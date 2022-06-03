Северсталь попала под новые санкции

Мы подробно разобрали ситуацию с российскими металлургами в прошлой статье. Тут будет небольшой комментарий-дополнение в свете последних событий.

Вчера вечером вышли новости о том, что Мордашов и «Северсталь» попал в SDN-лист. Это не просто запрет на совершение сделок с американскими компаниями, SDN-лист предполагает еще и вторичные санкции. То есть любая компания, которая совершает сделки с «Северсталью» в долларах рискует оказаться под санкциями США.

Это крайне плохая новость, как для компании, так и для всего сектора. Акции «Северстали» уже просели на 25%.

Теперь для «Северстали» закрыт путь и в Азию. Если ранее компания смогли перестроить логистику и начала продажи в Китай и Индию, то сейчас остается только внутренний рынок. Азиатские компании хоть и относятся к российским производителям лучше европейских, под санкции попадать не хотят.

Теперь цены на сталь в РФ могут упасть еще сильнее, так как почти все экспортные объемы «Северсталь» направит на внутренний рынок. Теперь уже точно компании придется сокращаться производство.

Единственное, что может как-то улучшить ситуацию — это перераспределение между металлургами рынков сбыта. В таком случае, сокращение производства будет на приемлемом уровне.

У «Северстали» высокая рентабельность, даже при минимальных ценах на сталь компания будет прибыльной. Размер дивидендов, конечно, сильно снизится. Может быть в этом году выплат вообще не будет, надо ждать комментарий от руководства.