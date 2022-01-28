«КАМАЗ» в 2022 году выпустит первые беспилотные грузовики для тестовых перевозок на М-11

Автор: РИА Новости

«Камаз» в 2022 году выпустит первые прототипы беспилотных грузовиков «Континент» для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева», связывающей Москву и Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Первые четыре прототипа грузовых беспилотников на базе «Камаз» «Континент» для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева» будут выпущены в 2022 году», - сказали в пресс-службе.

В «Камазе» уточнили, что первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнерстве с российскими логистическими компаниями запланированы на 2023 год.

В четверг первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщил, что строительство инфраструктуры под беспилотное движение на трассе М-11 должно начаться уже в этом году.

«Камаз» - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация «Ростех» (49,9%), «Автоинвест» (23,54%) и Daimler Truck (15%).

Ознакомиться с ПАО «Камаз» можно здесь.