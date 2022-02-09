ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
- Кол-во АОИ:739000000 шт.
- Номинал:0.0004 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-4.89%103.58 ₽
- За неделю, max:114.92 ₽
- За неделю, min:101.6 ₽
- Дивиденд:5.2 ₽
- Отсечка:26.12.2021
- Доходность:4.03%
- Галф Инвестментс Лимитед29.9%
- Прочие70.1%
Общая информация
ПАО «Детский мир» — крупнейший ритейлер детских товаров на территории России, занимающий 17 позицию среди розничных продавцов. Торговая сеть объединяет бренды «Детский мир», ABC, ELC и зоотовары, представленные в более 250 городах страны. Она в основном ориентирована на покупателей со средним уровнем дохода. Торговая марка узнаваема в России.
Экскурс в историю
Первый магазин в столице на базе ЦУМа был открыт в далеком 1947 году. В 1994 году компанией «Система» было приобретено 43% акций торговой сети. Решение о строительстве крупной сети магазинов по всей территории РФ принято главным акционером в 2000 году. На сегодня в магазинах присутствуют интерактивные зоны для детей. Компания организовала логистическую сеть, регулярно инвестирует средства в развитие складов.
Крупнейшим акционерами компании являются РКИФ (совместный российско-китайский инвестиционный фонд), холдинг в сфере торговли и телекоммуникаций ПАО АФК «Система».
Сфера деятельности
Компания занимается продажей непродовольственных товаров. Среди них:
детская одежда, канцелярские принадлежности, товары для новорожденных;
зоотовары;
продукция британского бренда ELC;
игрушки ABC.
Кроме того, группа компаний «Детский мир» вышла на рынок Казахстана и Беларуссии.
Акции компании
В 2017 году произошло первичное размещение акций сети на Московской фондовой бирже. В результате таких действий удалось привлечь инвестиции на 18 млрд рублей. Сделки с ценными бумагами совершаются под тикером «DSKY». В 2019 году вся чистая прибыль была полностью направлена на выплату дивидендов.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы49 997 000 тыс. руб.
- Оборотные активы53 929 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 656 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства46 267 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства56 003 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР"
- Сокращенное наименованиеПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
- РуководительДАВЫДОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльТорговля и ритейл
- Вид деятельностиТорговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
- ОГРН1027700047100
- ИНН7729355029
- Юридический адрес:119415, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д.37, К.3
- Телефон+74957810808
- E-mailslevitskiy@detmir.ru
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