«Полиметалл» разделяет активы

Вышла новость о том, что «Полиметалл» намерен выделить российские активы в отдельную компанию. Позже представители золотодобытчика подтвердили свои намерения. Таким образом, «Полиметалл» в ближайшем будущем может отделить свой казахстанский бизнес от российского. Зачем это необходимо и как это отразится на деятельности компании?

Вообще, если не учитывать, что «Полиметалл» ведет свою деятельность преимущественно в РФ, компанию можно назвать английской:

она зарегистрирована на острове Джерси, который относится к коронным владениям Британии;

совет директоров состоял преимущественно из иностранцев (до известных всем событий);

дивиденды выплачиваются в валюте;

корпоративная культура в целом ближе к западной.

В итоге сложилась такая ситуация, что большинство акционеров компании — нерезиденты. Большая доля акций принадлежит группе ИСТ, зарегистрированной в Кипре. Бенефициаром является генеральный директор компании — Александр Несис, у которого 3 гражданства. Среди акционеров ИСТ преимущественно нерезиденты РФ.

10% капитала «Полиметалла» принадлежит управляющей компании BlackRock. В начале марта BlackRock увеличил долю в два раза, несмотря на ситуацию.

Акционерный капитал

Представители компании не раз говорили, что большинство их акционеров — нерезиденты РФ, поэтому на них и идет основной акцент. Англия ввела одни из самых жестких санкций по отношению к России и российским компаниям. Хоть «Полиметалл» и не попал напрямую под них, инвестиционная привлекательность компании пострадала.

Цена акций на Лондонской бирже снизились в моменте в 10 раз. Компанию исключили из индекса FTSE 100.

После всех этих событий руководство компании, по просьбам акционеров, начало продумывать план о разделении бизнеса. Из того, что известно, планируется выделить российские и казахстанские активы в разные компании, обе из которых будут иметь листинг на бирже.

У «Полиметалла» в Казахстане всего два актива: Кызыл и Варваринское, и они очень значимы для компании. В 2021 году на казахстанские активы пришлось 40% добытого золота.

Кызыл, в целом, лучшее месторождение компании по многим показателям на данный момент. Самая высокая добыча и лучшая рентабельность, а также самые высокие запасы.

2021 г. Среднее содержание в перерабатываемой руде, г/т золотого эквивалента Денежные затраты, US$ за унцию в золотом эквиваленте Совокупные денежные затраты, US$ за унцию в золотом эквиваленте Кызыл 6,2 477 640 Варваринское 1,8 920 1110 В среднем по компании 3,2 730 1030

Однако у российского бизнеса тоже есть свои преимущества. Так, все перспективные проекты ближайшего будущего будут реализовываться именно в России. О них подробнее я писал в обзорной статье . За счет данных проектов компания собирается увеличить текущее производство на 16% к 2026 году. С учетом выбытия казахстанских активов, прирост может составить 50%. Но тут уже появится вопрос о финансировании. Возможно, если выделение состоится, компания пересмотрит стратегию и сроки реализации.

Много вопросов по поводу процедуры выделения. Как оно будет происходить в условиях наложенных санкций и контрсанкций? Не будет ли проблем у акционеров с продажей акций?

Будем ждать подробностей от руководства. Мне кажется, пока ограничения не ослабят, компании будет тяжело организовать выделение. Как появятся детали, можно будет подробно разобрать казахстанский и российские бизнесы по отдельности.