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ПАО "КАМАЗ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:707229559 шт.
  • Номинал:50 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.77%104.7 ₽
  • За неделю, max:110.5 ₽
  • За неделю, min:102.4 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.54 ₽
  • Отсечка:16.06.2021
  • Доходность:0.70%
дивидендная история
100%
Капитализация74 047 млн. руб.
  • Госкорпорация Ростех47.1%
  • ООО «Автоинвест»23.54%
  • Даймлер АГ15%
  • Прочие14.36%
Источник: МСФО за 2 квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

ПАО «КАМАЗ» является крупнейшим российским производителем тяжелой грузовой техники. В этой области предприятию принадлежит 45% отечественного рынка. По объему производства акционерное общество входит в ТОП-20 крупнейших производителей. За годы работы с конвейера КАМАЗ сошло более 2,2 млн тяжелых грузовиков. 

Датой образования предприятия считается 1969 год. Производственное объединение с самого начала включало в себя целый комплекс заводов. Первый автомобиль был выпущен спустя 7 лет после основания предприятия (в 1976 году). С тех пор каждый третья большегрузная машина в России и странах СНГ принадлежит бренду КАМАЗ. География продаж включает в себя более 80 государств. 

Публичное акционерное общество основало собственную спортивную команду «КАМАЗ-мастер». Она регулярно занимает призовые места в гонках ралли «Дакар».

Основные направления деятельности

Завод КАМАЗ расположен в г. Набережные Челны. Первая производственная линия была рассчитана на ежегодный выпуск 150 тыс. автомобилей и 250 тыс. двигателей. Сегодня ассортимент продукции КАМАЗ представлен не только большегрузной техникой, но и автобусами на электрической тяге, зарядными станциями для них. Этот вид транспорта впервые был поставлен в Москву в 2018 году для обеспечения городских нужд. В это же время публичное акционерное общество стало обладателем холдинга по производству автокомпонентов. Предприятия, входящие в состав, располагаются в Пензенской, Ульяновской, Владимирской, Рязанской и Самарской областях РФ. С 2018 года начал работу и завод по производству каркасов кабин. 

В линейку продукции КАМАЗ входят следующие виды транспорта и спецтехники. 

  1. Самосвалы. 

  2. Седельные тягачи. 

  3. Бортовые автомобили. 

  4. Пассажирские автобусы. 

  5. Прицепы и полуприцепы. 

  6. Шасси. 

  7. Автомобили с крано-манипуляторными установками. 

Кроме этого, ПАО «КАМАЗ» предлагает широкий ассортимент запчастей и комплектующих, а в официальных дилерских центрах можно получить сервисные услуги, пройти техническое обслуживание фирменной техники, а также заключить договор на приобретение новых авто в кредит или в лизинг.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «KMAZ».

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
255 308 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы127 633 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы127 675 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы53 351 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства68 977 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства132 980 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
4.04Долг/EBITDA
8.54EV/EBITDA
27.5EV/OCF
0.68EV/S
1.38P/BV
10.47P/E
-2.45P/FCF
-0.99P/NCAV
-0.54P/NNWC
0.29P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.19Долг/EBITDA
4.16EV/EBITDA
-3.25EV/OCF
72.13EV/S
1.96P/BV
18.08P/E
-46.03P/FCF
-7.28P/NCAV
-0.56P/NNWC
49.31P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.21Коэффицент абсолютной ликвидности
0.21Коэффициент автономии
3Рентабельность общая, %
-1.39Коэффициент маневренности собственного капитала
4.86Оборачиваемость собственного капитала
-0.58Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.13Оборачиваемость оборотных активов
0.96Коэффицент текущей ликвидности
0.56Коэффициент привлечения заемного капитала
2.21Коэффицент покрытия процентов
5.47Оборачиваемость запасов
-1.43Коэффициент обеспеченности запасами
0.48Коэффициент покрытия инвестиций
5.18Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.5Индекс постоянного актива
3Маржа прибыли, %
0.5Коэффициент мобильности имущества
0.57Коэффицент срочной ликвидности
9.78Оборачиваемость дебиторской задолженности
6Рентабельность оборотных активов, %
6Рентабельность внеоборотных активов, %
8Рентабельность производственных фондов, %
3Рентабельность задействованного капитала, %
14Рентабельность собственного капитала, %
6Рентабельность продаж, %
0.66Коэффициент краткосрочной задолженности
0.21Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Объемы реализации

2020 г.
32 669в шт.Грузовые автомобили внутри страны
4 359в шт.Грузовые автомобили экспорт
37 028в шт.Грузовые автомобили всего
1 618в шт.Автобусы
4 067в шт.Прицепы и полуприцепы
42 713в шт.Всего
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КАМАЗ"
  • РуководительКОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: автопром
  • Вид деятельностиПроизводство грузовых автомобилей
Юридическая информация
  • ОГРН1021602013971
  • ИНН1650032058
  • Юридический адрес:423827, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ АВТОЗАВОДСКИЙ, Д.2
Контактная информация
  • Телефон+78005550099
  • E-mailkancelyariagd@kamaz.org
  • Сайтссылка