Друг ли нам Китай: часть вторая

В августе мы обсуждали динамику экспорта из Китая в Россию, на основании которой пришли к выводу, что наша дружба с Китаем под вопросом. Однако, с тех пор многое изменилось, плюс вышли свежие данные по объему торговли. В этой статье мы их и рассмотрим.

Что по экспорту?

В сентябре экспорт из Китая в Россию составил 8 млрд долларов, +21% год к году. Данные обнадеживают, особенно после мартовской просадки. Если судить по динамике трех последних месяцев, то можно сказать, что дружба восстановлена.

Растет не только объем экспорта, но и его качество. Несмотря на все санкционные ограничения, в сентябре объем поставляемой техники восстановился до прошлогодних уровней, а по некоторым категориям даже их превзошел. Так, экспорт машин, механических приборов и электрооборудования вырос на 27%, с 2,6 до 3,3 млрд долларов. Увеличился и объем поставляемых транспортных средств (самолетов, судов и прочего) с 0,65 до 0,79 млрд долларов, +22%. Упали только поставки оптического и медицинского оборудования, но это скорее связано с высокой базой прошлого года, потому что если брать среднее, то они не изменились.

Безтехнологичное будущее нам не грозит. Можно спать спокойно.

Что по импорту?

Что касается импорта, то он особо и не падал. Да, была просадка в феврале, но потом импорт быстро восстановился и начал стремительно расти. По итогам сентября составил 10,7 млрд долларов, +55% год к году.

Такой рост на самом деле не удивителен, ведь Россия поставляет в Китай в основном полезные ископаемые, цены на которые сейчас находятся на достаточно высоком уровне. За 9 месяцев 2022 года Китай закупил их у нас на 65,3 млрд долларов, что на 12,7% больше, чем за весь 2021 год (57,9 млрд долларов). В результате этого доля полезных ископаемых в импорте из РФ в Китай выросла с 73% до 77,9%.

Так друг ли нам Китай?

Получается, что да. Если на основании данных за первое полугодие так сказать нельзя было, то в третьем квартале Китай полностью реабилитировался. Конечно, это не означает, что все проблемы с оборудованием решены, но ситуация сейчас значительно лучше, чем была до этого.