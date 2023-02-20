О причинах нефтегазовой части январских бюджетных проблем

В январе, неожиданно для многих, в бюджете России образовалась огромная дыра, ставшая следствием существенного падения доходов, притом как нефтегазовых, так и по другим статьям. Учитывая то, что в бюджет на год уже был заложен существенный дефицит, а столь серьезной просадки доходов даже в моменте не предполагалось, ситуация обоснованно встревожила всех наблюдателей. Давайте попробуем разобраться в причинах просадки нефтегазовых доходов.

Параметры бюджета в январе

Не будем касаться всего дефицита, а рассмотрим только нефтегазовые доходы.

Показатели янв.22 янв.23 1 54 67 Нефтегазовые доходы, всего 794,5 425,5 Налог на добычу полезных ископаемых 717,2 437,7 Нефть 634,6 364,1 Газ 58,3 44,3 Газовый конденсат 24,3 29,3 Экспортная пошлина 223,2 105,9 Нефть 52,8 24,4 Газ 142,6 71,2 Нефтепродукты 27,8 10,3 Акциз на нефтяное сырье без Кдемп и Кинв* -54,6 -55,2 Кдемп -85,0 -47,9 Кинв -6,7 -5,6 НДД 0,4 -9,3 Базовый месячный объем нефтегазовых доходов 442,5 585,1 Дополнительные нефтегазовые доходы 352,1 -159,6

Источник: Министерство Финансов РФ

Как видим, в абсолютных и относительных величинах просадка данной категории доходов бюджета возникла главным образом из-за снижения доходов по НДПИ и экспортным пошлинам на нефть.

В декабре был введен потолок цен на нефть, который запрещает поставки российской нефти с использованием танкерного флота европейских стран, а также их услуг по страхованию, лизингу и др. Поскольку ранее европейский рынок был основным для российской нефти, то значительная часть поставок шла именно через европейские порты, здесь определялась индикативная цена на марку Urals (основной европейский экспортный сорт российской нефти). Эта цена и стала во многом причиной снижения доходной части бюджета.

Как считается НДПИ и экспортные пошлины на нефть

Экспортные пошлины

Для расчета экспортных пошлин существует 4 формулы, для каждой из которых есть свой диапазон цен. Поскольку формулы громоздкие и сами по себе мало о чем говорят, приводить их здесь не будем. Их можно найти в постановлении правительства от 29.03.2013 №276 «О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти…».

Цена нефти, для которой определяется формула и размер пошлины на тонну нефти, рассчитывается за предшествующий период. Например, для периода с 1 по 31 января 2023 индикативная цена рассчитывалась за период с 15 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года. Цена эта составила 419,7 долларов США за тонну. К слову, для расчета экспортных пошлин за февраль цена составила уже 341,8 долларов США за тонну, что существенно ниже даже январских значений. Так что по разделу «Экспортные пошлины» в феврале мы увидим в доходной части бюджета очередное снижение.

НДПИ

Формула расчета НДПИ куда более сложная и учитывает больше нюансов, в ней также участвует цена нефти марки Urals. Размер корректирующего ценового коэффициента публикуется ежемесячно в письмах ФНС. Базовая ставка в 2023 году составляет 919 руб./тонна. Например, коэффициент цены (КЦ) для расчета НДПИ за январь составил 9,0241. Поскольку сам он нам ни о чем не говорит, примем во внимание то, что рассчитан он на основании средней цены нефти в 49,02 доллара за баррель. Год назад в январе эта цена ровнялась 86,38 долларов США за баррель.

Причины январской просадки доходов

Поскольку существенного снижения объемов добычи нефти вследствие частичного эмбарго и введения потолка цен не произошло, понятно, что снижение доходов обусловлено главным образом уровнем цен на российскую нефть. Но и здесь есть нюансы. Речь идет именно про цену на марку Urals, которая, как уже говорилось выше, является (или являлась) основной российской экспортной маркой. Как я ранее писал в статье про сорта российской экспортной нефти, с учетом системных сдвигов в географии и структуре поставок российской нефти, марка Urals может вполне перестать быть основной экспортной маркой, во всяком случае, может сильно поменяться ценообразование.

Рыночная стоимость нефти оказывает прямое влияние на доходы бюджета, поэтому крайне важно, как именно считается эта рыночная стоимость. Так, в пояснении к данным о средней стоимости российской нефти для целей расчета экспортной пошлины, опубликованным на сайте Минэкономразвития, прямо указано:

Источник: сайт Минэкономразвития

«Расчет средней за период мониторинга цены на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) осуществляется с использованием данных, предоставленных Аргус Рус Лимитед / Argus Rus Limited, права на которые принадлежат Аргус Медиа Лимитед / Argus Media Limited.»

А «Аргус Медиа Лимитед» – это британское ценовое агентство.

Еще одним важным моментом является метод определения цены этим самым агентством. Цены определяются в европейских портах России с поправкой на стоимость страховки и фрахта для доставки до европейских портов. К слову, цены в европейских портах России определяются методом опроса.

В самом агентстве указывают на неточность такой оценки:

«Вместе с тем, стало очевидно, что котировки Urals в европейских портах назначения не в полной мере отражают справедливую стоимость сырья. Если в январе, до начала военного конфликта, на поставки в страны ЕС приходилось 85% общего объема морского экспорта сорта российскими компаниями, то в июле доля таких поставок снизилась до 37%. При этом поставки в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), напротив, выросли до 49% с лишь 8% в января, а крупнейшим рынком сбыта стала Индия, которая в июле закупила более 40% объемов Urals, экспортируемых из России морем. Эта тенденция сохранилась и в последующие месяцы.»

Если в июле на европейские поставки приходилось лишь 37%, то к концу декабря эта цифра снизилась еще более существенно, так как на морских поставках в Европу был, по сути, поставлен крест.

Что это все значит? Что методика определения рыночной цены, на которую опирается Минфин при расчете НДПИ и экспортных пошлин, фактически больше не работает. Тот уровень дисконта, который существует согласно котировкам агентства «Аргус», фактически может и не существовать или быть совершенно иным. К слову, это подтверждается, например, таможенной статистикой Китая, согласно которой Поднебесная покупала нефть в декабре у России в среднем по цене 81$ за баррель. Само по себе это еще и не доказательство того, что спотовые поставки морем шли бы по таким же ценам, по каким идут трубопроводные (в Китай нефть поставляется по трубопроводу), однако это еще раз указывает на то, что индикативная цена имеет мало общего с реальными ценами поставок в условиях, когда нефть больше не идет главным образом в Европу.

Минфин фактически признал проблему, выступив с инициативой введения предельной скидки на экспортную российскую нефть по отношению к Brent на уровне не более 25 долларов США. Фактически это означает отказ от использования цены Urals и жесткую привязку к цене Brent. Не совсем при этом ясно, для какой географической точки будет считаться эта цена, а также что будет в случае, если фактические скидки экспортеров будут превышать этот уровень. Тем не менее, для бюджета это однозначно будет означать стабилизацию.

Итоги

Январский бюджетный кризис выглядит несколько преувеличенным, если разобраться в причинах его возникновения. Несмотря на то, что цены на нефть действительно находятся на низком уровне даже с учетом дисконта и санкций, поводы для беспокойства есть. Однако пока ситуация контролируемая, а проблемы в существенной степени технические. Стоит отметить, что новый удар нефтегазовые доходы бюджета могут получить в феврале, когда начнет работать потолок цен на нефтепродукты, а также когда проявится пик снижения рыночной (индикативной) цены на нефть и, как следствие, нефтегазовых доходов. Положительным же моментом будет то, что в феврале в норму придут ненефтегазовые доходы, которые пострадали в январе из-за ускоренного возврата НДС из бюджета. Но это уже другая история.