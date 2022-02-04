ГОСА «Газпрома» пройдет 30 июня
4 Февраля 2022
krasnodar-dobycha.gazprom.ru
Автор: Finam.ru
Совет директоров «Газпрома» рассмотрел вопросы проведения годового общего собрания акционеров. Об этом сообщил эмитент.
В повестку дня ГОСА включены стандартные вопросы: избрание совета директоров, утверждение годового отчета, распределение прибыли, в том числе на диведенды и другие.
В список кандидатур для выбора в совет директоров компании включены 11 человек:
Андрей Акимов – председатель правления «Газпромбанка»;
Виктор Зубков – спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа;
Денис Мантуров – министр промышленности и торговли Российской Федерации;
Виталий Маркелов – заместитель председателя правления «Газпрома»;
Виктор Мартынов – ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
Владимир Мау – ректор РАНХиГС;
Алексей Миллер – председатель правления «Газпрома»;
Александр Новак – заместитель председателя правительства Российской Федерации;
Михаил Середа – первый замгендиректора ООО «Газпром экспорт», гендиректор ООО «Газпром трейдинг»;
Герхард Шредер – председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG;
Николай Шульгинов – министр энергетики Российской Федерации.
Совет директоров «Газпрома» состоит из 11 человек. Практически все действующие директора предложены для переизбрания. Вместо председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева выдвинут экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
Собрание акционеров пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Закрытие реестра для участия в ГОСА - 6 июня 2022 года.
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