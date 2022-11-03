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Друг ли нам Китай: часть вторая

3 Ноября 2022
Сергей Рыжков

В августе мы обсуждали динамику экспорта из Китая в Россию, на основании которой пришли к выводу, что наша дружба с Китаем под вопросом. Однако, с тех пор многое изменилось, плюс вышли свежие данные по объему торговли. В этой статье мы их и рассмотрим.

Что по экспорту?

В сентябре экспорт из Китая в Россию составил 8 млрд долларов, +21% год к году. Данные обнадеживают, особенно после мартовской просадки. Если судить по динамике трех последних месяцев, то можно сказать, что дружба восстановлена.

Экспорт

Растет не только объем экспорта, но и его качество. Несмотря на все санкционные ограничения, в сентябре объем поставляемой техники восстановился до прошлогодних уровней, а по некоторым категориям даже их превзошел. Так, экспорт машин, механических приборов и электрооборудования вырос на 27%, с 2,6 до 3,3 млрд долларов. Увеличился и объем поставляемых транспортных средств (самолетов, судов и прочего) с 0,65 до 0,79 млрд долларов, +22%. Упали только поставки оптического и медицинского оборудования, но это скорее связано с высокой базой прошлого года, потому что если брать среднее, то они не изменились.

Безтехнологичное будущее нам не грозит. Можно спать спокойно.

Экспорт по технологиямЧто по импорту?

Что касается импорта, то он особо и не падал. Да, была просадка в феврале, но потом импорт быстро восстановился и начал стремительно расти. По итогам сентября составил 10,7 млрд долларов, +55% год к году.

Импорт

Такой рост на самом деле не удивителен, ведь Россия поставляет в Китай в основном полезные ископаемые, цены на которые сейчас находятся на достаточно высоком уровне. За 9 месяцев 2022 года Китай закупил их у нас на 65,3 млрд долларов, что на 12,7% больше, чем за весь 2021 год (57,9 млрд долларов). В результате этого доля полезных ископаемых в импорте из РФ в Китай выросла с 73% до 77,9%.

Структура импорта

Так друг ли нам Китай?

Получается, что да. Если на основании данных за первое полугодие так сказать нельзя было, то в третьем квартале Китай полностью реабилитировался. Конечно, это не означает, что все проблемы с оборудованием решены, но ситуация сейчас значительно лучше, чем была до этого.

Мой ТГ: https://t.me/sergei_ryzhkov

Теги: макроэкономика