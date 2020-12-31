ПАО «Северсталь» — развивающийся быстрыми темпами вертикально-интегрированный холдинг, занимающийся горной добычей и сталелитейным производством. Группа компаний демонстрирует самую высокую эффективность работы по EBITDA среди сталелитейных предприятий мира. Основные активы Северсталь сосредоточены в России.

Начало работы предприятия — 1955 год, когда Череповецкий металлургический комбинат выпустил первую партию продукции. Приватизация завода состоялась в 1993 году. За период с 1993 по 2019 год холдинг активно приобретал комбинаты и заводы, внедрял инновационные технологи производства металлопроката и сумел создать интернет-магазин.

Сфера деятельности

Холдинг «Северсталь» разделен на 2 промышленных дивизиона — «Северсталь ресурс», добывающий железную руду для потребностей металлургического комбината, и «Северсталь Российская сталь», занимающийся производством продукции из стали.

Варианты изготавливаемой продукции:

сортовой и фасонный прокат;

горячекатаный и холоднокатаный прокат;

металлопрокат с покрытием;

трубы различного диаметра;

сетчатые конструкции;

стальные канаты и проволока;

калиброванная сталь;

и многое другое.

Товары компании используются в судо-, авиа-, машиностроении, топливно-энергетическом комплексе, строительстве, при производстве оборудования и сельхозтехники.

В стратегических планах холдинга — внедрение моделей управления бизнесом, снижение затрат и формирование уникальных предложений для клиентов.

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 5,5 млрд рублей. Он разделен на акции, номиналом в 0,01 рубль. Крупнейшим акционером холдинга является частное лицо А. Мардашов (свыше 77%). В свободном обращении пребывает 21,5% акций.

Акции ПАО «Северсталь» обращаются на ММВБ под тикером «CHMF», а ГДР — на Лондонской фондовой бирже под тикером «SVST».