ПАО «КАМАЗ» является крупнейшим российским производителем тяжелой грузовой техники. В этой области предприятию принадлежит 45% отечественного рынка. По объему производства акционерное общество входит в ТОП-20 крупнейших производителей. За годы работы с конвейера КАМАЗ сошло более 2,2 млн тяжелых грузовиков.

Датой образования предприятия считается 1969 год. Производственное объединение с самого начала включало в себя целый комплекс заводов. Первый автомобиль был выпущен спустя 7 лет после основания предприятия (в 1976 году). С тех пор каждый третья большегрузная машина в России и странах СНГ принадлежит бренду КАМАЗ. География продаж включает в себя более 80 государств.

Публичное акционерное общество основало собственную спортивную команду «КАМАЗ-мастер». Она регулярно занимает призовые места в гонках ралли «Дакар».

Основные направления деятельности

Завод КАМАЗ расположен в г. Набережные Челны. Первая производственная линия была рассчитана на ежегодный выпуск 150 тыс. автомобилей и 250 тыс. двигателей. Сегодня ассортимент продукции КАМАЗ представлен не только большегрузной техникой, но и автобусами на электрической тяге, зарядными станциями для них. Этот вид транспорта впервые был поставлен в Москву в 2018 году для обеспечения городских нужд. В это же время публичное акционерное общество стало обладателем холдинга по производству автокомпонентов. Предприятия, входящие в состав, располагаются в Пензенской, Ульяновской, Владимирской, Рязанской и Самарской областях РФ. С 2018 года начал работу и завод по производству каркасов кабин.

В линейку продукции КАМАЗ входят следующие виды транспорта и спецтехники.

Самосвалы. Седельные тягачи. Бортовые автомобили. Пассажирские автобусы. Прицепы и полуприцепы. Шасси. Автомобили с крано-манипуляторными установками.

Кроме этого, ПАО «КАМАЗ» предлагает широкий ассортимент запчастей и комплектующих, а в официальных дилерских центрах можно получить сервисные услуги, пройти техническое обслуживание фирменной техники, а также заключить договор на приобретение новых авто в кредит или в лизинг.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «KMAZ».