Московская биржа: отчет за 3 квартал 2022 года
- 10 Ноября 2022
Московская биржа:
Капитализация 197,5 млрд рублей.
Прибыль LTM 32,6 млрд рублей.
P/E 6.
Результаты деятельности за 3 квартал:
Комиссионные доходы 8,9 млрд рублей, -14,3% г/г.
Операционные расходы, +8,8% г/г.
EBITDA 11,9 млрд рублей, + 27,5% г/г.
Чистая прибыль 8,7 млрд, +29,3% г/г.
Снижен прогноз по CAPEX на 2022 год с 4,5-5 до 3,8-4,3 млрд рублей.
Снижен прогноз по росту OPEX с 20% до менее 20% в 2022 году.
Начнем с главного — комиссионных доходов. Несмотря на их падение год к году, по отношению к прошлому кварталу они выросли на 10,8%, с 8,1 до 8,9 млрд рублей. Неожиданный результат, особенно на фоне снижения общего оборота торгов с 240 до 231 трлн рублей. Удалось его достичь по двум причинам:
Пересмотр тарифов.
Переток денежных средств в более прибыльные рынки.
Начнем разбор по порядку.
Ввиду своего монопольного положения MOEX может поднять тарифы, чтобы компенсировать падение оборота торгов. Что они в общем-то и сделали. В 3 квартале зарабатываемый процент с оборота на срочном рынке вырос почти в два раза, с 0,37% до 0,66%, что принесло Московской бирже дополнительные 500 млн рублей. На остальных рынках тарифы тоже продолжили расти, что в совокупности с первым изменением оказало сильную поддержку комиссионным доходам.
Также хочу обратить внимание насколько больше биржа зарабатывает на рынке акций и облигаций по сравнению, например, с денежным. Различие почти в 13 раз, 0,14% против 1,79%. Эта разница позволяет MOEX увеличивать свои доходы при перетоке денежных средств из менее прибыльных рынков, вроде денежного, в более прибыльные рынки, вроде акций, даже несмотря на падение общего объема торгов. Этот момент в разборе компании я не учел из-за чего прогноз получился пессимистичнее, чем следовало.
В третьем квартале как раз произошел переток средств в три самых прибыльных рынка: акций, облигаций, фьючерсов и опционов (срочный рынок). Так, оборот в облигациях вырос на 90%, с 1,45 до 2,74 млрд рублей. В акциях на 24%, с 2,5 до 3,1 млрд рублей.
На срочном рынке оборот вырос всего на 6%, но удвоение размера комиссии дало о себе знать. Во втором квартале MOEX на срочном рынке заработал 556 млн рублей, в третьем — уже 1056 млн рублей. То же самое произошло на валютном рынке. Торговый оборот там особо не изменился, но комиссионные доходы выросли на 32%, с 1160 до 1527 млн рублей. На рынке акции и облигаций ситуация противоположная. Там доходы растут в основном из-за увеличения торгового оборота.
Таким образом, мы имеем рост комиссионных доходов в третьем квартале за счет двух ранее озвученных факторов: изменения тарифов и перетока денежных средств в более прибыльные рынки. В четвёртом менеджмент еще пообещал пересмотреть тарифы на рынке акции, что в случае восстановления объемов обещает очень хороший четвертый квартал, но это не точно.
Процентные доходы MOEX по-прежнему не раскрывает из-за требования регулятора, но если судить по опубликованным данным, то в третьем квартале они должны были снизиться, а операционные доходы остаться на уровне 16 млрд рублей.
Примечание: серый цвет — расчетный показатель, эти данные MOEX не раскрывал.
Операционные расходы снизились на 7% по отношению к прошлому кварталу, с 5,8 до 5,4 млрд рублей. Основную часть составило сокращение расходов на маркетинг и рекламу, их уменьшили аж сразу на 300 млрд рублей. По словам руководства это произошло из-за завершения промо-кампании «Финуслуг».
Динамика гораздо лучше, чем ожидалось. На фоне этого менеджмент понизил прогноз по росту OPEX в 2022 году с 20% до менее 20%. На графике ниже я взял их из расчета роста на 19% год к году. То есть, максимум, который стоит ожидать — расходы на уровне первого квартала, около 6,6 млрд рублей.
За счет сохранения операционных доходов и снижения операционных расходов чистая прибыль продолжила расти и составила 8,7 млрд рублей, +29,3% г/г. Результат очень сильный. Наращивать прибыль в текущей ситуации под силу далеко не каждой компаний. Тут, на мой взгляд, решает монопольное положение MOEX. С потерей интереса к иностранным акциям у российских инвесторов просто не осталось альтернатив.
Текущая капитализация компании 197,5 млрд рублей, прибыль LTM — 32,6 млрд рублей, P/E упало до 6. Мосбиржа сейчас торгуется очень дешево, особенно для монополии.
О дивидендах
По словам руководства основная причина невыплаты дивидендов — нормативные требования регулятора. Что они конкретно под этим имели в виду сложно сказать. Из раскрытых данных баланса следует, что достаточность капитала у MOEX сейчас высокая. Каких-то токсичных активов у них быть не должно. В МСФО за 2021 год на балансе в основном облигации, котировки которых уже давно восстановились до прежних уровней. Поэтому что там не устраивает регулятор — непонятно. Возможно, проблема кроется в текущей невозможности забирать деньги из НРД, но когда она разрешится тоже неизвестно.
Однако, на мой взгляд, это не повод для беспокойства. Финансовые показатели компании растут, прибыль копится, когда-нибудь ее да распределят. На звонке менеджмент не исключал возможность дополнительных выплат в 2023 году или выплат из нераспределенной прибыли прошлых лет — называйте как хотите. CAPEX в 2022 год сократили с 4,5-5 до 3,8-4,3 млрд рублей — тоже плюс в пользу выплат.
Заключение
Отчет вышел хороший. С помощью изменения тарифов и оптимизации расходов компания без проблем проходит кризис. Отмена дивидендов — новость печальная, но с такими результатами в следующем году должны вернуться к выплатам. Руководство на вебкасте не отрицало такой возможности.
Для меня лично MOEX остается одной из лучших идей на российском рынке, на ряду со Сбером и «Позитив Технолоджиз». Маржа у Мосбиржи высокая, темпы роста хорошие, рыночные мультипликаторы низкие, платят дивиденды (ну, или будут), монопольное положение. Наверное, MOEX даже лучший среди этих трех.
P.S. Ниже прикрепил таблицу с отчетностью, чтобы вам было проще разобраться в компании. Серым цветом, как обычно, выделены расчетные показатели, остальные были раскрыты биржей.
Мой телеграмм: https://t.me/sergei_ryzhkov
Отчетность
Млн рублей
1 кв. 2021 г.
2 кв. 2021 г.
3 кв. 2021 г.
4 кв. 2021 г.
1 кв. 2022 г.
2 кв. 2022 г.
3 кв. 2022 г.
Комиссионные доходы
9 253
9 927
10 412
11 963
10 600
8 100
8 900
Процентные доходы + чистые прочие операционные доходы
3 604
3 269
2 951
3 492
5 827
7 774
7 143
Операционные доходы
12 856
13 196
13 362
15 454
16 427
15 874
16 043
Административные и прочие операционные расходы
-2 130
-2 522
-2 593
-3 388
-3 498
-2 958
-2 494
Расходы на персонал
-2 394
-2 422
-2 359
-2 707
-3 102
-2 842
-2 895
Операционная прибыль
8 332
8 252
8 411
9 359
9 827
10 074
10 654
Процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на собственные акции
0
0
0
0
0
0
0
Доля в прибыли ассоциированных компаний
0
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы
159
505
7
-43
157
156
69
Прибыль до налогообложения
8 491
8 757
8 418
9 316
9 983
10 230
10 723
Расходы по налогу на прибыль
-1 656
-1 794
-1 678
-1 758
-1 883
-1 930
-2 023
Чистая прибыль
6 835
6 964
6 740
7 558
8 100
8 300
8 700
EBITDA
9 224
9 006
9 331
11 112
11 100
11 400
11 906