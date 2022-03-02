Экономическая ситуация в России не тянет на катастрофу

Автор: Бурмистров Геннадий, трейдер PlanKa Volume Traders

Во-первых, необходимо представлять текущую структуру активов ЦБ. По состоянию на 18 февраля 2022 международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд (они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте) – сообщал ЦБ. На 1 февраля 2022 $311 млрд резервов было размещено в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд - в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом. Еще $132 млрд хранилось в золоте на территории России (почти 74 млн тройских унций), порядка $30 млрд - в резервах в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ). Эта часть резервов практически защищена от блокировки. Валютную и географическую структуру своих активов Банк России последний раз раскрывал в январе 2022 года по состоянию на середину 2021 года.

Напомню, что из комментариев «европолитиков» можно сделать вывод, о заморозке примерно 60% активов ЦБ. Можно ли им верить? – большой вопрос. Комментариев от ЦБ нет, лишь заявление о том, что средств для поддержания банков, попавших под санкции у него достаточно. Валютные интервенции ЦБ практически не проводил, вместо этого «заставил» реализовать 80% выручки экспортеров. Собственно, именно это сейчас и происходит.

Во-вторых, все это следует сравнить с внешним долгом. На момент 1 февраля 2022 он составлял почти $60 млрд. Будут ли его обслуживать и в принципе отдавать? Сильно сомневаюсь.

Это то, что ликвидно и то, что в моменте. С учетом увеличения процентной ставки все эти меры вполне способны если не исправить ситуацию в целом, но на сценарий «катастрофа» явно не тянут. Сильно сложно, но можно и вырулить.

В дополнение ко всему вышесказанному: в ответ на арест активов физических лиц, попавших под санкции, и чтобы остановить стремительное падение фондового рынка, ЦБ наложен запрет на продажу российских ценных бумаг нерезидентами. Стоимость российских ценных бумаг просто «мизерная». Причина стара как мир – продавали все нерезиденты, физлица, пришедшие на московскую биржу в 2020–2021, спекулянты. Одни стремились сохранить хоть что-то, другие пытались заработать, а итог – те цены, что мы видим сейчас. Насколько ли плох бизнес некой, допустим, крупной российской компаний с P/S в районе 1–2? Совершенно очевидно, что нет. Будут у компаний сложности? Да, конечно. Выживет ли? Ответ тот же – да.

Так что же в итоге лучше? 20% депозит в рублях в… Сбере (или любом другом российском банке) или его акции по таким ценам? Лично для меня здесь вопроса не стоит, нужно лишь дождаться необходимого момента, а риск сейчас есть и у депозитов.