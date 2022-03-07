Глава МИД КНР призвал не сравнивать вопросы Украины и Тайваня

ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Вопросы Украины и Тайваня совершенно разные, и их нельзя сравнивать, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.

"Во-первых, тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать", - заявил министр, отвечая на вопрос о том, что общего и какие различия есть в тайваньском и украинском вопросах.

По его словам, принципиальное отличие заключается в том, что тайваньский вопрос – это исключительно внутреннее дело КНР, так как остров является неотъемлемой частью территории Китая, а украинский вопрос – это спор между странами.

Также Ван И отметил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге он вернется "в объятия родины".

"Тайвань в конце концов вернется в объятия родины", - сказал министр.

По его словам, некоторые силы в США с целью сдерживания Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня, чем бросают вызов принципу "одного Китая", серьезно нарушают основы международных отношений и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Он подчеркнул, что "попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Многие фондовые рынки показывают снижение с начала года. Американские и европейские индексы существенно снизились на фоне высокой инфляции и ужесточения ДКП. Однако спецоперация на Украине усугубила общий экономический спад в мире. Цены на энергоносители и прочие природные ресурсы бьют новые максимумы. И вероятнее всего, продолжат этот рост, так как Китай заявил, что Тайвань вернётся в родные объятия. Вероятнее всего, Китай наблюдает за развитием ситуации на Украине с единственной целью, понять на какие действия готовы США. Планы по возвращению Тайваня у Китая, предполагаю, формировались давно и это лишь вопрос времени. Стоит напомнить, что на Тайване производится около 70% всех мировых чипов и взятие под контроль градообразующих предприятий, сделает Китай мировым лидером и, фактически, монополистом в сфере полупроводников.