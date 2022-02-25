Дата 24 февраля 2022 года войдет в историю, и не только фондового рынка. На фоне геополитической напряженности российский рынок акций обрушился на 54,5% с 3 084 (закрытие 23 февраля) до 1 681 пунктов (минимум 24 февраля).

График индекса МосБиржи (IMOEX)

Источник: https://www.moex.com

Инвесторы в своем торговом терминале QUIK могли наблюдать следующую картину по котировкам акций в своем портфеле:

Итоговое падение в итоге составило более 33% и вошло в ТОП-5 самых масштабных падений на мировых фондовых рынках по оценке Bloomberg:

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-24/russian-stocks-suffer-third-worst-rout-in-history-of-markets

Какие действия предпринимали Московская биржа и ЦБ для остановки панического падения?

Организатор торгов и регулятор не могли оставаться в стороне и были предприняты следующие действия для смягчения панического падения на фондовом рынке:

Проблемы с ликвидностью маркет-мейкеров ETF и БПИФ

В статье 5 инструментов для парковки денег были рассмотрены инструменты, которые можно использовать для временного хранения кеша, когда отсутствуют перспективные инвест-идеи по покупкам акций.

Из-за высокой волатильности на фондовом рынке 21 февраля возникли проблемы у маркет-мейкера фонда ликвидности от ВТБ-Капитал VTBM.

График VTBM

Источник: https://www.moex.com

На вечерней сессии торгов после 21:30 котировки упали почти на 3%. На следующий день котировки были восстановлены.

Утром 24 февраля не справился и маркет-мейкер денежного фонда FXMM от FinEx.

График FXMM

Источник: https://www.moex.com

Здесь падение фонда уже было более внушительным и составило более 11%. На следующий день восстановление, в отличие от аналога, не произошло. Но со временем котировки также должны вернуться к нормальным значениям.

Также другие биржевые фонды и ETF торговались по ценам отличным от справедливой расчетной стоимости активов.

Что делать инвесторам во время паники на фондовом рынке?

В такие моменты паники на рынке, когда портфель акций терпит столь сокрушительно падение, а спрятаться по сути негде, т.к. падают все активы на бирже, в том числе и те, которые используются для парковки денег в кризис (ОФЗ, фонды денежного рынка и золото), у инвесторов появляется психологическая тревога и желание поддаться панике, продать все имеющиеся активы по низким ценам, что провоцирует еще больший обвал.

Крупные обвалы фондового рынка уже случались в истории России:

Однако как показывает исторический опыт, падения резкие и быстрые, а восстановления долгие и размеренные.

В периоды всеобщей паники на фондовом рынке наиболее рациональным решением для инвестора будет сохранять хладнокровие и не поддаваться позывам к эмоциональным и импульсивным сделкам, желание совершить которые будет непременно возникать при постоянном просмотре торгового терминала.

В такие моменты нужно помнить, что стоит продолжать придерживаться своей ранее принятой инвестиционной стратегии, например такой, о которой было рассказано в цикле статей про принципы успешного инвестирования от Vanguard. Т.к. в долгосрочной перспективе на длительном промежутке времени фондовый рынок обычно демонстрирует положительную динамику, и за рыночными коррекциями следует восстановление, которое занимает, как правило, более длительный промежуток времени.

Если вы не продали активы до начала панических распродаж, то продавать уже поздно. Поэтому долгосрочным инвесторам нужно просто набраться терпения и занять выжидательную позицию.

Также в такие моменты паники на рынке может возникать и обратное желание — купить резко подешевевшие активы по очень соблазнительным ценам. Но стоит учитывать, что это довольно рискованное занятие и обычно похоже на «попытку поймать падающий нож». К покупкам, если у вас еще остались свободные средства на брокерском счету, следует относиться осторожно, т.к. остается довольно высокая неопределенность, а низкие цены — это следствие того, что рынок учитывает в цене политические риски и возможные санкции, которые затронут российские компании и негативно отразятся как на потенциальной прибыли, так и на развитии всей экономики России в целом.

В итоге совет довольно простой, но в то же время трудновыполнимый с психологической точки зрения — в периоды панических распродаж лучше просто оставаться в стороне, не открывать торговый терминал и не совершать эмоциональных сделок, т.к. продавать уже поздно, а покупать, скорее всего еще рано.