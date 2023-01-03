Что купить в 2023 году: акции китайских банков
- 3 Января 2023
С 5 декабря СПБ биржа предоставила доступ к акциям пяти крупнейших китайских банков, три из них платят дивиденды в гонконгских долларах с доходностью 8-9% и могут послужить хорошим инструментом для диверсификации валютных и страновых рисков.
Обзор банков
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) мы разбирали вот в этой статье. Если вкратце, то это самый крупный и в то же время самый сбалансированный банк из этой пятерки. У него высокая достаточность капитала, хорошие показатели ROA и ROE, низкий P/E, всего 4,45, и прогнозная дивидендная доходность составляет 8,91%. На мой взгляд, их акции должны быть в портфеле.
Что касается BOC Hong Kong, то его в портфель лучше не добавлять, думаю из таблицы понятно почему. По всем показателям банк худший и прогнозный дивиденд очень низкий. Что-то на уровне China Merchants Bank, но те финансово поэффективнее будут и с растущей выручкой и прибылью.
В этой статье мы пройдемся только по последним двум из таблицы, так как они дают самую высокую дивидендную доходность и стоят достаточно дешево. У Bank of China P/E 4,28, а у CCBC P/E всего 3,71.
Показатели
Industrial and Commercial Bank of China
BOC Hong Kong
China Merchants Bank
Bank of China Limited
China Construction Bank Corporation
Капитализация в млрд HKD
1 611
279
1 027
968
1 182
Прибыль TTM в млрд HKD
362
24
133
226
318
P/E
4,45
11,62
7,72
4,28
3,71
Прог. дивиденд (Yahoo) и доходность
0.34 HKD (8,91%)
1,13 HKD (4,28%)
1,78 HKD (4,28%)
0,26 HKD (9,31%)
0,43 HKD (9,12%)
ROE (рентабельность капитала)
11,02%
7,99%
15,6%
9,82%
11,84%
ROA (рентабельность активов)
0,97%
0,69%
1,44%
0,86%
0,99%
Достаточность капитала
18,86%
21,88%
17,29%
17.17%
17,95%
HKD - гонконгский доллар, TTM - последние 12 месяцев.
Начнем с Bank of China, так как у него самая высокая прогнозная дивидендная доходность — 9,31%. Выручка банка растет стабильно, за последние пять лет прирост составил 22,7%. С прибылью чуть получше, она за этот же промежуток выросла на 25,5%. Достаточность капитала самая низкая среди этой пятерки (17,17%), но довольно высокая по мировым меркам. У того же Сбера этот показатель находится в районе 14-15%, поэтому можно сказать, что банк надежный.
С 2007 года дивиденды платят стабильно. Доходность на дату отсечки последние три года повышенная. Думаю, при стабилизации ситуации она снизится до своих исторических 5,5-6,5%, что означает рост котировок в совокупности с приличными дивидендами. В этом плане акции очень интересны.
У China Construction Bank Corporation ситуация аналогичная. Финансовые показатели стабильно растут. За последние пять лет выручка выросла на 25,9%, а прибыль на 24,7%. Достаточность капитала составляет 17,95% — выше, чем у предыдущего, но это компенсируется более низким дивидендом, 9,12% против 9,31%.
Дивиденды платят стабильно. Доходность на дату отсечки последние три года повышенная по тем же причинам, что и у всех. На мой взгляд, еще один достойный вариант для добавления в портфель.
Заключение
Среди пяти китайский банков, которые СПБ биржа допустила к торгам, наиболее интересны следующие три:
Industrial and Commercial Bank of China.
Bank of China Limited.
China Construction Bank Corporation.
У каждого из них стабильно растут финансовые показатели на протяжении последних пяти лет, а достаточность капитала находится на высоком уровне по мировым меркам. Дивиденды у всех трех в районе 9%, по этой причине я бы добавлял в портфель сразу три для лучшей диверсификации. Для инвесторов, которые хотят отобрать лучший на свой вкус, добавил сравнительную таблицу ниже.
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Показатели
Industrial and Commercial Bank of China
Bank of China Limited
China Construction Bank Corporation
P/E
4,45
4,28
3.71
Прогнозный дивиденд HKD
0.34 HKD
0,26 HKD
0,43 HKD
Дивидендная доходность
8,91%
9,31%
9,12%
Рост выручки за последние 5 лет
21,6%
22,7%
25,9%
Рост прибыли за последние 5 лет
21,4%
25,5%
24,7%
Достаточность капитала
18,86%
16,53%
17,95%