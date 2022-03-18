Парадигмы в отношении монетарной и валютной политики в России могут сохраниться

Автор: Полевой Дмитрий, директор по инвестициям "Локо-Инвест"

По сообщениям СМИ, президент Путин внёс кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ еще на один срок. Полномочия г-жи Набиуллиной истекают 24 июня, и для переназначения её кандидатура должна была быть внесена на рассмотрение до 24 марта.

В последние недели появилось большое количество "слухов" о том, что ЦБ может возглавить новый человек. Часто это аргументировалось "проколами", связанными с заморозкой части международных резервов и чрезмерной жесткостью монетарной политики в последние годы. Сейчас же, по одному из мнений, необходим "особый" подход к проведению монетарной политики в новой и ещё неизведанной реальности.

Что это значит? Во-первых, переназначение снимает лишние вопросы в различных группах "влияния" и гарантирует операционную преемственность деятельности всех подразделений регулятора. В текущих условиях это важно, поскольку смена руководителя неминуемо привела бы к изменению команды, что не выглядит самым эффективным сценарием в текущий момент.

Во-вторых, это может косвенно сигнализировать о сохранении прежней парадигмы в отношении монетарной и, возможно, валютной политики, хотя во втором случае говорить об этом можно будет лишь спустя какое-то время в зависимости от скорости/масштабов снятия введенных ограничений.

Нельзя исключать, что операционные ориентиры монетарной политики (цель по инфляции, оценки нейтральной ставки и потенциального роста экономики) могут быть скорректированы. Более того, очевидно, что в текущих условиях экономике потребуется стимулирующая монетарная политика, что скажется на будущей траектории ставки. Однако речи о кардинальном пересмотре подходов пока, видимо, не идет ввиду переназначения г-жи Набиуллиной.

В-третьих, сохранится и фокус на поддержании стабильности банковской и финансовой инфраструктуры, хотя эти задачи, уверены, решались бы при любом руководителе.

Что это значит для инвесторов? Уровень процентных ставок в экономике будет (в той или иной мере) соотноситься с уровнем инфляции, обеспечивая (про)рыночные условия функционирования банковской системы и финансового рынка. Ситуации, когда ставки будут кардинально ниже инфляции, вероятно, можно будет избежать. Комментарии г-жи Набиуллиной по итогам сегодняшнего заседания, надеемся, прольют свет на этот вопрос.

Реальные доходности/ставки по облигациям могут какое-то время (возможно, длительное) оставаться отрицательными, но это будет оказывать поддержку экономике и рынку акций, повышая его относительную привлекательность как актива, обеспечивающего защиту от инфляции. Но отказ от контроля над инфляцией становится менее вероятным.

Курс рубля пока останется "регулируемым" ввиду сохранения основных ограничений на движение капитала и обязательства продажи 80% выручки экспортерами. В таких условиях по-прежнему видим предпосылки для его дальнейшего укрепления в ближайшие месяцы (экспорт будет более стабилен, а импорт резко сократится вкупе с улучшением других составляющих текущего счета). Что будет дальше – сказать сложно, но, предположим, что по мере возможности ЦБ будет постепенно отказываться от чрезмерного регулирования, стремясь обеспечить движение к "более равновесному" курсу рубля для недопущения чрезмерных "внешних" дисбалансов.

Золото может оставаться одним из возможных инструментов защиты капитала (но не более того) от мировой/внутренней инфляции, предполагая, что глобальные долларовые цены будут и далее полностью транслироваться в его внутреннюю стоимость при сохранении относительно рыночного курсообразования (единого курса валюты).