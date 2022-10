Акции Beyond Meat | Лидер на рынке заменителей мяса | Еда для вегетарианцев и не только

Beyond Meat – компания, которая первая подарила миру растительное мясо для бургера. Этот заменитель мяса на растительной основе по всем характеристикам похож на обыкновенное мясо! Причем, в отличие от конкурентов, компания предлагает свой продукт не только для вегетарианцев, утверждая, что на вкус эта еда не отличается от обычной говяжьей котлеты. Beyond Meat в 2014-м году создала Beyond Burger – котлету для бургеров из заменителей мяса. Сегодня это изобретение приносит компании 65% выручки! Несмотря на перспективные партнерства с такими гигантами, как McDonald’s и PepsiCo, бизнес Beyond Meat несет в себе огромные риски. Поэтому каждый инвестор должен задать себе вопросы: насколько конкуренция угрожает успеху компании и сильна ли мотивация людей беречь природу – переходить с обычного мяса на более дорогое растительное?

Из этого видео ты узнаешь:

0:30 – историю и суть бизнеса Beyond Meat.

1:37 – конкурентные преимущества.

2:07 – риски компании.

2:45 – что будет с акциями Beyond Meat.