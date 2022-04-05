Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные кредиты

Правительство РФ запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Согласно информации, опубликованной на сайте российского правительства, такие компании смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Для таких организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, группа компаний – до 30 млрд рублей.

Доступные заемные средства позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭК в сложившейся экономической ситуации.

Ранее правительство уже запустило льготные кредитные программы поддержки системообразующих организаций агропромышленного комплекса (АПК), а также промышленности и торговли. Льготная ставка для предприятий АПК составляет 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности и торговли, – 11%.

Ранее о Влиянии западных санкций на генерирующие компании в России писал Ростислав Киндратышин.