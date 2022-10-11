Данные по рынку ипотеки: август-сентябрь 2022

Центральный банк и аналитическое агентство Frank RG опубликовали свежие данные по ипотечному кредитованию в РФ. В статье разберем как изменилась ситуация.

Восставшие из пепла

По данным Frank RG объем выданных ипотечных кредитов в сентябре составил 525 млрд рублей, что на 14,6% больше, чем в августе, и на 10% больше, чем в сентябре прошлого года. Таким образом, можно сказать, что продажи недвижимости в стране восстановились. Это является хорошим сигналом для покупки просевших застройщиков.

Данных на сентябрь в разрезе по регионам нет, но можно смело предположить, что рынки Москвы и Московской области восстановились быстрее всех, так как еще в августе объемы продаж были сопоставимы с докризисным уровнем. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ситуация немного хуже.

Средний размер ипотечного кредита в сентябре почти не изменился, -0,8% к августу или 3,72 млн рублей.

То же самое со средним сроком ипотеки. В сентябре он составил 274,5 месяца против 274,7 в августе, 22,9 года.

Средняя ставка по ипотеке - 6,68% (6,67% в августе).

Что касается цен, то первичка продолжает дорожать по всей России. По данным СберИндекс в Москве квадратный метр сейчас стоит 269 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 214 тыс., в среднем по РФ — 134 тыс.

Во вторичке динамика скорее нейтральная. После коррекции цен во втором квартале сейчас они находятся в боковике. Цена за квадратный метр следующая:

Москва - 294,8 тыс.

Санкт-Петербург - 200 тыс.

РФ - 98,6 тыс.

По объемам строительства с января по август было введено 69,7 млн кв. метров жилья, что на 33% больше аналогичного периода прошлого года. Очень хорошую динамику показывает строительство частных домов, за 8 месяцев в эксплуатацию ввели 43,7 млн кв. м., для сравнения за весь 2021 год было построено 49,1 млн кв. м.

Лидером среди застройщиков по-прежнему является ПИК, но второе и третье место поменялись. Теперь «Самолет» можно официально называть вторым по размеру застройщиком. По выручке они обогнали ЛСР еще в первом полугодии, хоть и с небольшим отрывом.

Заключение

В сентябре объемы ипотечного кредитования восстановились до докризисного уровня. Первичка по всей стране продолжила дорожать, в то время как цены на вторичку находятся в боковике. По объемам строительства этот год обещает быть рекордным, что, возможно, сдержит рост цен. В текущей ситуации акции застройщиков выглядят привлекательно.

Сравнение застройщиков: https://conomy.ru/analysis/articles/883