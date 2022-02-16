«Сбер» теперь владеет «Детским миром»?

Автор: Черненко Иван, InvestFuture

«Зеленый» банк стал владельцем 19% акций DSKY, следует из материалов компании. Но лишь временно, ведь это не прямая покупка со стороны Сбера, а бумаги отошли ему в рамках сделки РЕПО (краткосрочный займ под залог ценных бумаг). Значит, акции вернутся владельцу, если только он не нарушит условия договора. Другими словами, Сбер вряд ли намерен «съесть» Детский мир. Покупка его акций – лишь техническая сторона сделки РЕПО.

Зачем нужна такая сделка? Возможно, один из двух крупных акционеров Детского мира просто захотел получить деньги на выгодных условиях. Скорее всего, это Storale Limited. Её конечный бенефициар неизвестен, но есть предположения, что эта компания возникла в результате перестановок между топ-менеджерами Altus Capital и Полюса PLZL. Если это так, то след уходит в сторону Полюса. Не исключено, что его топ-менеджерам понадобились деньги для покупки акций своей компании на текущих уровнях. А их привлекательность высока, поскольку недавно было объявлено о байбэке. Не исключено, что вся операция по покупке акций Детского мира – всего лишь умелый ход менеджмента Полюса.

Ознакомиться с компанией «Детский Мир» можно здесь.