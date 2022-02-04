  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Новости
  3. ГОСА «Газпрома» пройдет 30 июня

ГОСА «Газпрома» пройдет 30 июня

4 Февраля 2022

FinamCompany

Газпром

krasnodar-dobycha.gazprom.ru

Автор: Finam.ru

Совет директоров «Газпрома» рассмотрел вопросы проведения годового общего собрания акционеров. Об этом сообщил эмитент.

В повестку дня ГОСА включены стандартные вопросы: избрание совета директоров, утверждение годового отчета, распределение прибыли, в том числе на диведенды и другие.

В список кандидатур для выбора в совет директоров компании включены 11 человек:

  1. Андрей Акимов – председатель правления «Газпромбанка»;

  2. Виктор Зубков – спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа;

  3. Денис Мантуров – министр промышленности и торговли Российской Федерации;

  4. Виталий Маркелов – заместитель председателя правления «Газпрома»;

  5. Виктор Мартынов – ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;

  6. Владимир Мау – ректор РАНХиГС;

  7. Алексей Миллер – председатель правления «Газпрома»;

  8. Александр Новак – заместитель председателя правительства Российской Федерации;

  9. Михаил Середа – первый замгендиректора ООО «Газпром экспорт», гендиректор ООО «Газпром трейдинг»;

  10. Герхард Шредер – председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG;

  11. Николай Шульгинов – министр энергетики Российской Федерации.

Совет директоров «Газпрома» состоит из 11 человек. Практически все действующие директора предложены для переизбрания. Вместо председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева выдвинут экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Собрание акционеров пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Закрытие реестра для участия в ГОСА - 6 июня 2022 года.

С информацией по дивидендам в нефтегазовых компаниях можно ознакомиться здесь.

Теги: gazp