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ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:360134697357 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.49%0.0803 ₽
  • За неделю, max:0.0889 ₽
  • За неделю, min:0.08 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация28 919 млн. руб.
  • Людмила Валентиновна Коган81.8%
  • Николай Александрович Цветков11.35%
  • Прочие6.85%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2020.подробнее

Общая информация

Банк «Уралсиб», созданный в форме ПАО, входит в ТОП-30 крупнейших российских финансовых организаций. Компания была основана в 1988 году на базе трех отраслевых предприятий республики Башкортостан. До 2002 года официальное наименование звучало как РИКБ «Башкредитбанк». Позже предприятие получило свое актуальное название — «Банк Уралсиб». В результате консолидации представителей банковского сектора это наименование вобрало в себя более десятка коммерческих учреждений. 

С ноября 2015 года акционерное общество проходит процедуру санации. Государственные расходы на финансовое оздоровление банка составили около 81 млрд рублей. 

Основные виды деятельности

Штаб-квартира расположена в Москве, однако, сама компания имеет развитую географию представленности. Отделения есть в 46 регионах семи федеральных округов. Предприятие обслуживает корпоративных и частных клиентов, а основными направлениями деятельности признает розничный и инвестиционно-банковский бизнес. 

В MasterCard Worldwide и Visa International ПАО «Банк Уралсиб» имеет статус принципиального участника. Предприятие выступает спонсором более 130 отечественных финансовых структур, обслуживая их пластиковые карты в названных выше системах. Российское коммерческое учреждение также является участником American Express. 

Среди особых достижений предприятия стоит отметить, что на базе своих технологических разработок ПАО «Банк Уралсиб» создал объединенную сеть банкоматов ATLAS, а также в разные годы получал многочисленные награды: 

  • Номинант в области «Деловая репутация» в рамках национальной премии «Капитаны российского бизнеса». 

  • Лучший банк РФ на рынке драгоценных металлов в 2015 году по версии Russian Bullion Awards. 

  • Знаки отличия за высокое качество работы с платежными документами от банков Deutsche Bank AG и Commerzbank AG. 

Кроме этого, компания активно участвует и в социально значимых проектах, занимается помощью благотворительным организациям.

На Московской бирже акции компании торгуются с тикером «USBN».

События

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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
547 836 258тыс. руб.

Активы

  • Активы всего547 836 258 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы104 918 203 тыс. руб.
  • Обязательства всего442 918 055 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.31P/BV
3.09P/E
4.8P/Net operational profit
0.61P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.66P/BV
6.47P/E
4.08P/Net operational profit
1.63P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
104 918 203Собственный капитал
0.19Достаточность капитала
-5 534 802Комиссионные расходы
33Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
13 965 705Комиссионные доходы
3Стоимость пассивов, %
494 800 829Процентные активы
-14 143 850Процентные расходы
39 581 654Процентные доходы
428 689 517Процентные пассивы
8 430 903Чистые коммссионные доходы
25 437 804Чистые процентные доходы
5Чистая процентная маржа, %
5Чистый спред, %
10 558 270Чистая прибыль
2ROA, %
10ROE, %
8Доходность активов, %
547 836 258Активы всего

Показатели деятельности

Отчет о финансовом положении (годовой)

2018 г.
561 265 491тыс.руб.Активы-нетто
51 356 592тыс.руб.Собственный капитал
256 380 739тыс.руб.Кредитный портфель
26 063 918тыс.руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
161 582 484тыс.руб.Вклады физических лиц
159 940 016тыс.руб.Вложения в ценные бумаги

Разбивка депозитов по валютам

2018 г.
80.397%В рублях
19.603%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2018 г.
89.99%В рублях
10.01%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2019 г.
105 091 289тыс. руб.Юридические лица
142 293 345тыс. руб.Физические лица
247 384 634тыс. руб.Итого

Структура кредитов и займов по отраслям

2018 г.
0%Государственные имуниципальные органы власти
1.36%Угольная промышленность
1.09%Пищевая промышленность
11.56%Предприятия торговли
6.19%Промышленное производство
0.55%Сельское хозяйство
10.64%Строительство и операции с недвижимостью
0.86%Сфера услуг
0%Телекоммуникации
0.68%Транспорт
55.23%Физические лица
1.48%Добыча и обогащение руды
5.1%Финансовые услуги (кроме кредитных организаций)
0.17%Химическая промышленность
0.02%Энергетика
0.58%Прочие
0%Золото добывающая промышленность
0.03%Легкая промышленность
0.01%Лесная промышленность
0%Лизинг
0.18%Машиностроение
0.9%Металлургия
3.34%Нефтегазовая отрасль
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "БАНК УРАЛСИБ"
  • РуководительСАЗОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1020280000190
  • ИНН0274062111
  • Юридический адрес:119048, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЕФРЕМОВА, Д.8, -, -
Контактная информация
  • Телефон+78002505757
  • E-mailpr@uralsib.ru
  • Сайтссылка