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Positive: отличный отчет за 3 квартал 2022 года

1 Ноября 2022
Сергей Рыжков

Positive Technologies раскрыли финансовую отчетность за третий квартал 2022 года. Выручка выросла на 171% год к году и составила 3,5 млрд рублей. Отличный результат! Учитывая, что большую часть выручки компания получает в четвертом квартале, около 54%, то уже можно предположить, что за 2022 год Positive заработает 15,2 млрд рублей. Это даже немного выше верхней границы прогноза руководства, они закладывают 12-15 млрд рублей.

Выручка

EBITDA выросла в 4,2 раза и составила 1,9 млрд рублей, а ее маржа дошла до 54%, что обычно происходит только в четвертом квартале. По моим расчетам за год EBITDA составит 7,15 млрд рублей, это дает нам форвардный EV/EBITDA в размере 12 — достаточно низкий показатель для IT отрасли. Тот же Яндекс сейчас торгуется с EV/EBITDA 14.

EBITDA

Прибыль Positive выросла в 7 раз год к году и составила 1,7 млрд рублей. Уже по итогам 9 месяцев компания заработала больше, чем за весь прошлый год, а ведь основная прибыль еще впереди. По моим расчетам прибыль за четвертый квартал составит 4,2 млрд рублей, а за весь год — 6,3 млрд. Форвардный P/E — 13,4. Опять же достаточно дешево для IT. Есть компании из пищевой промышленности, которые стоят дороже.

Чистая прибыль

Ниже на графиках можно увидеть как менялись рыночные мультипликаторы компании с форвардным значением каждого при текущей капитализации. Если брать EV/EBITDA в районе 17 как справедливый, то после годового отчета котировки компании могут вырасти до 1800 рублей за акцию, +46% к текущей цене в 1230 рублей.

Мультипликаторы

На этом позитив не заканчивается. В сентябре совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 5,16 рубля на акцию, суммарно 340 млн рублей. Учитывая свободный денежный поток за третий квартал и размер чистой прибыли по РСБУ, дивиденды скорее всего утвердят. Получается, что за год компания заплатит 19, 56 рубля на акцию (5,16 + 14,4 рубля).

Однако, основная интрига это дивиденды за четвертый квартал. По моим подсчетам свободный денежный поток за этот период составит 2,5-3 млрд рублей. Если руководство решит распределить 100% FCF, то выйдет 37-45 рублей на акцию, и вот это уже приятная сумма. Получается, что совокупно за год акционеры компании получат 56-64 рубля на акцию. При цене покупки в 1000 рублей доходность выходит в районе 5,6-6,4%. А теперь вопрос: как много в России IT компаний с такими высокими темпами роста и дивидендами хотя бы в 3%? Ответ: ноль. Поэтому акции Positive остаются одной из лучших инвестидеей на российском рынке.

Денежные потоки и дивиденды

Вероятность выплаты дивидендов высокая. Отношение чистого долга к EBITDA всего 0,34.

Примечание: по расчетам компании отношение чистого долга к EBITDA даже ниже, всего 0,24.

Чистый долг EBITDA

Заключение

Уход конкурентов стал катализатором роста выручки компании, по итогам года можно ждать ее удвоения. Маржинальность Positive тоже растет, EBITDA за 2022 год в прогнозе составит 7,15 млрд рублей, а форвардное значение EV/EBITDA 12 — достаточно низкий для IT показатель. По итогам года можно ожидать рекордных дивидендов от компании, что в совокупности с рекордными финансовыми результатами обещает ралли в котировках. Акции Positive остаются одной из лучших инвестидей на рынке, более подробный разбор компании делал в этой статье, таргет там стоит 2700 рублей за акцию. Пока на ближайшее время ожидал бы роста котировок к 1800 на годовом отчете.

Мой ТГ: https://t.me/sergei_ryzhkov

Теги: posi