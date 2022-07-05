«Интер РАО» не может модернизировать Заинскую ГРЭС

Заинская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанцией Татарстана мощностью 2 200 МВт, которая принадлежит ПАО «Интер РАО» (IRAO). В 2020 году в рамках ДПМ было запущено строительство новой парагазовой установки мощностью 850 МВт на базе оборудования компаний General Electric (GE) и Siemens. Запуск энергоблока планировался 30 ноября 2023 года, а стоимость проекта оценивалась в 37,48 млрд руб.

В связи с западными санкциями возникли трудности с поставкой зарубежного оборудования, которому нет отечественных аналогов. Газовая турбина 9HA.02 производства GE — одна из самых мощных, эффективных и современных турбин в своем классе во всем мире. Заменить ее, а также современные технологии и обслуживание сложного оборудования в России не чем.

Для «Интер РАО» потери довольно неприятны и составляет около 3% всей установленной мощности (30 725 МВт).

«Интер РАО» — одна из немногих компаний российской электроэнергетики, которая страдает от введения западных санкций. Ранее компания утратила возможность экспорта электроэнергии в Финляндию и страны Балтии, что в итоге может привести к падению EBITDA на 10%. Более подробно это было рассмотрено в статье Как отразится на Интер РАО прекращение экспорта электроэнергии. Также мы недавно писали о банкротстве трейдинговой компании «Inter RAO Lietuva» в Литве с ветропарком мощностью 30 МВт и чистой прибылью 14,3 млн евро за 2021 год.