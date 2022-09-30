«Энел Россия» опубликовала отчетность за 6 мес. 2022 года

Выручка за первое полугодие выросла на 14,1% до 24,63 млрд руб. за счет увеличения продаж и ввода в эксплуатацию Азовской ВЭС в мае 2021 года, а также благодаря росту цен на электроэнергию. EBITDA увеличилась на 32,9% до 5,26 млрд руб.

Но в то же время компания отразила убыток в размере 8,58 млрд руб. В связи с существенным ухудшением макроэкономических показателей был признан убыток от обесценения основных средств в размере 13,17 млрд руб.

Для продолжения реализации своей инвестиционной программы приходится продолжать увеличивать чистый долг, который вырос еще на 2 млрд руб. до 28,1 млрд руб., что негативно отражается на показателях финансовой стабильности компании.

Ранее мы писали, что сделка по продаже доли итальянской компании Enel в размере 56,43% за €137 млн российским ПАО «Лукойл» и структуре «Газпрома» через закрытый комбинированный ПИФ «Газпромбанк — Фрезия» была заморожена в связи с необходимостью получения одобрения от президента РФ.

Сегодня стало известно, что такое одобрение было получено и сделка будет заключена. Выход мажоритарного иностранного инвестора из капитала «Энел Россия» позволит возобновить дивидендные выплаты. В качестве ориентира можно рассматривать выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, которая в 2022 году прогнозируется в размере 3,4 млрд руб., тогда дивиденды могут составить 0,0481 руб. или 12% див. доходности к текущей рыночной цене.

Фундаментальная стоимость акций сохраняется на уровне 0,67 руб. за акцию, что подразумевает потенциал роста в 67%. Подробнее.