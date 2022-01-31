Реальные доходы населения: медианная зарплата

В новостях любят говорить о средней заработной плате в России и рассуждать том, как людям с ней жить хорошо. Однако, реальной картины она не отображает и в этой статье я объясню почему.

Доходы населения

В 2020 году средняя заработная плата в России составила 51 тыс. рублей, но, если вы посмотрите на график ниже, то поймете, что средней она не является. В России половина населения зарабатывает меньше 27 тыс. рублей, четверть — от 27 до 45 тыс., и уже остальные больше 45 тыс. «Почему ее тогда называют средней?» — спросите вы. Потому что считается она как средняя арифметическая, и в этом ее главная проблема. Гораздо лучше ситуацию с доходами отображает медианная зарплата.

В России на 2020 год медианная зарплата составляла 32 тыс. рублей, и вот это уже ближе к правде. По сравнению с 2001 годом она выросла в 14,7 раза. Ее отношение к средней в процентах ухудшилось с 68% в 2001 до 63% в 2020 году, что говорит об увеличении разрыва между бедными и богатыми.

Если посмотреть на те же самые цифры в долларах, то получится, что медианная зарплата россиян выросла не в 14,7 раза, как в прошлом случае, а всего лишь в 6, но самое печальное — отсутствие нормального роста после 2013 года.

Если на все это наложить еще долларовую инфляцию, то рост доходов сократится с 6 до 4 раз. А теперь вопрос: «Рост доходов в 4 раза за 20 лет это много или мало?».

Примечание: ЗП корректировалась посредством привидения ее значения к 2001 году

Если сравнивать с США или Италией, то это много, у них за этот же период люди стали зарабатывать больше на 10% и 17% соответственно. В Великобритании доходы так вообще упали на 3,7%, в Германии остались неизменными. Абсолютным лидером в этом плане является Китай, доход обычного человека за 20 лет у них вырос в 6 раз, на 519%.

Примечание: инфляция учтена.

Тем не менее в абсолютных цифрах мы остаемся аутсайдерами. Медианная ЗП в России в 9 раз меньше, чем в Германии и Китае (2,7 тыс. долларов), и в 6 раз меньше, чем в Италии (1,9 тыс. долларов),

Выводы