Путин подписал закон об отмене НДС для физлиц при покупке в банках драгметаллов в слитках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Они направлены на урегулирование вопроса использования драгметаллов в слитках в инвестиционных целях физическими лицами. Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагалось НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. В пояснительной записке отмечается, что такая система является основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики.

По оценкам экспертов, которые приводятся в сопроводительных материалах, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства). При этом во многих странах мира, где инвестиционное золото НДС не облагается, фиксируется высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частного сектора (Германия, США, Китай, Индия, Таиланд).

Закон запрещает применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли (как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий). Общий объем дополнительных поступлений НДС в связи с отменой возможности применения специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли оценивается в 20-30 млрд рублей, уточняется в пояснительной записке.

Как ранее отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вложения в драгметаллы могут стать хорошей альтернативой покупке валюты. Специалисты полагают, что закон позволит предоставить гражданам альтернативный инструмент накопления средств, не имеющий кредитного и валютного риска, привлечь дополнительные инвестиции в золотодобывающую отрасль, ликвидирует теневой оборот лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, и увеличит поступления в бюджетную систему по НДС, налогу на прибыль добывающих компаний, организаций и банков.

Комментирует Даниил Курицин:

С отменой НДС покупать слитки стало выгоднее. Но остается еще спред, который будет резать доходность. Спред — разница между ценой покупки и ценой продажи. Тут можно привести аналогию с покупкой валюты в банке. В последнее время разница между ценой покупки и продажи доллара более 10 руб. На бирже спред минимален. Например, в Сбербанке на 09.03 золотой слиток весом 10 грамм можно купить за 96408 руб., если очистить от НДС, получится 77126 руб. Продать слиток в идеальном состоянии можно за 73550 руб. То есть спред равен 3576 руб. или 4,6% от цены покупки.

С учетом текущей цены золота и курса доллара, биржевая цена в рублях на 09.03 равна 7663 руб. за грамм, что достаточно близко к тому, что предлагает Сбербанк. Важно учитывать: чем больше вес приобретаемого слитка, тем ближе его цена к биржевой.

В итоге для розничного инвестора появился новый (хорошо забытый старый) инструмент для инвестирования и защиты от девальвации рубля. Подробнее про инвестирование в золото можно прочитать тут.