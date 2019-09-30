ПАО "ЯТЭК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:826919375 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.58%130 ₽
- За неделю, max:139.6 ₽
- За неделю, min:125.65 ₽
- Дивиденд:0.61 ₽
- Отсечка:26.04.2021
- Доходность:0.51%
- ООО «ИНВЕСТОР»82.06%
- ООО «Наутилиус»8.53%
- RANTECHO INVESTMENTS LTD7.5%
- Прочие1.91%
Общая информация
ПАО «ЯТЭК» занимается добычей газа в Республике Саха (Якутия). На долю газодобывающего предприятия приходится 86% добываемого голубого топлива. Кроме того, общество производит и поставляет на отечественный рынок газовый конденсат, дизельное топливо и бензин. Активно ведется разработка Мастахского и Средневилюйского месторождений природных ископаемых (имеется лицензия). Общество является единственным производителем моторных топлив в Республике.
Основано предприятие в 1967 году как «Якутскгазпром». В 1994 году в процессе приватизации компания получает статус АО, а в 2010 — современное название «ЯТЭК». В 2018 году АО «ЯТЭК» меняет организационно-правовую форму на ПАО. Главный офис компании расположен в Якутске.
Сфера деятельности
Топливно-энергетическая компания совершает следующие виды деятельности:
геологоразведочные работы и бурение скважин;
добычу, обогащение и поставку природного газа и нефти;
производство нефтепродуктов;
производство и передачу электроэнергии;
производство пара и горячей воды;
оптовую торговлю моторным топливом, жидким и газообразным топливом.
Потребности Якутского края полностью удовлетворены ПАО «ЯТЭК». Отдельные продукты поставляются в Дальневосточный ФО и в Восточную Азию.
Главная задача «ЯТЭК» заключается в обеспечении энергоресурсами Республику Саха. Газодобывающие предприятие в своей деятельности придерживается экологических норм и выступает за рациональное использование электроэнергии.
Акции компании
Уставной капитал ЯТЭК в размере 826,819 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Ценные бумаги на Московской бирже торгуются под тикером «YAKG».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2020
Активы
- Внеоборотные активы15 423 000 тыс. руб.
- Оборотные активы7 503 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы11 856 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства8 766 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 304 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
Нет данных
Показатели деятельности
Добыча2020 г.
Запасы и фонд скважин2020 г.
Переработка2016 г.
Реализация жидких углеводородов2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЯТЭК"
- РуководительКОРОБОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДобыча природного газа и газового конденсата
- ОГРН1021401062187
- ИНН1435032049
- Юридический адрес:678214, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, У. ВИЛЮЙСКИЙ, П КЫСЫЛ-СЫР, УЛ. ЛЕНИНА, Д.4
- Телефон+74112401401
- E-mailJSC-YATEC@yatec.ru
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