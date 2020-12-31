ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
- Кол-во АОИ:837718660 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+1.30%1621 ₽
- За неделю, max:1675.2 ₽
- За неделю, min:1542.8 ₽
- Дивиденд:85.93 ₽
- Отсечка:14.12.2021
- Доходность:5.39%
- Loranel Limited21.35%
- Astroshine Limited16.35%
- Rayglow Limited18.15%
- Pearlgreen Limited16%
- Astroshine Investments Limited5%
- Melsonda Holdings Limited1.43%
- Прочие21.72%
Общая информация
ПАО «Северсталь» — развивающийся быстрыми темпами вертикально-интегрированный холдинг, занимающийся горной добычей и сталелитейным производством. Группа компаний демонстрирует самую высокую эффективность работы по EBITDA среди сталелитейных предприятий мира. Основные активы Северсталь сосредоточены в России.
Начало работы предприятия — 1955 год, когда Череповецкий металлургический комбинат выпустил первую партию продукции. Приватизация завода состоялась в 1993 году. За период с 1993 по 2019 год холдинг активно приобретал комбинаты и заводы, внедрял инновационные технологи производства металлопроката и сумел создать интернет-магазин.
Сфера деятельности
Холдинг «Северсталь» разделен на 2 промышленных дивизиона — «Северсталь ресурс», добывающий железную руду для потребностей металлургического комбината, и «Северсталь Российская сталь», занимающийся производством продукции из стали.
Варианты изготавливаемой продукции:
сортовой и фасонный прокат;
горячекатаный и холоднокатаный прокат;
металлопрокат с покрытием;
трубы различного диаметра;
сетчатые конструкции;
стальные канаты и проволока;
калиброванная сталь;
и многое другое.
Товары компании используются в судо-, авиа-, машиностроении, топливно-энергетическом комплексе, строительстве, при производстве оборудования и сельхозтехники.
В стратегических планах холдинга — внедрение моделей управления бизнесом, снижение затрат и формирование уникальных предложений для клиентов.
Акции компании
Уставной капитал компании составляет 5,5 млрд рублей. Он разделен на акции, номиналом в 0,01 рубль. Крупнейшим акционером холдинга является частное лицо А. Мардашов (свыше 77%). В свободном обращении пребывает 21,5% акций.
Акции ПАО «Северсталь» обращаются на ММВБ под тикером «CHMF», а ГДР — на Лондонской фондовой бирже под тикером «SVST».
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы2 928 000 тыс. USD
- Оборотные активы5 741 000 тыс. USD
Пассивы
- Капитал и резервы4 293 000 тыс. USD
- Долгосрочные обязательства2 611 000 тыс. USD
- Краткосрочные обязательства1 765 000 тыс. USD
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Объемы добычи сырья2018 г.
Продажи. Дивизион "Северсталь Ресурс"2020 г.
Продажи. Дивизион "Северсталь Российская Сталь"2020 г.
Производственные показатели2021 г.
Структура выручки2020 г.
Цены за продукцию Дивизион «Северсталь Ресурс»2018 г.
Цены за продукцию Дивизион «Северсталь Российская Сталь»2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиЦветоводство
- ОГРН1023501236901
- ИНН3528000597
- Юридический адрес:162608, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. МИРА, Д.30
- Телефон+74959267766
- E-mailnews@severstal.com
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