Компания владельца QIWI собирается выкупить акции на сумму до $25 млн

Офшорная компания Dalliance Services Company (DSC), подконтрольная основному владельцу QIWI Сергею Солонину, выпустила предложение миноритарным инвесторам о выкупе акций QIWI класса В и американских депозитарных акций (ADS) на сумму до $25 млн по цене от $2,20 до $2,70 за одну акцию.

Компания DSC готова выкупить 9 259 259 акций (17,7% акций класса В, или 14,8% уставного капитала) по максимальной цене в $2,70 и 11 363 636 акций (21,7% акций класса В, или 18,1% уставного капитала) по минимальной в $2,20.

В пятницу на Московской бирже акции QIWI закрылись по цене 294,5 руб. за акцию или $4,5. Т.е. предложение в 2 раза ниже рыночной цены.

Тем не менее оно может быть интересно иностранным инвесторам, которые застряли в ADR, торговавшихся на американской бирже NASDAQ, последняя сделка по которым была совершена 25 февраля по цене $5,67. Для них это хороший шанс получить хоть какие-то деньги за замороженные активы.

Данное предложение о выкупе никак не связано с байбэком акций QIWI о котором, писали ранее в статье «QIWI планирует выкупить до 10% своих акций».