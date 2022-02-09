ПАО «Детский мир» — крупнейший ритейлер детских товаров на территории России, занимающий 17 позицию среди розничных продавцов. Торговая сеть объединяет бренды «Детский мир», ABC, ELC и зоотовары, представленные в более 250 городах страны. Она в основном ориентирована на покупателей со средним уровнем дохода. Торговая марка узнаваема в России.

Экскурс в историю

Первый магазин в столице на базе ЦУМа был открыт в далеком 1947 году. В 1994 году компанией «Система» было приобретено 43% акций торговой сети. Решение о строительстве крупной сети магазинов по всей территории РФ принято главным акционером в 2000 году. На сегодня в магазинах присутствуют интерактивные зоны для детей. Компания организовала логистическую сеть, регулярно инвестирует средства в развитие складов.

Крупнейшим акционерами компании являются РКИФ (совместный российско-китайский инвестиционный фонд), холдинг в сфере торговли и телекоммуникаций ПАО АФК «Система».

Сфера деятельности

Компания занимается продажей непродовольственных товаров. Среди них:

детская одежда, канцелярские принадлежности, товары для новорожденных;

зоотовары;

продукция британского бренда ELC;

игрушки ABC.

Кроме того, группа компаний «Детский мир» вышла на рынок Казахстана и Беларуссии.

Акции компании

В 2017 году произошло первичное размещение акций сети на Московской фондовой бирже. В результате таких действий удалось привлечь инвестиции на 18 млрд рублей. Сделки с ценными бумагами совершаются под тикером «DSKY». В 2019 году вся чистая прибыль была полностью направлена на выплату дивидендов.