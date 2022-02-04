ГОСА «Газпрома» пройдет 30 июня

Автор: Finam.ru

Совет директоров «Газпрома» рассмотрел вопросы проведения годового общего собрания акционеров. Об этом сообщил эмитент.

В повестку дня ГОСА включены стандартные вопросы: избрание совета директоров, утверждение годового отчета, распределение прибыли, в том числе на диведенды и другие.

В список кандидатур для выбора в совет директоров компании включены 11 человек:

Андрей Акимов – председатель правления «Газпромбанка»; Виктор Зубков – спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа; Денис Мантуров – министр промышленности и торговли Российской Федерации; Виталий Маркелов – заместитель председателя правления «Газпрома»; Виктор Мартынов – ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; Владимир Мау – ректор РАНХиГС; Алексей Миллер – председатель правления «Газпрома»; Александр Новак – заместитель председателя правительства Российской Федерации; Михаил Середа – первый замгендиректора ООО «Газпром экспорт», гендиректор ООО «Газпром трейдинг»; Герхард Шредер – председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG; Николай Шульгинов – министр энергетики Российской Федерации.

Совет директоров «Газпрома» состоит из 11 человек. Практически все действующие директора предложены для переизбрания. Вместо председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева выдвинут экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Собрание акционеров пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Закрытие реестра для участия в ГОСА - 6 июня 2022 года.

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