Акции крупнейших европейских банков Credit Suisse и Deutsche Bank рухнули на фоне слухов о возможном банкротстве

В пятницу 30 сентября резко выросла стоимость кредитных дефолтных свопов швейцарского банка Credit Suisse, которые отражают опасения инвесторов о возможном дефолте эмитента.

На фоне данных опасений Financial Times сообщили, что топ-менеджеры банка связывались со своими крупными клиентами с целью убедить их в финансовой устойчивости компании.

В последнее время Credit Suisse изрядно пострадал из-за скандала с корпоративным шпионажем, закрытия инвестиционных фондов, огромных убытков на торговых операциях (например, убытки в облигациях Citrix на $600 млн) и многочисленных судебных исков (например, иск от премьер-министра Грузии на $1,27 млрд в связи с некомпетентным управлением капиталом). Для решения данных проблем руководители банка решили провести реорганизацию с разделением инвестиционного бизнеса на несколько частей — консалтинг и «плохой» банк, куда будут сбрасываться все убыточные активы. Также появились слухи о продаже прибыльных подразделений и возможном слиянии с UBS.

Банкротство Credit Suisse повергнет рынок в шок и может запустить цепную реакцию по обвалу фондовых рынков, подобную той, которая была при банкротстве Lehman Brothers в 2008 году, давшее начало мировому финансовому кризису. Но Credit Suisse является системно значимым банком, поэтому власти Швейцарии не допустят его банкротства. Для решения проблем может понадобится докапитализация в размере $4 млрд или возможное поглощение.

В связи с проблемами Credit Suisse нелегко приходится и немецкому банку Deutsche Bank, который также пострадал еще и от прекращения работы Северных потоков. Немецкое правительство не должно допустить краха крупнейшего финансового конгломерата Германии и приложит все необходимые усилия для его спасения. В Deutsche Bank уже ведется процесс по реструктуризации.

На самом деле пока поводов для паники нет и банкротство крупнейшим европейским банкам пока не грозит, но подобные тревожные звоночки должны настораживать инвесторов.