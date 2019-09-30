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ПАО "ЯТЭК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:826919375 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.58%130 ₽
  • За неделю, max:139.6 ₽
  • За неделю, min:125.65 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.61 ₽
  • Отсечка:26.04.2021
  • Доходность:0.51%
дивидендная история
100%
Капитализация107 500 млн. руб.
  • ООО «ИНВЕСТОР»82.06%
  • ООО «Наутилиус»8.53%
  • RANTECHO INVESTMENTS LTD7.5%
  • Прочие1.91%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ЯТЭК» занимается добычей газа в Республике Саха (Якутия). На долю газодобывающего предприятия приходится 86% добываемого голубого топлива. Кроме того, общество производит и поставляет на отечественный рынок газовый конденсат, дизельное топливо и бензин. Активно ведется разработка Мастахского и Средневилюйского месторождений природных ископаемых (имеется лицензия). Общество является единственным производителем моторных топлив в Республике.

Основано предприятие в 1967 году как «Якутскгазпром». В 1994 году в процессе приватизации компания получает статус АО, а в 2010 — современное название «ЯТЭК». В 2018 году АО «ЯТЭК» меняет организационно-правовую форму на ПАО. Главный офис компании расположен в Якутске.

Сфера деятельности

Топливно-энергетическая компания совершает следующие виды деятельности:

  •  геологоразведочные работы и бурение скважин;

  •  добычу, обогащение и поставку природного газа и нефти;

  •  производство нефтепродуктов;

  •  производство и передачу электроэнергии;

  •  производство пара и горячей воды;

  •  оптовую торговлю моторным топливом, жидким и газообразным топливом.

Потребности Якутского края полностью удовлетворены ПАО «ЯТЭК». Отдельные продукты поставляются в Дальневосточный ФО и в Восточную Азию.

Главная задача «ЯТЭК» заключается в обеспечении энергоресурсами Республику Саха. Газодобывающие предприятие в своей деятельности придерживается экологических норм и выступает за рациональное использование электроэнергии.

Акции компании

Уставной капитал ЯТЭК в размере 826,819 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Ценные бумаги на Московской бирже торгуются под тикером «YAKG».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2020
Стандарт отчетности:
22 926 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы15 423 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы7 503 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы11 856 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства8 766 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 304 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

Нет данных

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

Нет данных

Показатели деятельности

Добыча

2020 г.
30.651тыс. барр. н.э./сут.Товарный газ
1.798тыс. барр. н.э./сут.Жидкие углеводороды
32.449тыс. барр. н.э./сут.Всего
1 779млн куб. мДобыча товарного газа
121.04тыс. тДобыча жидких углеводородов

Запасы и фонд скважин

2020 г.
45шт.Действующий фонд скважин
0шт.Ввод в эксплуатацию новых скважин

Переработка

2016 г.
55.04тыс. тСтабильный газовый конденсат

Реализация жидких углеводородов

2020 г.
0тыс. тЭкспорт
0тыс. тВнутри страны
95.527тыс. тПереработка
95.527тыс. тВсего
1 739млн куб. мПродажа газа
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЯТЭК"
  • РуководительКОРОБОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча природного газа и газового конденсата
Юридическая информация
  • ОГРН1021401062187
  • ИНН1435032049
  • Юридический адрес:678214, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, У. ВИЛЮЙСКИЙ, П КЫСЫЛ-СЫР, УЛ. ЛЕНИНА, Д.4
Контактная информация
  • Телефон+74112401401
  • E-mailJSC-YATEC@yatec.ru
  • Сайтссылка