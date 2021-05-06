ПАО "КАМАЗ"
- Кол-во АОИ:707229559 шт.
- Номинал:50 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:+0.77%104.7 ₽
- За неделю, max:110.5 ₽
- За неделю, min:102.4 ₽
- Дивиденд:0.54 ₽
- Отсечка:16.06.2021
- Доходность:0.70%
- Госкорпорация Ростех47.1%
- ООО «Автоинвест»23.54%
- Даймлер АГ15%
- Прочие14.36%
Общая информация
ПАО «КАМАЗ» является крупнейшим российским производителем тяжелой грузовой техники. В этой области предприятию принадлежит 45% отечественного рынка. По объему производства акционерное общество входит в ТОП-20 крупнейших производителей. За годы работы с конвейера КАМАЗ сошло более 2,2 млн тяжелых грузовиков.
Датой образования предприятия считается 1969 год. Производственное объединение с самого начала включало в себя целый комплекс заводов. Первый автомобиль был выпущен спустя 7 лет после основания предприятия (в 1976 году). С тех пор каждый третья большегрузная машина в России и странах СНГ принадлежит бренду КАМАЗ. География продаж включает в себя более 80 государств.
Публичное акционерное общество основало собственную спортивную команду «КАМАЗ-мастер». Она регулярно занимает призовые места в гонках ралли «Дакар».
Основные направления деятельности
Завод КАМАЗ расположен в г. Набережные Челны. Первая производственная линия была рассчитана на ежегодный выпуск 150 тыс. автомобилей и 250 тыс. двигателей. Сегодня ассортимент продукции КАМАЗ представлен не только большегрузной техникой, но и автобусами на электрической тяге, зарядными станциями для них. Этот вид транспорта впервые был поставлен в Москву в 2018 году для обеспечения городских нужд. В это же время публичное акционерное общество стало обладателем холдинга по производству автокомпонентов. Предприятия, входящие в состав, располагаются в Пензенской, Ульяновской, Владимирской, Рязанской и Самарской областях РФ. С 2018 года начал работу и завод по производству каркасов кабин.
В линейку продукции КАМАЗ входят следующие виды транспорта и спецтехники.
Самосвалы.
Седельные тягачи.
Бортовые автомобили.
Пассажирские автобусы.
Прицепы и полуприцепы.
Шасси.
Автомобили с крано-манипуляторными установками.
Кроме этого, ПАО «КАМАЗ» предлагает широкий ассортимент запчастей и комплектующих, а в официальных дилерских центрах можно получить сервисные услуги, пройти техническое обслуживание фирменной техники, а также заключить договор на приобретение новых авто в кредит или в лизинг.
Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «KMAZ».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы127 633 000 тыс. руб.
- Оборотные активы127 675 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы53 351 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства68 977 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства132 980 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Объемы реализации2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КАМАЗ"
- РуководительКОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: автопром
- Вид деятельностиПроизводство грузовых автомобилей
- ОГРН1021602013971
- ИНН1650032058
- Юридический адрес:423827, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ АВТОЗАВОДСКИЙ, Д.2
- Телефон+78005550099
- E-mailkancelyariagd@kamaz.org
- Сайтссылка