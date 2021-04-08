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ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:19400000 шт.
  • Номинал:100 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.67%2992 ₽
  • За неделю, max:3213 ₽
  • За неделю, min:2966 ₽
динамика котировок
ruA
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
08.04.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:72.76 ₽
  • Отсечка:04.10.2021
  • Доходность:2.21%
дивидендная история
100%
Капитализация58 045 млн. руб.
  • TOTTENWELL LIMITED17.97%
  • САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД21.7%
  • Александр Анатольевич Мечетин20.82%
  • PENTAGRO HOLDINGS LIMITED7.69%
  • БЕЛУГА ВОДКА ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД4.1%
  • Прочие27.72%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Белуга Групп» является крупнейшим в России производителем и дистрибьютором алкогольной продукции. Датой основания предприятия считается 1999 год. Изначально компания называлась «Синергия», но позже, в 2017 году, сменила свое наименование на текущее, проведя масштабный ребрендинг. Акции предприятия торгуются на Московской бирже с 2007 года под тикером «BELU».

Ключевые направления деятельности

«Белуга Групп» самостоятельно производит и продает алкогольные напитки для российских и зарубежных потребителей. В ассортименте продукции представлены такие известные бренды, как  «Беленькая», «Белуга», «Мягков». 

Первый ликеро-водочный завод был приобретен в 2002 году. В течение следующей пятилетки «Белуга Групп» купила еще 5 предприятий, занимающихся выпуском алкогольной продукции. В 2010 году компания вошла в тройку лидеров отрасли, обеспечив ежегодный объем производства в 140 млн литров. В 2016 году «Белуга Групп» уже была самым крупным в России производителем водки. Вместе с тем, предприятие вошло в ТОП изготовителей коньячной продукции. В 2018 году была приобретена винодельческая компания «Вилла Романов» в Тамани.

В настоящий момент в собственности «Белуга Групп» содержится 6 современных и технологичных производств, дистрибьюторская сеть представлена 3 500 сотрудниками. География сбыта охватывает всю Россию, а также некоторые зарубежные страны. Предприятие с 2008 года имеет собственное представительство в США, куда экспортирует водку под торговой маркой Beluga. Этот бренд реализуется и на территории КНР, Северной Америки. На российский рынок компания поставляет не только алкоголь собственного производства, но и вина от заводов из Франции, Чили, ЮАР, Испании, Италии. У ПАО «Белуга Групп» есть собственная сеть розничных магазинов «ВинЛаб». На заводах предприятия производится виски Fox&Dogs, а также коньяк «Каменный Лев», «Бастион», настойка Doctor August, биттеры Beluga. Кроме этого, предприятие продает в рамках эксклюзивного контракта алкогольную продукцию Дома Camus и бренда William Grant & Sons. 

Многочисленные бренды ПАО «Белуга Групп» реализуются в Германии, Грузии, Великобритании, Франции, странах Балтии, в Казахстане. Предприятие имеет собственные представительства а Австралии и Европе.

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
64 284 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы29 615 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы34 669 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы24 388 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства18 503 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства21 393 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.1Долг/EBITDA
6.55EV/EBITDA
7.66EV/OCF
0.9EV/S
2.08P/BV
14.46P/E
9.71P/FCF
-9.7P/NCAV
-2.96P/NNWC
0.75P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.07Долг/EBITDA
9.45EV/EBITDA
15.02EV/OCF
1.65EV/S
2.02P/BV
13.72P/E
293.09P/FCF
-9.48P/NCAV
-3.45P/NNWC
1.28P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0.21Коэффицент абсолютной ликвидности
0.32Коэффициент автономии
3.93Рентабельность общая, %
-0.39Коэффициент маневренности собственного капитала
4.56Оборачиваемость собственного капитала
-0.23Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.77Оборачиваемость оборотных активов
1.52Коэффицент текущей ликвидности
0.49Коэффициент привлечения заемного капитала
1.43Коэффицент покрытия процентов
5.11Оборачиваемость запасов
-0.49Коэффициент обеспеченности запасов
0.63Коэффициент покрытия инвестиций
4.95Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.45Индекс постоянного актива
3.08Маржа прибыли, %
0.55Коэффициент мобильности имущества
0.78Коэффицент срочной ликвидности
8.42Оборачиваемость дебиторской задолженности
8.54Рентабельность оборотных активов, %
9.75Рентабельность внеоборотных активов, %
6.02Рентабельность производственных фондов, %
4.57Рентабельность задействованного капитала, %
14.06Рентабельность собственного капитала, %
7.53Рентабельность продаж, %
0.54Коэффициент краткосрочной задолженности
0.14Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2020 г.
2 148тыс. далПродажи сторонней продукции
13 484тыс. далПродажи сторонней продукции
15 632тыс. далПродажи всего
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 31.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛУГА ГРУПП"
  • Сокращенное наименованиеПАО "БЕЛУГА ГРУПП"
  • РуководительМЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльПроизводство спиртных напитков
  • Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Юридическая информация
  • ОГРН1047796969450
  • ИНН7705634425
  • Юридический адрес:143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОДИНЦОВО, Г. ЗВЕНИГОРОД, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 40А, ПОМЕЩ. 112
Контактная информация
  • Телефон+74955102695
  • E-mailpr@belugagroup.ru
  • Сайтссылка