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ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:739000000 шт.
  • Номинал:0.0004 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.89%103.58 ₽
  • За неделю, max:114.92 ₽
  • За неделю, min:101.6 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:5.2 ₽
  • Отсечка:26.12.2021
  • Доходность:4.03%
дивидендная история
100%
Капитализация76 546 млн. руб.
  • Галф Инвестментс Лимитед29.9%
  • Прочие70.1%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

ПАО «Детский мир» — крупнейший ритейлер детских товаров на территории России, занимающий 17 позицию среди розничных продавцов. Торговая сеть объединяет бренды «Детский мир», ABC, ELC и зоотовары, представленные в более 250 городах страны. Она в основном ориентирована на покупателей со средним уровнем дохода. Торговая марка узнаваема в России.

Экскурс в историю

Первый магазин в столице на базе ЦУМа был открыт в далеком 1947 году. В 1994 году компанией «Система» было приобретено 43% акций торговой сети. Решение о строительстве крупной сети магазинов по всей территории РФ принято главным акционером в 2000 году. На сегодня в магазинах присутствуют интерактивные зоны для детей. Компания организовала логистическую сеть, регулярно инвестирует средства в развитие складов.

Крупнейшим акционерами компании являются РКИФ (совместный российско-китайский инвестиционный фонд), холдинг в сфере торговли и телекоммуникаций ПАО АФК «Система».

Сфера деятельности

Компания занимается продажей непродовольственных товаров. Среди них:

  •  детская одежда, канцелярские принадлежности, товары для новорожденных;

  •  зоотовары;

  •  продукция британского бренда ELC;

  •  игрушки ABC.

Кроме того, группа компаний «Детский мир» вышла на рынок Казахстана и Беларуссии.

Акции компании

В 2017 году произошло первичное размещение акций сети на Московской фондовой бирже. В результате таких действий удалось привлечь инвестиции на 18 млрд рублей. Сделки с ценными бумагами совершаются под тикером «DSKY». В 2019 году вся чистая прибыль была полностью направлена на выплату дивидендов.

 

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
103 926 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы49 997 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы53 929 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 656 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства46 267 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства56 003 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
2.07Долг/EBITDA
4.85EV/EBITDA
8.14EV/OCF
0.89EV/S
49.53P/BV
6.31P/E
17.43P/FCF
-1.7P/NCAV
-1.12P/NNWC
0.51P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.95Долг/EBITDA
-1.66EV/EBITDA
-0.69EV/OCF
1.45EV/S
21.2P/BV
3.16P/E
7.46P/FCF
-3.3P/NCAV
-1.96P/NNWC
1.24P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.02Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.01Коэффициент автономии
9.65Рентабельность общая, %
37.62Коэффициент маневренности собственного капитала
-153.66Оборачиваемость собственного капитала
-1Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.13Оборачиваемость оборотных активов
0.98Коэффицент текущей ликвидности
1.03Коэффициент привлечения заемного капитала
4.76Коэффицент покрытия процентов
3.56Оборачиваемость запасов
-1.14Коэффициент обеспеченности запасов
0.48Коэффициент покрытия инвестиций
4.08Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.49Индекс постоянного актива
8.05Маржа прибыли, %
0.51Коэффициент мобильности имущества
0.12Коэффицент срочной ликвидности
32.16Оборачиваемость дебиторской задолженности
25.24Рентабельность оборотных активов, %
26.87Рентабельность внеоборотных активов, %
13.88Рентабельность производственных фондов, %
13.01Рентабельность задействованного капитала, %
-1 237.01Рентабельность собственного капитала, %
11.92Рентабельность продаж, %
0.51Коэффициент краткосрочной задолженности
0.02Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2021 г.
1.5%LFL среднего чека
3.8%LFL трафика
5.4%LFL продажи
916шт.Кол-во магазинов "Детский мир"
0шт.Кол-во магазинов ELC
93шт.Кол-во магазинов "Зоозавр"
110шт."ПВЗ Детмир"
1 119шт.Общее кол-во магазинов
980тыс. кв. мТорговая площадь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
  • РуководительДАВЫДОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельностиТорговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
Юридическая информация
  • ОГРН1027700047100
  • ИНН7729355029
  • Юридический адрес:119415, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д.37, К.3
Контактная информация
  • Телефон+74957810808
  • E-mailslevitskiy@detmir.ru
  • Сайтссылка