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Что купить в 2023 году: акции китайских банков

3 Января 2023
Сергей Рыжков

С 5 декабря СПБ биржа предоставила доступ к акциям пяти крупнейших китайских банков, три из них платят дивиденды в гонконгских долларах с доходностью 8-9% и могут послужить хорошим инструментом для диверсификации валютных и страновых рисков.

Обзор банков

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) мы разбирали вот в этой статье. Если вкратце, то это самый крупный и в то же время самый сбалансированный банк из этой пятерки. У него высокая достаточность капитала, хорошие показатели ROA и ROE, низкий P/E, всего 4,45, и прогнозная дивидендная доходность составляет 8,91%. На мой взгляд, их акции должны быть в портфеле.

Что касается BOC Hong Kong, то его в портфель лучше не добавлять, думаю из таблицы понятно почему. По всем показателям банк худший и прогнозный дивиденд очень низкий. Что-то на уровне China Merchants Bank, но те финансово поэффективнее будут и с растущей выручкой и прибылью.

В этой статье мы пройдемся только по последним двум из таблицы, так как они дают самую высокую дивидендную доходность и стоят достаточно дешево. У Bank of China P/E 4,28, а у CCBC P/E всего 3,71.

Показатели

Industrial and Commercial Bank of China

BOC Hong Kong

China Merchants Bank

Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Капитализация в млрд HKD

1 611

279

1 027

968

1 182

Прибыль TTM в млрд HKD

362

24

133

226

318

P/E

4,45

11,62

7,72

4,28

3,71

Прог. дивиденд (Yahoo) и доходность

0.34 HKD (8,91%)

1,13 HKD (4,28%)

1,78 HKD (4,28%)

0,26 HKD (9,31%)

0,43 HKD (9,12%)

ROE (рентабельность капитала)

11,02%

7,99%

15,6%

9,82%

11,84%

ROA (рентабельность активов)

0,97%

0,69%

1,44%

0,86%

0,99%

Достаточность капитала

18,86%

21,88%

17,29%

17.17%

17,95%

HKD - гонконгский доллар, TTM - последние 12 месяцев.

Начнем с Bank of China, так как у него самая высокая прогнозная дивидендная доходность — 9,31%. Выручка банка растет стабильно, за последние пять лет прирост составил 22,7%. С прибылью чуть получше, она за этот же промежуток выросла на 25,5%. Достаточность капитала самая низкая среди этой пятерки (17,17%), но довольно высокая по мировым меркам. У того же Сбера этот показатель находится в районе 14-15%, поэтому можно сказать, что банк надежный.

BOC INC

С 2007 года дивиденды платят стабильно. Доходность на дату отсечки последние три года повышенная. Думаю, при стабилизации ситуации она снизится до своих исторических 5,5-6,5%, что означает рост котировок в совокупности с приличными дивидендами. В этом плане акции очень интересны. BOC DIV HIS

У China Construction Bank Corporation ситуация аналогичная. Финансовые показатели стабильно растут. За последние пять лет выручка выросла на 25,9%, а прибыль на 24,7%. Достаточность капитала составляет 17,95% — выше, чем у предыдущего, но это компенсируется более низким дивидендом, 9,12% против 9,31%.CCBC INC

Дивиденды платят стабильно. Доходность на дату отсечки последние три года повышенная по тем же причинам, что и у всех. На мой взгляд, еще один достойный вариант для добавления в портфель.

CCBC DIV HIS

Заключение

Среди пяти китайский банков, которые СПБ биржа допустила к торгам, наиболее интересны следующие три:

  • Industrial and Commercial Bank of China.

  • Bank of China Limited.

  • China Construction Bank Corporation.

У каждого из них стабильно растут финансовые показатели на протяжении последних пяти лет, а достаточность капитала находится на высоком уровне по мировым меркам. Дивиденды у всех трех в районе 9%, по этой причине я бы добавлял в портфель сразу три для лучшей диверсификации. Для инвесторов, которые хотят отобрать лучший на свой вкус, добавил сравнительную таблицу ниже.

Мой телеграмм: https://t.me/sergei_ryzhkov

Показатели

Industrial and Commercial Bank of China

Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

P/E

4,45

4,28

3.71

Прогнозный дивиденд HKD

0.34 HKD

0,26 HKD

0,43 HKD

Дивидендная доходность

8,91%

9,31%

9,12%

Рост выручки за последние 5 лет

21,6%

22,7%

25,9%

Рост прибыли за последние 5 лет

21,4%

25,5%

24,7%

Достаточность капитала

18,86%

16,53%

17,95%

Теги: банки, иностранные компании