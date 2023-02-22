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Портфель с ежемесячными платежами: дивидендные акции

22 Февраля 2023
Даниил Курицин

Недавно мы собрали портфель с ежемесячными платежами из облигаций. По итогам опроса, большинство наших читателей проголосовало за следующий портфель из дивидендных акций.

Сразу скажу, не получится только из российских акций сделать портфель с ежемесячными платежами. Большинство наших компании платят дивиденды 1-2 раза в год, примерно в одно время. Поэтому мне пришлось добавить в портфель облигации, чтобы они перекрывали месяцы без дивидендов.

По какому принципу были отобраны акции:

  1. Платят дивиденды на данный момент. Пока далеко не все компании вернулись к выплатам. Я не буду гадать, когда они начнутся. Поэтому тут не будет металлургов, несмотря на их хорошую дивидендную историю.

  2. Компании со стабильным бизнесом. Стабильный финансовый результат — залог регулярных дивидендов.

  3. Потенциальная доходность выше 7%. Думаю, тут все понятно.

  4. Разные месяцы выплат. Есть много компаний, которые платят хорошие дивиденды раз в год. Но нет смысла набирать их в данный портфель, все выплаты придутся на 6-7 месяцы.

Облигации были отобраны по тому же принципу, что и в предыдущей статье.

Сам портфель сформирован с равной пропорцией облигаций и акций. Подходит для умеренного риск-профиля. Я старался выдержать диверсификацию по секторам, поэтому перекоса в нефтегаз или генерацию нет.

Состав

Таблица с основными показателями портфеля и активов:

Название

Тикер/ ISIN

Дивиденд/ Купон 12 мес., руб.

Доходность

Кол-во выплат за год

Доля

ОГК-2

OGKB

0.09

15.2%

1

8%

Фосагро

PHOR

950

14.6%

4

8%

Новатэк

NVTK

80

7.7%

2

9%

Белуга

BELU

350

12.2%

3

9%

Мать и Дитя

MDMG

35

7.7%

2

8%

Газпром нефть

SIBN

70

16.6%

2

8%

Селигдар-001P-01

RU000A105CS1

108

10.8%

2

15%

Сэтл Групп-002Р-01-боб

RU000A1053A9

124

12.2%

2

10%

Позитив Текнолоджи-001Р-02

RU000A105JG1

108

10.6%

4

15%

МВ Финанс-001Р-03

RU000A104ZK2

124

12.4%

4

10%

Портфель

-

35 262

11.8%

12

100%

Средневзвешенная доходность портфеля равна 11,8%. Большинство прогнозов по дивидендам я взял из видео Кирилла и других материалов коллег.

Не буду подробно описывать каждую компанию, вкратце расскажу, почему их выбрал.

«ОГК-2»:

  • одна из самых стабильных дивидендных компаний;

  • предсказуемые денежные потоки;

  • заинтересованность «Газпрома» в дивидендах;

  • высокая дивдоходность.

«Фосагро»:

  • стабильные растущие финансовые показатели;

  • дивидендный аристократ;

  • платит 4 раза в год.

«Новатэк»:

  • растущая компания;

  • гибкая система сбыта;

  • дивидендный аристократ.

«Белуга»:

  • растущая компания;

  • защитный сектор, стабильные денежные потоки;

  • потенциал роста дивидендов;

  • платит 3 раза в год.

«Мать и Дитя»:

  • стабильные денежные потоки;

  • стремление компании платить дивиденды, несмотря ни на что;

  • потенциал роста дивидендов.

«Газпром нефть»:

  • заинтересованность «Газпрома» в дивидендах;

  • высокая дивдоходность.

Несмотря на то, что в портфеле 10 активов, создать равномерный денежный поток сложно. Для этого надо либо увеличить долю облигаций, либо доли акций будут непропорциональны.

Я сделал прогноз денежных потоков на 1 год. При величине портфеля в 300 тыс. руб. за год можно получить 35 тыс. руб. пассивного дохода, по 2940 руб. в месяц в среднем.

Денежные потоки

Конечно, стоит учитывать, что акции — не облигации. Дивиденды не гарантированы и их размер не фиксированный. Следовательно, денежные потоки предсказать сложно, особенно в текущей политической и экономической ситуации.

Наверное, можно сделать и более доходный дивидендный портфель. Но основная цель была другая — составить портфель с ежемесячными платежами от дивидендных компаний. При такой формулировке ключевой принцип это — стабильность.

Дивидендная доходность данного портфеля получилась примерно такой же, как у портфеля из облигаций. Но как я уже говорил, акции не такие стабильные. Дополнительный доход можно получить от роста цены или увеличения дивидендов.

Теги: belu, nvtk, ogkb, phor, selg, sibn, дивиденды, mdmg, posi