Портфель с ежемесячными платежами: дивидендные акции
- 22 Февраля 2023
Недавно мы собрали портфель с ежемесячными платежами из облигаций. По итогам опроса, большинство наших читателей проголосовало за следующий портфель из дивидендных акций.
Сразу скажу, не получится только из российских акций сделать портфель с ежемесячными платежами. Большинство наших компании платят дивиденды 1-2 раза в год, примерно в одно время. Поэтому мне пришлось добавить в портфель облигации, чтобы они перекрывали месяцы без дивидендов.
По какому принципу были отобраны акции:
Платят дивиденды на данный момент. Пока далеко не все компании вернулись к выплатам. Я не буду гадать, когда они начнутся. Поэтому тут не будет металлургов, несмотря на их хорошую дивидендную историю.
Компании со стабильным бизнесом. Стабильный финансовый результат — залог регулярных дивидендов.
Потенциальная доходность выше 7%. Думаю, тут все понятно.
Разные месяцы выплат. Есть много компаний, которые платят хорошие дивиденды раз в год. Но нет смысла набирать их в данный портфель, все выплаты придутся на 6-7 месяцы.
Облигации были отобраны по тому же принципу, что и в предыдущей статье.
Сам портфель сформирован с равной пропорцией облигаций и акций. Подходит для умеренного риск-профиля. Я старался выдержать диверсификацию по секторам, поэтому перекоса в нефтегаз или генерацию нет.
Таблица с основными показателями портфеля и активов:
Название
Тикер/ ISIN
Дивиденд/ Купон 12 мес., руб.
Доходность
Кол-во выплат за год
Доля
ОГК-2
OGKB
0.09
15.2%
1
8%
Фосагро
PHOR
950
14.6%
4
8%
Новатэк
NVTK
80
7.7%
2
9%
Белуга
BELU
350
12.2%
3
9%
Мать и Дитя
MDMG
35
7.7%
2
8%
Газпром нефть
SIBN
70
16.6%
2
8%
Селигдар-001P-01
RU000A105CS1
108
10.8%
2
15%
Сэтл Групп-002Р-01-боб
RU000A1053A9
124
12.2%
2
10%
Позитив Текнолоджи-001Р-02
RU000A105JG1
108
10.6%
4
15%
МВ Финанс-001Р-03
RU000A104ZK2
124
12.4%
4
10%
Портфель
-
35 262
11.8%
12
100%
Средневзвешенная доходность портфеля равна 11,8%. Большинство прогнозов по дивидендам я взял из видео Кирилла и других материалов коллег.
Не буду подробно описывать каждую компанию, вкратце расскажу, почему их выбрал.
одна из самых стабильных дивидендных компаний;
предсказуемые денежные потоки;
заинтересованность «Газпрома» в дивидендах;
высокая дивдоходность.
стабильные растущие финансовые показатели;
дивидендный аристократ;
платит 4 раза в год.
растущая компания;
гибкая система сбыта;
дивидендный аристократ.
растущая компания;
защитный сектор, стабильные денежные потоки;
потенциал роста дивидендов;
платит 3 раза в год.
стабильные денежные потоки;
стремление компании платить дивиденды, несмотря ни на что;
потенциал роста дивидендов.
заинтересованность «Газпрома» в дивидендах;
высокая дивдоходность.
Несмотря на то, что в портфеле 10 активов, создать равномерный денежный поток сложно. Для этого надо либо увеличить долю облигаций, либо доли акций будут непропорциональны.
Я сделал прогноз денежных потоков на 1 год. При величине портфеля в 300 тыс. руб. за год можно получить 35 тыс. руб. пассивного дохода, по 2940 руб. в месяц в среднем.
Конечно, стоит учитывать, что акции — не облигации. Дивиденды не гарантированы и их размер не фиксированный. Следовательно, денежные потоки предсказать сложно, особенно в текущей политической и экономической ситуации.
Наверное, можно сделать и более доходный дивидендный портфель. Но основная цель была другая — составить портфель с ежемесячными платежами от дивидендных компаний. При такой формулировке ключевой принцип это — стабильность.
Дивидендная доходность данного портфеля получилась примерно такой же, как у портфеля из облигаций. Но как я уже говорил, акции не такие стабильные. Дополнительный доход можно получить от роста цены или увеличения дивидендов.