США просили Венесуэлу заместить поставки российской нефти

США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти, на импорт которой Вашингтон ввел запрет, узнал Reuters. Взамен Белый дом готов ослабить нефтяные санкции, введенные против Каракаса в 2019 году.

Комментирует Кирилл Безбородов:

Решение Байдена по отказу от российских энергоносителей вполне очевидно. По данным исследований Statista, доля рынка РФ на нефтяном рынке США всего 950 млн $. Однако даже эти 3 % от общего импорта, могут продолжать оказывать давление на внутренние цены бензина и дизеля в США. Для РФ США являются не основным рынком сбыта.

О том, что делегация США едет в Венесуэлу для переговоров по ослаблению санкций, стало известно заранее. Казалось бы, потепление в отношениях и частичное снятие санкций, в обмен на экспорт нефти в США. С точки зрения тактики, это был правильный шаг со стороны США, но они не учли того, что жёсткие санкции с 90-ых годов и тёплые дружеские отношения между РФ и Венесуэлой нарушат их планы. На этой новости нефть скорректировалась на 5%, однако мы ожидаем движения цен на нефть дальше вверх. Причиной этому послужит, то что Венесуэла приняла принципиальную позицию не идти на встречу Белому дому в вопросе энергетической войны с Россией.