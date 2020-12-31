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ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:837718660 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.30%1621 ₽
  • За неделю, max:1675.2 ₽
  • За неделю, min:1542.8 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:85.93 ₽
  • Отсечка:14.12.2021
  • Доходность:5.39%
дивидендная история
100%
Капитализация1 357 942 млн. руб.
  • Loranel Limited21.35%
  • Astroshine Limited16.35%
  • Rayglow Limited18.15%
  • Pearlgreen Limited16%
  • Astroshine Investments Limited5%
  • Melsonda Holdings Limited1.43%
  • Прочие21.72%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «Северсталь» — развивающийся быстрыми темпами вертикально-интегрированный холдинг, занимающийся горной добычей и сталелитейным производством. Группа компаний демонстрирует самую высокую эффективность работы по EBITDA среди сталелитейных предприятий мира. Основные активы Северсталь сосредоточены в России.

Начало работы предприятия — 1955 год, когда Череповецкий металлургический комбинат выпустил первую партию продукции. Приватизация завода состоялась в 1993 году. За период с 1993 по 2019 год холдинг активно приобретал комбинаты и заводы, внедрял инновационные технологи производства металлопроката и сумел создать интернет-магазин.

Сфера деятельности

Холдинг «Северсталь» разделен на 2 промышленных дивизиона — «Северсталь ресурс», добывающий железную руду для потребностей металлургического комбината, и «Северсталь Российская сталь», занимающийся производством продукции из стали.

Варианты изготавливаемой продукции:

  •  сортовой и фасонный прокат;

  •  горячекатаный и холоднокатаный прокат;

  •  металлопрокат с покрытием;

  •  трубы различного диаметра;

  •  сетчатые конструкции;

  •  стальные канаты и проволока;

  •  калиброванная сталь;

  •  и многое другое.

Товары компании используются в судо-, авиа-, машиностроении, топливно-энергетическом комплексе, строительстве, при производстве оборудования и сельхозтехники.

В стратегических планах холдинга — внедрение моделей управления бизнесом, снижение затрат и формирование уникальных предложений для клиентов.

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 5,5 млрд рублей. Он разделен на акции, номиналом в 0,01 рубль. Крупнейшим акционером холдинга является частное лицо А. Мардашов (свыше 77%). В свободном обращении пребывает 21,5% акций.

Акции ПАО «Северсталь» обращаются на ММВБ под тикером «CHMF», а ГДР — на Лондонской фондовой бирже под тикером «SVST».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
8 669 000тыс. USD

Активы

  • Внеоборотные активы2 928 000 тыс. USD
  • Оборотные активы5 741 000 тыс. USD

Пассивы

  • Капитал и резервы4 293 000 тыс. USD
  • Долгосрочные обязательства2 611 000 тыс. USD
  • Краткосрочные обязательства1 765 000 тыс. USD
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.29Долг/EBITDA
3.82EV/EBITDA
5.31EV/OCF
2EV/S
4.3P/BV
5.41P/E
7.15P/FCF
-12.76P/NCAV
-6.44P/NNWC
1.85P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.82Долг/EBITDA
5.95EV/EBITDA
5.55EV/OCF
1.09EV/S
1.07P/BV
6.93P/E
4.69P/FCF
-3.68P/NCAV
-4.83P/NNWC
0.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.16Коэффицент абсолютной ликвидности
0.98Коэффициент автономии
44.73Рентабельность общая, %
-0.34Коэффициент маневренности собственного капитала
2.27Оборачиваемость собственного капитала
-0.5Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.03Оборачиваемость оборотных активов
1.66Коэффицент текущей ликвидности
0.38Коэффициент привлечения заемного капитала
7.04Оборачиваемость запасов
-1.01Коэффициент обеспеченности запасов
1.58Коэффициент покрытия инвестиций
12.01Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.34Индекс постоянного актива
43.79Маржа прибыли, %
0.17Коэффициент мобильности имущества
0.54Коэффицент срочной ликвидности
12.73Оборачиваемость дебиторской задолженности
104.99Рентабельность оборотных активов, %
52.17Рентабельность внеоборотных активов, %
58.51Рентабельность производственных фондов, %
34.85Рентабельность задействованного капитала, %
78.73Рентабельность собственного капитала, %
57.81Рентабельность продаж, %
0.4Коэффициент краткосрочной задолженности
0.1Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Объемы добычи сырья

2018 г.
0тоннЖелезная руда на окатыши
14 734 646тоннЖелезная руда на железорудный концентрат
0тоннГравий и известняк
6 458 814тоннГорная порода на концентрат коксующегося угля, в т. ч.:
4 935 784тонн- Уголь, как продукт обогащения
2 576 801тонн-- Концентрат коксующегося угля, полученный из продукта обогащения

Продажи. Дивизион "Северсталь Ресурс"

2020 г.
5 890 000тоннУголь, в т. ч.:
4 702 000тоннКонцентрат коксующегося угля
0тоннСырой коксующийся уголь (Воркутауголь)
1 188 000тоннЭнергетический уголь
18 010 000тоннЖелезная руда, в т. ч.:
10 942 000тоннЖелезные окатыши
7 068 000тоннЖелезорудный концентрат
23 900 000тоннВсего

Продажи. Дивизион "Северсталь Российская Сталь"

2020 г.
602 000тоннПолуфабрикаты
590 000тоннМетизная продукция
188 000тоннТрубы большого диаметра
997 000тоннПрочие трубные изделия, профили
10 787 000тоннВсего
8 410 000тоннПрокат, в т. ч.:
4 460 000тоннГорячекатаный лист
918 000тоннХолоднокатаный лист
925 000тоннТолстолистовой прокат
939 000тоннОцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием
471 000тоннЛист с полимерным покрытием
697 000тоннСортовой прокат
1 775 000тоннИзделия конечного передела, в т. ч.:

Производственные показатели

2021 г.
11 382 000тоннСталь
10 427 000тоннЧугун

Структура выручки

2020 г.
183 000тыс. USDПолуфабрикаты
150 000тыс. USDТрубы большого диаметра
500 000тыс. USDПрочие трубные изделия, профили
499 000тыс. USDВозмещаемые покупателями транспортные и складские расходы
569 000тыс. USDЖелезная руда
57 000тыс. USDУголь и кокс
6 000тыс. USDЛом
264 000тыс. USDПрочее
6 870 000тыс. USDВсего
4 140 000тыс. USDПрокат, в т. ч.:
2 394 000тыс. USDГорячекатаный лист и толстолистовой прокат
493 000тыс. USDХолоднокатаный лист
595 000тыс. USDОцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием
377 000тыс. USDЛист с полимерным покрытием
281 000тыс. USDСортовой прокат
1 152 000тыс. USDИзделия конечного передела, в т. ч.:
502 000тыс. USDМетизная продукция

Цены за продукцию Дивизион «Северсталь Ресурс»

2018 г.
126.61USD/тКонцентрат коксующегося угля
38.929USD/тЭнергетический уголь
78.304USD/тЖелезорудные окатыши
0USD/тЖелезорудный концентрат

Цены за продукцию Дивизион «Северсталь Российская Сталь»

2020 г.
390.5USD/тПолуфабрикаты
501.75USD/тПрочие трубные изделия, профили
435USD/тГорячекатанный лист
553USD/тТолстолистовой прокат
538.25USD/тХолоднокатаный лист
645USD/тОцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием
803USD/тЛист с полимерным покрытием
426.75USD/тСортовой прокат
855.25USD/тМетизная продукция
791.75USD/тТрубы большого диаметра
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиЦветоводство
Юридическая информация
  • ОГРН1023501236901
  • ИНН3528000597
  • Юридический адрес:162608, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. МИРА, Д.30
Контактная информация
  • Телефон+74959267766
  • E-mailnews@severstal.com
  • Сайтссылка