Девальвация рубля: 4 способа защиты
- 20 Декабря 2022
Буквально за месяц доллар укрепился с 60 руб. до 68,8 руб., а евро с 62 руб. до 73,2 руб. Похоже подходит к концу затянувшийся период сильного рубля. Казалось, было очевидно, что девальвация неизбежна, но фундаментальных предпосылок не было. Во 2 квартале профицит торгового баланса достиг своего максимума, то есть экспорт значительно превышал импорт. Экспортеры зарабатывали, а валютную выручку меняли на рубли. Импорт сильно сократился, так как иностранные компании ушли + ввели санкции на поставку многих товаров. На этом фоне рубль укреплялся по отношению к другим валютам.
Торговый баланс — это разница между экспортом и импортом товаров и услуг.
С 3-го квартала профицит торгового баланса начал снижаться, падение продолжилось в 4 квартале. Импорт стал восстанавливаться, а экспортные доходы снизились вслед за ценами на сырье.
Сегодня поговорим, о том, как простому российскому инвестору защититься от девальвации в текущих условиях. Способов достаточно, я выделил оптимальные, на мой взгляд:
Покупка валюты
Покупка иностранных ценных бумаг
Покупка замещающих облигаций
Покупка золота
Рассмотрим каждый способ подробно.
Покупка валюты
Самый простой и проверенный годами способ — покупка валюты в банке, обменниках или на бирже. В текущих реалиях стоит сразу разделить валюту дружественных и недружественных стран.
Валюта недружественных стран
В 2022 году все стало сложнее: появились комиссии за хранение валюты на счетах, подсанкционные брокеры убрали возможность купить доллар и евро, при покупке наличных курс сильно завышен.
Ко всему этому добавляется инфраструктурный риск — риск блокировки валюты на счетах. Разговоров на эту тему стало меньше, но вероятность того, что США наложит санкции на НКЦ (Национальный клиринговый центр) не нулевая. НКЦ — это основной мост для обмена рублей на доллары и обратно. Если его отключат, возникнут проблемы с продажей валюты. Скорее всего сделки можно будет провести, но по менее выгодному курсу и с задержкой по времени.
ЦБ не зря активно призывает банки избавляться от иностранных валют, особенно от доллара и евро.
На мой взгляд, прямая покупка доллара или евро сейчас нужна только для конкретных целей. Например, вы планируете поехать заграницу. Тогда стоит заранее подумать о покупке валюты, так как в дальнейшем курс будет уже менее выгодным. Другой случай — вы выводите деньги на счет в иностранном брокере или банке.
Если цель заключается в том, чтобы поучаствовать в росте доллара или просто диверсифицировать свой портфель, то прямая покупка валюты — не лучший вариант.
Валюта дружественных стран
Другое дело валюты дружественных стран, там нет таких рисков. Можно покупать юани, гонконгские доллары, дирхамы и т.д. Причем курсы дирхама и гонконгского доллара привязаны к доллару США, то есть повторяют его динамику.
Периодически курс отклоняется от своего стандартного ценового канала, но возвращается обратно.
Доллар США/ Дирхам ОАЭ. Обратите внимание на правую шкалу: все движения проходят в крайне узком диапазоне.
Так что прямая покупка валют дружественных стран — простой способ защитить свои сбережения от девальвации рубля.
Покупка иностранных ценных бумаг
На СПб бирже все также можно купить американские акции, а с недавнего времени и китайские. В целом, неплохой вариант, чтобы избежать девальвации, но надо учитывать несколько факторов.
Во-первых, теперь покупать иностранные акции недружественных стран могут только квалифицированные инвесторы. Во-вторых, остается риск того, что американские акции на СПб бирже заблокируют, как это уже было.
Есть и более субъективные моменты. На мой взгляд, сейчас не самый лучший момент для входа в американские акции. Подробнее об этом писал тут. Но можно ограничиться защитными дивидендными компаниями, которые смогут пережить рецессию и приносить пассивный доход в валюте.
Более безопасный вариант — покупка китайских акций. Подробнее этот момент осветил Сергей. Можно найти стабильные компании с хорошей дивидендной доходностью. Например, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank Corporation с дивдоходностью более 6%. Или нефтегазовые компании PetroChina и China Petroleum & Chemical Corp с дивдоходностью более 10%.
Покупка замещающих облигаций
Этому типу облигаций была посвящена целая статья.
Если вкратце, то замещающие облигации — это клон уже обращающихся еврооблигаций компании, но с возможностью купить их в рублях и без статуса квала. Сами облигации номинированы в валюте (доллар, евро, фунт). Но все расчеты проходят в рублях, по курсу на дату выплаты.
Предположим, инвестор покупает облигацию по номиналу за 1000$, с купоном 5%. Курс на этот момент 60 руб., т.е. инвестор заплатил 60 тыс. руб. Через год облигация погашается и выплачивается купон. На этот момент курс уже 70 руб. за доллар. В итоге инвестор получает 70 тыс. руб. номинала + 3,5 тыс. руб. купон.
Обновленная таблица замещающих облигаций:
Эмитент
Облигация
ISIN
Погашение
Купон
Доходность
Валюта
Газпром
ГазпромКЗЕ
RU000A105BL8
17.11.2023
3,13%
3,81%
EUR
ГазКЗ-24Е2
RU000A105GZ7
24.01.2024
2,95%
4,85%
EUR
ГазпромКЗ1
RU000A1059A6
06.04.2024
4,25%
3,80%
GBP
ГазпрКЗО24
RU000A105C51
22.11.2024
2,25%
5,04%
EUR
ГазпромКЗО
RU000A1056U0
23.03.2027
4,95%
4,60%
USD
ГазпрКЗО2Д
RU000A105JH9
29.06.2027
3,00%
5,19%
USD
ГазпрКЗО28
RU000A105BY1
17.11.2028
7,12%
5,61%
EUR
ГазпрКЗО29
RU000A105KU0
27.01.2029
2,95%
5,77%
USD
ГазпрКЗО1Д
RU000A105JT4
14.07.2031
3,50%
6,00%
USD
ГазпромКЗД
RU000A105A95
28.04.2034
8,63%
6,19%
USD
Лукойл
ЛУКОЙЛ 23
RU000A1059M1
24.04.2023
4,56%
-0,11%
USD
ЛУКОЙЛ 26
RU000A1059N9
02.11.2026
4,75%
3,44%
USD
ЛУКОЙЛ 27
RU000A1059P4
26.04.2027
2,80%
3,53%
USD
ЛУКОЙЛ 30
RU000A1059Q2
06.05.2030
3,88%
4,76%
USD
ЛУКОЙЛ 31
RU000A1059R0
26.10.2031
3,60%
4,84%
USD
Евразийский банк развития
ЕАБР П3-03
RU000A1057B8
14.09.2026
3,75%
4,38%
USD
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
МЕТАЛИН028
RU000A105A04
22.10.2028
3,38%
5,57%
USD
ПИК
ПИК К 1P5
RU000A105146
19.11.2026
5,63%
7,31%
USD
Совкомфлот
СКФ ЗО2028
RU000A105A87
26.04.2028
3,85%
5,63%
USD
СКФ ЗО2023
RU000A105EN8
16.06.2023
5,38%
-
USD
Борец Капитал
-
-
17.09.2026
6%
-
USD
Помимо замещающих облигаций можно использовать облигации в юанях. На бирже обращается уже 10 выпусков. К сожалению, это пока единственная дружественная валюта для облигаций. Думаю, когда эмитенты прощупают почву и увидят спрос, появятся и другие валюты.
Покупка золота
Цена золота номинирована в долларах США, что защищает инвестора от девальвации рубля. Про способы покупки золота в 2022 году я записал видео. Сейчас поговорим именно про биржевые способы.
GLDRUB_TOM — это инструмент, который позволяет купить золото через биржу. По сути это как ОМС (обезличенный металлический счет), но без больших спредов. Золото хранится в НКЦ, все надежно. При этом это не фьючерс, у него нету срока обращения. Вы можете держать его хоть всю жизнь.
Инструмент номинирован в рублях, но в цене заложены как стоимость золота, так и курс рубля к доллару. На графике ниже видно, что GLDRUB_TOM с начала декабря неплохо прибавил. При этом стоимость золота за это время практически не изменилась. На рост котировок повлияло ослабление рубля.
В отличие от БПИФ тут нет годовой комиссии за управление, а только комиссия за сделку. Величина зависит от вашего брокера. Контракт торгуется в валютной секции Мосбиржи.
Другой способ — покупка БПИФ на золото.
GOLD (VIMG) — раньше фонд назывался ВТБ Золото VTBG. После того, как на ВТБ ввели санкции, компания выделила свои подразделения. Фонд продолжает инвестировать в физическое золото, которые хранится в банке ВТБ. То есть риски заморозки минимальны.
Другие два фонда — TGLD от «Тинькофф» и AKGD от «Альфы». Оба инвестируют в золото через GLDRUB_TOM. При этом у «Тинькофф» комиссия фонда меньше.
Тикер
Компания
Актив
Комиссия
GOLD
ВИМ Инвестиции
Физическое золото
0,66%
TGLD
Тинькофф
GLDRUB_TOM
0,54%
AKGD
Альфа-Капитал
GLDRUB_TOM
0,69%
Вывод
Даже в текущих непростых условиях можно обезопасить свои сбережения от девальвации. Способов много и они не ограничиваются перечнем в статье. Тут представлены оптимальные на мой взгляд.
Подытожим. Если есть сбережения и нет брокерского счета, можно купить валюты дружественных стран. Желательно стабильные, как дирхам и гонконгский доллар.
Если есть инвестиционный портфель, то можно захеджировать валютные риски с помощью китайских акций, замещающих облигаций и золота. Выбор конкретного инструмента зависит от вашего риск-профиля и текущей диверсификации.