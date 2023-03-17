ПНК Рентал ликвидирует ЗПИФ недвижимости

Причины ликвидации:

С 2022 года строительство складов практически встало из-за сокращения спроса со стороны будущих арендаторов. Фонд уже продолжительное время не может купить новый склад, из-за чего был приостановлен выпуск паев. В итоге ПНК не может в ближайшем будущем диверсифицировать портфель объектов недвижимости, что создает риск для стабильного арендного потока. В связи с этим управляющий принял решение продать активы и закрыть фонд.

Основные моменты:

пайщики получат доход от продажи активов, это 2000+ руб. на пай и накопленный арендный доход. Цена пая на бирже 1990 руб.;

торги паями остановлены с сегодняшнего дня;

тем, кто инвестировал через платформу pnkrental.ru средства поступят на реквизиты, указанные в личном кабинете;

тем, кто покупал паи на бирже, средства поступят на брокерский счет. Никаких действий с вашей стороны не потребуется;

денежные средства поступят брокерам не позднее мая 2023 года, дальше зависит от оперативности брокера.

С рынка уходит один из лучших фондов и это печально. Буквально недавно мы делали обзор ЗПИФов недвижимости на бирже. ПНК даже с премией к СЧА оставался лидером по дивидендной доходности. Но в то же время стало понятно, что на рынке появились адекватные альтернативы.

Радует, что фонд при ликвидации заплатит больше, чем биржевая стоимость паи + дивиденды.