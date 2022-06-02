Черная металлургия-2022: что ждет сталеваров

В последнее время стали появляться новости о том, что наши металлурги сокращают производство и продают продукцию с большим дисконтом. Государство пока не оказывает отрасли никакой помощи. Более того, меры, принятые до спецоперации, а именно повышение НДПИ и введение акциза, еще сильнее усугубляют положение компаний.

Рынок стали в РФ

Изначально спрос на рынке РФ был ограничен. Экономика растет не самыми высокими темпами, а кризисы мешают стабильности. Периодически спрос на внутреннем рынке растет на фоне запуска инфраструктурных проектов.

В свою очередь производителей стали у нас много, во многом за счет наличия полезных ископаемых и советского наследия. Чтобы не занижать цены на внутреннем рынке и не сокращать производство, компании экспортируют продукцию в другие страны. Причем рынки даже относительно поделены между крупными игроками: «Северсталь» преимущественно экспортирует в Европу, НЛМК в США и Европу, «Евраз» в Азию, а ММК сосредоточился на рынке РФ. Экспорт и продажи на внутреннем рынке балансируются в зависимости от спроса и, соответственно, цен.

Что происходит сейчас?

Сегодня сектор оказался в достаточно сложной ситуации, на него оказывают влияние сразу несколько негативных факторов. Давайте рассмотрим их.

Санкции Европы

После начала событий на Украине, Европа сначала ввела персональные санкции против владельцев крупнейших металлургических предприятий (ММК, «Северсталь»). Затем ограничила импорт большого перечня готовой стальной продукции.

От этих санкций сильнее всего пострадала «Северсталь», компании пришлось полностью переориентировать экспорт на Азию. У НЛМК ситуация лучше — компания продает в Европу продукцию, не попадающую под ограничения.

Ограничение цен на внутреннем рынке

Российские власти настоятельно попросили металлургов держать цены на невысоком уровне, с наценкой максимум 20-25%. Затем договорись о фиксации цен на внутреннем рынке на уровне ниже мирового.

До всех событий цена стали на внутреннем рынке была стабильно выше, чем на зарубежных рынках.

Снижение спроса на внутреннем рынке

Организация World stell прогнозирует снижение потребления стали в РФ на 20% в 2022 году. При этом восстановления в 2023 году не ожидается. Всему виной снижение активности в секторе недвижимости из-за роста ставок и в автомобилестроении на фоне нехватки комплектующих.

В итоге металлургов выгоняют с европейских рынков, а на внутреннем ценовое регулирование и снижение спроса. Остается только искать новые рынки сбыта.

Экспорт в Китай, Турцию и Индию

Российскую продукцию готовы покупать в Китае, Турции и Индии. Проблема в том, что в этих странах нет такой сильной потребности в стали, у них много местных производителей. Да и в целом, сейчас установилась практика покупки любой российской продукции с дисконтом, так как покупатель берет на себя риски.

По последним сообщениям дисконт российской стали на азиатских рынках доходит до 25-30%. В мае некоторым компаниям пришлось продавать слябы в Китай в убыток.

Что еще?

Я уже рассказывал про повышение НДПИ и акциза на жидкую сталь в статье про ММК. На момент принятия закона в нем еще была какая-то логика: тогда компании получали рекордные прибыли, государство тоже хотело подзаработать.

Но сейчас ситуация изменилась, цены на внутреннем рынке ограничены, а новые налоги считаются на основе мировых цен. Из-за сложившейся разницы между реальной ценой продажи продукции российскими металлургами и публикуемой ценой на мировых рынках, налоговая нагрузка предприятий растет.

Также стоит учитывать, что цены на сталь в мире снижаются, а цены на основное сырье — уголь и руду остаются на высоком уровне. Это снижает рентабельность компаний, которые закупают сырье у третьих сторон.

Изменение цены с начала года Уголь 36,2% Железная руда 19% Сталь - 7,2%

Как и для любого экспортера, для металлургов важен слабый рубль, так как цены на продукцию обычно номинированы в долларах США. Сейчас рублю сильно укрепился на фоне валютных ограничений, что приведет к снижению финансовых показателей компаний.

Все эти факторы привели к тому, что сейчас многие российские металлурги работают без прибыли или вовсе в убыток.

ММК

Несмотря на то, что ММК исторически ориентирована на внутренний рынок, компания сильно пострадает. Во-первых, спрос снижается быстрее предложения. Во-вторых, цены в РФ ниже, чем мировые. В-третьих, у ММК нет своей сырьевой базы, что отрицательно сказывается на рентабельности.

По заявлениям представителей компании, ММК уже начал сокращать производство. В июне снижение может составить около 40% от среднемесячного объема. Рентабельность сейчас находится в районе 0.

«Северсталь»

Компания потеряла европейский рынок, на который приходилось около 30% выручки. Эффективно перенаправить потоки в Азию видимо не получилось, судя по сообщениям об большом дисконте на российскую сталь. При этом представители компании говорят, что на азиатские рынки уже приходится более 50% экспорта. Северсталь не исключает дальнейшего сокращения производства, если ситуация не изменится.

Спасает компанию только собственная сырьевая база и высокая рентабельность.

НЛМК

НЛМК выглядит самой не пострадавшей компанией среди крупных металлургов. Главный акционер не попал в санкционные списки, у НЛМК есть заводы в Европе, которые могут продавать там продукцию. Также компания хорошо обеспечена собственным сырьем.

Но комментариев от представителей НЛМК на просторах интернета мало, поэтому сложно оценить состояние компании. «Финам» писал , что поставки в Европу и США продолжаются в штатном режиме.

Обеспеченность собственным сырьем

Больше информации мы сможем получить только после публикации полугодовых отчетов. При этом важно, чтоб была разбивка по квартальным результатам. Эффект от высоких цен на сталь и ослабления рубля в первом квартале может отчасти перекрыть влияние негативных факторов во втором квартале.

На мой взгляд, перспектив в этом секторе сейчас нет, слишком большое давление идет на компании. Нужно следить за риторикой правительства, возможно металлургам сделают какие-нибудь поблажки. Сейчас обсуждается обнуление акциза на сталь.

Пока мне больше всего нравится НЛМК, компании не пришлось серьезно пересматривать рынки сбыта. Скорее всего средние цены продажи у нее выше, чем у конкурентов. Но стоит учесть, что котировки акций могут продолжить снижение. Если рецессия все-таки охватит весь мир, то цены на сталь быстро достигнут своих минимумов.