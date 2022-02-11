Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5%.

С момента последнего заседания прошел шторм из новостей геополитического характера. Практически все активы подешевели, а инфляция все еще находится выше прогнозов ЦБ. На январь она составила 8,7%, на конец декабря было 8,4%. Данные выше прогнозных недавно были продемонстрированы и в США, где она составила 7,5%. Пока это главная проблема как развитых, так и развивающихся экономик. Российская инфляция является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. Кроме того рост цен усиливают высокие и незаякоренные инфляционные ожидания. В январе инфляционные ожидания населения несколько снизились, но оставались вблизи максимумов за последние шесть лет. Преобладающее влияние проинфляционных факторов привело к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. В связи с этим ЦБ скорректировал свой среднесрочный прогноз: ожидаемая инфляция к концу года находится на уровне 5-6% с выходом к таргету в 4% по итогам 2023 года.

Прогноз по ключевой ставке 9-11% и дальнейшее снижение до 7,5-9% в 2023 году и 5-6% в 2024 году.

Банк России стремится принимать взвешенные решения по ключевой ставке, поэтому весы на груди председателя Центрального банка.