasterCard Worldwide и Visa International ПАО «Банк Уралсиб» имеет статус принципиального участника. Предприятие выступает спонсором более 130 отечественных финансовых структур, обслуживая их пластиковые карты в названных выше системах. Российское коммерческое учреждение также является участником American Express.

Среди особых достижений предприятия стоит отметить, что на базе своих технологических разработок ПАО «Банк Уралсиб» создал объединенную сеть банкоматов ATLAS, а также в разные годы получал многочисленные награды:

Номинант в области «Деловая репутация» в рамках национальной премии «Капитаны российского бизнеса».

Лучший банк РФ на рынке драгоценных металлов в 2015 году по версии Russian Bullion Awards.

Знаки отличия за высокое качество работы с платежными документами от банков Deutsche Bank AG и Commerzbank AG.

Кроме этого, компания активно участвует и в социально значимых проектах, занимается помощью благотворительным организациям.

На Московской бирже акции компании торгуются с тикером «USBN».