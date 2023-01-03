Что купить в 2023 году: акции китайских банков

С 5 декабря СПБ биржа предоставила доступ к акциям пяти крупнейших китайских банков, три из них платят дивиденды в гонконгских долларах с доходностью 8-9% и могут послужить хорошим инструментом для диверсификации валютных и страновых рисков.

Обзор банков

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) мы разбирали вот в этой статье. Если вкратце, то это самый крупный и в то же время самый сбалансированный банк из этой пятерки. У него высокая достаточность капитала, хорошие показатели ROA и ROE, низкий P/E, всего 4,45, и прогнозная дивидендная доходность составляет 8,91%. На мой взгляд, их акции должны быть в портфеле.

Что касается BOC Hong Kong, то его в портфель лучше не добавлять, думаю из таблицы понятно почему. По всем показателям банк худший и прогнозный дивиденд очень низкий. Что-то на уровне China Merchants Bank, но те финансово поэффективнее будут и с растущей выручкой и прибылью.

В этой статье мы пройдемся только по последним двум из таблицы, так как они дают самую высокую дивидендную доходность и стоят достаточно дешево. У Bank of China P/E 4,28, а у CCBC P/E всего 3,71.

Показатели Industrial and Commercial Bank of China BOC Hong Kong China Merchants Bank Bank of China Limited China Construction Bank Corporation Капитализация в млрд HKD 1 611 279 1 027 968 1 182 Прибыль TTM в млрд HKD 362 24 133 226 318 P/E 4,45 11,62 7,72 4,28 3,71 Прог. дивиденд (Yahoo) и доходность 0.34 HKD (8,91%) 1,13 HKD (4,28%) 1,78 HKD (4,28%) 0,26 HKD (9,31%) 0,43 HKD (9,12%) ROE (рентабельность капитала) 11,02% 7,99% 15,6% 9,82% 11,84% ROA (рентабельность активов) 0,97% 0,69% 1,44% 0,86% 0,99% Достаточность капитала 18,86% 21,88% 17,29% 17.17% 17,95%

HKD - гонконгский доллар, TTM - последние 12 месяцев.

Начнем с Bank of China, так как у него самая высокая прогнозная дивидендная доходность — 9,31%. Выручка банка растет стабильно, за последние пять лет прирост составил 22,7%. С прибылью чуть получше, она за этот же промежуток выросла на 25,5%. Достаточность капитала самая низкая среди этой пятерки (17,17%), но довольно высокая по мировым меркам. У того же Сбера этот показатель находится в районе 14-15%, поэтому можно сказать, что банк надежный.

С 2007 года дивиденды платят стабильно. Доходность на дату отсечки последние три года повышенная. Думаю, при стабилизации ситуации она снизится до своих исторических 5,5-6,5%, что означает рост котировок в совокупности с приличными дивидендами. В этом плане акции очень интересны.

У China Construction Bank Corporation ситуация аналогичная. Финансовые показатели стабильно растут. За последние пять лет выручка выросла на 25,9%, а прибыль на 24,7%. Достаточность капитала составляет 17,95% — выше, чем у предыдущего, но это компенсируется более низким дивидендом, 9,12% против 9,31%.

Дивиденды платят стабильно. Доходность на дату отсечки последние три года повышенная по тем же причинам, что и у всех. На мой взгляд, еще один достойный вариант для добавления в портфель.

Заключение

Среди пяти китайский банков, которые СПБ биржа допустила к торгам, наиболее интересны следующие три:

Industrial and Commercial Bank of China.

Bank of China Limited.

China Construction Bank Corporation.

У каждого из них стабильно растут финансовые показатели на протяжении последних пяти лет, а достаточность капитала находится на высоком уровне по мировым меркам. Дивиденды у всех трех в районе 9%, по этой причине я бы добавлял в портфель сразу три для лучшей диверсификации. Для инвесторов, которые хотят отобрать лучший на свой вкус, добавил сравнительную таблицу ниже.

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