«Северсталь» - стальной занавес

Автор: Коган Евгений, инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ

«Северсталь» (CHMF RX) полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС. Еще вчера появились сообщения о том, что европейские клиенты компании массово отказываются от закупок из-за санкций в отношении владельца компании А. Мордашова.

На наш взгляд, это весьма показательный пример того, что в ближайшем будущем может происходить с отдельными (а, возможно, и многими) представителями российского бизнеса в нынешних условиях. «Северсталь» - как зеркало крупного бизнеса. Впрочем, давайте разберем этот кейс подробнее.

Что это значит для «Северстали»? По итогам 2021 г. общая доля экспортной выручки составила 53%, а доля экспорта в Европу – около 32%. В деньгах это около $3,3 млрд, если считать от прогнозной выручки на 2022 г. Таким образом, если в 2022 г. экспорт в Европу полностью прекратится, выручка "Северстали" может составить порядка $7 млрд, что лишь едва выше, чем в пандемийном 2020 г.

Какие меры может предпринять компания? Во-первых, перенаправить часть экспортных потоков на другие рынки. Правда, сделать это будет сегодня крайне сложно, особенно в сжатые временные сроки. Плюс в этом случае, "Северстали" надо будет предлагать покупателям дисконты по цене, чтобы отвоевать часть новых рынков.

Во-вторых, чтобы уйти от влияния санкций, А. Мордашов может передать контроль в своих активах третьим лицам. В теории это должно помочь, а как будет на практике – совершенно непонятно, так как новые правила игры еще понимают далеко не все. Возобновят ли европейские клиенты покупки после этого – большой вопрос.

Каков вывод? Для «Северстали» вся эта ситуация может стать серьезным ударом. Откажется ли компания от выплаты дивидендов в 2022 г.? Пока говорить об этом рано – ситуация развивается очень быстро и может измениться в любой момент.

Пока наши ожидания ближе к пессимистичным – восстановить экспортные потоки даже в случае отмены санкций или прекращения операции на Донбассе будет сложно в одночасье. Да и что касается дивидендов, совершенно неясно, кто вообще их будет платить в текущей ситуации? Впрочем, это тема для отдельной статьи.

Что будет с остальными металлургами? Насколько нам известно, в отношении глав ММК, НЛМК, Evraz Group и «Мечела» санкции не вводились, и пока речи об остановке экспортных поставок не идет. В меньшей степени тут могут потенциально пострадать ММК и «Мечел». У них доля продаж в ЕС составляет 15–16% и 10-11% соответственно. Но ведь в РФ тоже, вероятнее всего, встанет вопрос платежеспособности локальных контрагентов.

Что ж, экономическая война разгорается с каждым днем. В РФ ограничиваются поставки всего и вся – начиная от автомобилей и заканчивая услугами электронных платежей. А если учесть, что приостановить поставки в Россию могут ведущие мировые контейнерные линии (к примеру, Maersk), то это уже может коснуться каких-то базовых и наиважнейших вещей – медикаментов, одежды, продуктов.

Смотрим на ситуацию в «Северстали» и проецируем на остальное.

Ознакомиться с компанией «Северсталь» можно здесь.

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