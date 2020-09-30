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Разбор компании и прогноз по дивидендам HeadHunter

23 Ноября 2022
Сергей Рыжков

Даты изменения прогноза:3

У HeadHunter вышел хороший отчет за третий квартал, большинство показателей существенно улучшились. Однако, котировки на это никак не отреагировали. В статье разберем результаты деятельности компании и погорим о том, есть ли смысл покупать ее расписки.

Котировки

Разбор отчетности и оценка

В третьем квартале выручка составила 4,7 млрд рублей, что всего на 1% больше, чем годом ранее, но если смотреть на ее динамику, то можно заметить положительные изменения. После трех кварталов стагнации наконец-то рост.

Выручка

Удалось переломить нисходящий тренд по нескольким причинам. Первая и самая главная из них — индексация тарифов. HeadHunter является монополистом, что позволяет ему повышать цены на свои услуги без серьезных последствий. На графике ниже можно увидеть, как изменилась средняя выручка с одного клиента (ARPU). Ключевые клиенты и МСП составляют 93% всей клиентской базы HeadHunter, поэтому можно сказать, что большинство стало платить больше.

ARPU

Однако, тарифы выросли не сильно. Это связано с тем, что в третьем и четвёртом кварталах 2021 года был дефицит кадров, из-за чего работодатели тратили больше денег на поиск новых сотрудников. Это можно увидеть по индексу HHRU, он показывает отношение активных резюме к вакансиям. Значение ниже пяти означает дефицит кадров, что благоприятно сказывается на доходах HeadHunter.

Во втором квартале этого года можно было наблюдать противоположную картину — соискателей много, а вот число вакансий уменьшилось, что привело к провальному отчету. В третьем квартале ситуация немного улучшилась, работодатели возобновили найм персонала и, как следствие, выручка снова стала расти.

Если спрос на персонал в четвертом квартале будет таким же как в октябре, то с высокой вероятностью увидим хороший отчет.

Индекс

Что касается клиентов, то вернулись почти все ключевые компании ушедшие во втором квартале. Количество МСП стало больше, чем в трех прошлых кварталах, но все еще меньше пика прошлого года. Число иностранных клиентов сократилось на 400, всего до февраля их было 1 200. Количество прочих клиентов поставило новый рекорд — 18,3 тыс. организаций. В целом тренд позитивный.

Примечание: МСП — малые и средние предприятия. Выручка меньше 2 млрд рублей.

Компании

Вместе с оптимизацией доходов менеджмент также оптимизировал расходы. В третьем квартале они уменьшились на 10,3% по отношение ко второму, преимущественно за счет урезания расходов на маркетинг.

Чем-то мне это все напоминает MOEX. Прям дежавю.

Расходы

Как итог, операционная прибыль составила 2,1 млрд рублей, что в два раза больше, чем кварталом ранее, но все еще ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Операционная прибыль

Чистая прибыль тоже восстановилась, заработали 1,4 млрд рублей за квартал. Чистая маржа — 29,8%, лучше среднего значения за последние 4 года. Опять же скажу, что динамика хорошая. ЧП

Сейчас HeadHunter торгуется с EV/EBITDA в районе 7,58, что значительно меньше, чем у того же Яндекса или Позитива, при этом компания сохраняет монопольное положение на рынке. По показателям маржинальности HeadHunter один из самых прибыльных в IT секторе, EBITDA margin 50%, чистая маржа 18%. Отношение чистого долга к EBITDA низкое, всего 0,2. Если давать оценку акциям, то я бы исходил из среднего значения EV/EBITDA в секторе, которое сейчас находится в районе 12. С таким показателем HeadHunter можно оценить в 2 100 рублей за акцию.

Млн рублей

HeadHunter

Среднее

Яндекс

Positive Technologies

VKCO

OZON

EBITDA (LTM)

8 751

15 859

56 687

4 674

27 617

-18 433

BV

4 656

99 616

326 702

4 617

170 262

-8 159

Прибыль

3 168

-12 167

37 699

3 917

-37 850

-67 769

Выручка

17 672

174 333

467 249

10 829

126 129

249 787

Рыночные мультипликаторы

EV/EBITDA

7.58

11.5

10.70

18.31

5.37

-20.68

P/E

22.05

12.0

17.49

21.45

-2.99

-4.76

P/S

3.95

3.4

1.41

7.76

0.90

1.29

P/BV

15.00

7.0

2.02

18.20

0.66

-39.51

Финансовые показатели

EBITDA margin

49.5%

25.73%

12.1%

43.2%

21.9%

-7.4%

Чистая маржа

17.9%

4.74%

8.1%

36.2%

-30.0%

-27.1%

Чистый долг / EBITDA

0.26

0.79

Отрицательный

0.34

2.03

-

Примечание: некоторые показатели рассчитаны без OZON, чтобы более объективно отражать картину.

Про дивиденды

В октябре руководство писало, что они очень сильно хотят заплатить дивиденды и сейчас ищут все возможные пути это сделать. Если ждать дивов за этот год, то я бы не рассчитывал на большее, чем 50% от чистой скорректированной прибыли — столько заплатили за 2021 год.

Дивиденды

За 9 месяцев по этому показателю HeadHunter заработал 4,18 млрд рублей. Если в четвертом квартале будет столько же сколько и в третьем, то за год значение составит порядка 6 млрд рублей, что при 50% выплате на 50 635 720 акций дает дивиденд в размере 59 рублей. При цене акции в 1400 рублей — это 4,2% дивидендной доходности. Мало, но для IT-компании сойдет.

Скорректированная чистая прибыль

Долговая нагрузка выплате не мешает. Значение чистого долга к EBITDA всего 0,26.

Чистый долг EBITDA

Риски

  • На бирже сейчас доступны только расписки, соответственно и все прилагающиеся к ним проблемы.

  • Легальные пути выплаты дивидендов могут искать еще долго.

  • Если предприятия начнут сокращать вакансии, то это окажет давление на доходы HeadHunter. Сейчас безработица на минимуме, но никто не знает, что будет дальше

Безработица

Заключение

В третьем квартале HeadHunter удалось переломить нисходящий тренд за счет своего монопольного положения и стабилизации экономической ситуации (в российском понимании). Если судить по октябрю, то с высокой вероятностью четвертый квартал будет даже лучше третьего. Сейчас HeadHunter торгуется дешевле своих исторических и среднеотраслевых значений, что в случае хорошего отчета позволяет ожидать переоценки компании в лучшую сторону. Дополнительно рост котировок может поддержать выплата дивидендов, если руководство, конечно, найдет способ. Хотя доходность обещает быть небольшой, всего 4,2%, но для IT это приличный показатель. Таргет по бумагам компании — 2100 рублей за акцию.

Мой телеграмм: https://t.me/sergei_ryzhkov

Покупка акций HeadHunter

ЗА

ПРОТИВ

Монополист

Расписки

Одна из самых дешевых IT компаний в секторе

Есть компании дешевле из других секторов

Платит дивиденды

Есть компании с более высокими дивидендам

Низкий долг

Рынок труда не стабильный / последствия санкций трудно предсказать

Высокая маржа

Выплата дивидендов не гарантирована, легальные пути пока не найдены

Потенциально хорошая отчетность за 4 квартал

Даты изменения прогноза:3

Текущая цена: 1375₽

Целевая цена: 2100₽

Потенциал:52.73%

Резюме:Покупать

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Теги: hhru