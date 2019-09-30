ПАО «ЯТЭК» занимается добычей газа в Республике Саха (Якутия). На долю газодобывающего предприятия приходится 86% добываемого голубого топлива. Кроме того, общество производит и поставляет на отечественный рынок газовый конденсат, дизельное топливо и бензин. Активно ведется разработка Мастахского и Средневилюйского месторождений природных ископаемых (имеется лицензия). Общество является единственным производителем моторных топлив в Республике.

Основано предприятие в 1967 году как «Якутскгазпром». В 1994 году в процессе приватизации компания получает статус АО, а в 2010 — современное название «ЯТЭК». В 2018 году АО «ЯТЭК» меняет организационно-правовую форму на ПАО. Главный офис компании расположен в Якутске.

Сфера деятельности

Топливно-энергетическая компания совершает следующие виды деятельности:

геологоразведочные работы и бурение скважин;

добычу, обогащение и поставку природного газа и нефти;

производство нефтепродуктов;

производство и передачу электроэнергии;

производство пара и горячей воды;

оптовую торговлю моторным топливом, жидким и газообразным топливом.

Потребности Якутского края полностью удовлетворены ПАО «ЯТЭК». Отдельные продукты поставляются в Дальневосточный ФО и в Восточную Азию.

Главная задача «ЯТЭК» заключается в обеспечении энергоресурсами Республику Саха. Газодобывающие предприятие в своей деятельности придерживается экологических норм и выступает за рациональное использование электроэнергии.

Акции компании

Уставной капитал ЯТЭК в размере 826,819 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Ценные бумаги на Московской бирже торгуются под тикером «YAKG».