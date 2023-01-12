«Россети» планируют отказаться от дивидендов и продать свою долю в «Интер РАО»

«ФСК—Россети» (ПАО «Россети») завершило реорганизацию в формате объединения «Россетей» с «ФСК ЕЭС», мы подробно разбирали это слияние в статье. Акции уже возобновили торги на Московской бирже под тикером FEES.

«Россети» имеют недостаток денежных средств для покрытия инвестпрограммы по строительству Восточного полигона в 2023 году. Согласно «Ъ», в качестве источников финансирования рассматриваются отказ от выплат дивидендов, а также продажа своей доли в размере 8,57% в генерирующей компании «Интер РАО».

Дивиденды за 2022 год могли бы составить около 23 млрд руб., а стоимость пакета в «Интер РАО» около 29 млрд руб. Скорее всего продажа пакета состоится по цене ниже рыночной, а покупателем акций выступит сама компания «Интер РАО» через свои аффилированные структуры.

На данный момент структура акционерного капитала «Интер РАО» выглядит следующим образом:

АО «Интер РАО Капитал» — 29,56%;

АО «Роснефтегаз» — 27,63%;

ПАО «Россети» — 8,57%;

Free-float — 34,24%.

Если покупателем выступит АО «Интер РАО Капитал», то его доля превысит 30% и согласно закону «Об акционерных обществах» компания обязана будет выставить оферту миноритарным акционерам по цене не ниже сделки или 6-ти месячной средневзвешенной рыночной цены.Но пока продажа доли в «Интер РАО», которая требует согласования с правительством РФ, находится на уровне слухов. А распределение дивидендов и возможный отказ от них будут рассматриваться весной в апреле-мае 2023 года.