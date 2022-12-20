Девальвация рубля: 4 способа защиты

Буквально за месяц доллар укрепился с 60 руб. до 68,8 руб., а евро с 62 руб. до 73,2 руб. Похоже подходит к концу затянувшийся период сильного рубля. Казалось, было очевидно, что девальвация неизбежна, но фундаментальных предпосылок не было. Во 2 квартале профицит торгового баланса достиг своего максимума, то есть экспорт значительно превышал импорт. Экспортеры зарабатывали, а валютную выручку меняли на рубли. Импорт сильно сократился, так как иностранные компании ушли + ввели санкции на поставку многих товаров. На этом фоне рубль укреплялся по отношению к другим валютам.

Торговый баланс — это разница между экспортом и импортом товаров и услуг.

С 3-го квартала профицит торгового баланса начал снижаться, падение продолжилось в 4 квартале. Импорт стал восстанавливаться, а экспортные доходы снизились вслед за ценами на сырье.

Сегодня поговорим, о том, как простому российскому инвестору защититься от девальвации в текущих условиях. Способов достаточно, я выделил оптимальные, на мой взгляд:

Покупка валюты Покупка иностранных ценных бумаг Покупка замещающих облигаций Покупка золота

Рассмотрим каждый способ подробно.

Покупка валюты

Самый простой и проверенный годами способ — покупка валюты в банке, обменниках или на бирже. В текущих реалиях стоит сразу разделить валюту дружественных и недружественных стран.

Валюта недружественных стран

В 2022 году все стало сложнее: появились комиссии за хранение валюты на счетах, подсанкционные брокеры убрали возможность купить доллар и евро, при покупке наличных курс сильно завышен.

Ко всему этому добавляется инфраструктурный риск — риск блокировки валюты на счетах. Разговоров на эту тему стало меньше, но вероятность того, что США наложит санкции на НКЦ (Национальный клиринговый центр) не нулевая. НКЦ — это основной мост для обмена рублей на доллары и обратно. Если его отключат, возникнут проблемы с продажей валюты. Скорее всего сделки можно будет провести, но по менее выгодному курсу и с задержкой по времени.

ЦБ не зря активно призывает банки избавляться от иностранных валют, особенно от доллара и евро.

На мой взгляд, прямая покупка доллара или евро сейчас нужна только для конкретных целей. Например, вы планируете поехать заграницу. Тогда стоит заранее подумать о покупке валюты, так как в дальнейшем курс будет уже менее выгодным. Другой случай — вы выводите деньги на счет в иностранном брокере или банке.

Если цель заключается в том, чтобы поучаствовать в росте доллара или просто диверсифицировать свой портфель, то прямая покупка валюты — не лучший вариант.

Валюта дружественных стран

Другое дело валюты дружественных стран, там нет таких рисков. Можно покупать юани, гонконгские доллары, дирхамы и т.д. Причем курсы дирхама и гонконгского доллара привязаны к доллару США, то есть повторяют его динамику.

Периодически курс отклоняется от своего стандартного ценового канала, но возвращается обратно.

Доллар США/ Дирхам ОАЭ. Обратите внимание на правую шкалу: все движения проходят в крайне узком диапазоне.

Так что прямая покупка валют дружественных стран — простой способ защитить свои сбережения от девальвации рубля.

Покупка иностранных ценных бумаг

На СПб бирже все также можно купить американские акции, а с недавнего времени и китайские. В целом, неплохой вариант, чтобы избежать девальвации, но надо учитывать несколько факторов.

Во-первых, теперь покупать иностранные акции недружественных стран могут только квалифицированные инвесторы. Во-вторых, остается риск того, что американские акции на СПб бирже заблокируют, как это уже было.

Есть и более субъективные моменты. На мой взгляд, сейчас не самый лучший момент для входа в американские акции. Подробнее об этом писал тут. Но можно ограничиться защитными дивидендными компаниями, которые смогут пережить рецессию и приносить пассивный доход в валюте.

Более безопасный вариант — покупка китайских акций. Подробнее этот момент осветил Сергей. Можно найти стабильные компании с хорошей дивидендной доходностью. Например, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank Corporation с дивдоходностью более 6%. Или нефтегазовые компании PetroChina и China Petroleum & Chemical Corp с дивдоходностью более 10%.

Покупка замещающих облигаций

Этому типу облигаций была посвящена целая статья.

Если вкратце, то замещающие облигации — это клон уже обращающихся еврооблигаций компании, но с возможностью купить их в рублях и без статуса квала. Сами облигации номинированы в валюте (доллар, евро, фунт). Но все расчеты проходят в рублях, по курсу на дату выплаты.

Предположим, инвестор покупает облигацию по номиналу за 1000$, с купоном 5%. Курс на этот момент 60 руб., т.е. инвестор заплатил 60 тыс. руб. Через год облигация погашается и выплачивается купон. На этот момент курс уже 70 руб. за доллар. В итоге инвестор получает 70 тыс. руб. номинала + 3,5 тыс. руб. купон.

Обновленная таблица замещающих облигаций:

Эмитент Облигация ISIN Погашение Купон Доходность Валюта Газпром ГазпромКЗЕ RU000A105BL8 17.11.2023 3,13% 3,81% EUR ГазКЗ-24Е2 RU000A105GZ7 24.01.2024 2,95% 4,85% EUR ГазпромКЗ1 RU000A1059A6 06.04.2024 4,25% 3,80% GBP ГазпрКЗО24 RU000A105C51 22.11.2024 2,25% 5,04% EUR ГазпромКЗО RU000A1056U0 23.03.2027 4,95% 4,60% USD ГазпрКЗО2Д RU000A105JH9 29.06.2027 3,00% 5,19% USD ГазпрКЗО28 RU000A105BY1 17.11.2028 7,12% 5,61% EUR ГазпрКЗО29 RU000A105KU0 27.01.2029 2,95% 5,77% USD ГазпрКЗО1Д RU000A105JT4 14.07.2031 3,50% 6,00% USD ГазпромКЗД RU000A105A95 28.04.2034 8,63% 6,19% USD Лукойл ЛУКОЙЛ 23 RU000A1059M1 24.04.2023 4,56% -0,11% USD ЛУКОЙЛ 26 RU000A1059N9 02.11.2026 4,75% 3,44% USD ЛУКОЙЛ 27 RU000A1059P4 26.04.2027 2,80% 3,53% USD ЛУКОЙЛ 30 RU000A1059Q2 06.05.2030 3,88% 4,76% USD ЛУКОЙЛ 31 RU000A1059R0 26.10.2031 3,60% 4,84% USD Евразийский банк развития ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 14.09.2026 3,75% 4,38% USD МЕТАЛЛОИНВЕСТ МЕТАЛИН028 RU000A105A04 22.10.2028 3,38% 5,57% USD ПИК ПИК К 1P5 RU000A105146 19.11.2026 5,63% 7,31% USD Совкомфлот СКФ ЗО2028 RU000A105A87 26.04.2028 3,85% 5,63% USD СКФ ЗО2023 RU000A105EN8 16.06.2023 5,38% - USD Борец Капитал - - 17.09.2026 6% - USD

Помимо замещающих облигаций можно использовать облигации в юанях. На бирже обращается уже 10 выпусков. К сожалению, это пока единственная дружественная валюта для облигаций. Думаю, когда эмитенты прощупают почву и увидят спрос, появятся и другие валюты.

Покупка золота

Цена золота номинирована в долларах США, что защищает инвестора от девальвации рубля. Про способы покупки золота в 2022 году я записал видео. Сейчас поговорим именно про биржевые способы.

GLDRUB_TOM — это инструмент, который позволяет купить золото через биржу. По сути это как ОМС (обезличенный металлический счет), но без больших спредов. Золото хранится в НКЦ, все надежно. При этом это не фьючерс, у него нету срока обращения. Вы можете держать его хоть всю жизнь.

Инструмент номинирован в рублях, но в цене заложены как стоимость золота, так и курс рубля к доллару. На графике ниже видно, что GLDRUB_TOM с начала декабря неплохо прибавил. При этом стоимость золота за это время практически не изменилась. На рост котировок повлияло ослабление рубля.

В отличие от БПИФ тут нет годовой комиссии за управление, а только комиссия за сделку. Величина зависит от вашего брокера. Контракт торгуется в валютной секции Мосбиржи.

Другой способ — покупка БПИФ на золото.

GOLD (VIMG) — раньше фонд назывался ВТБ Золото VTBG. После того, как на ВТБ ввели санкции, компания выделила свои подразделения. Фонд продолжает инвестировать в физическое золото, которые хранится в банке ВТБ. То есть риски заморозки минимальны.

Другие два фонда — TGLD от «Тинькофф» и AKGD от «Альфы». Оба инвестируют в золото через GLDRUB_TOM. При этом у «Тинькофф» комиссия фонда меньше.

Тикер Компания Актив Комиссия GOLD ВИМ Инвестиции Физическое золото 0,66% TGLD Тинькофф GLDRUB_TOM 0,54% AKGD Альфа-Капитал GLDRUB_TOM 0,69%

Вывод

Даже в текущих непростых условиях можно обезопасить свои сбережения от девальвации. Способов много и они не ограничиваются перечнем в статье. Тут представлены оптимальные на мой взгляд.

Подытожим. Если есть сбережения и нет брокерского счета, можно купить валюты дружественных стран. Желательно стабильные, как дирхам и гонконгский доллар.

Если есть инвестиционный портфель, то можно захеджировать валютные риски с помощью китайских акций, замещающих облигаций и золота. Выбор конкретного инструмента зависит от вашего риск-профиля и текущей диверсификации.