ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"
- Кол-во АОИ:19400000 шт.
- Номинал:100 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-3.67%2992 ₽
- За неделю, max:3213 ₽
- За неделю, min:2966 ₽
- Дивиденд:72.76 ₽
- Отсечка:04.10.2021
- Доходность:2.21%
- TOTTENWELL LIMITED17.97%
- САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД21.7%
- Александр Анатольевич Мечетин20.82%
- PENTAGRO HOLDINGS LIMITED7.69%
- БЕЛУГА ВОДКА ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД4.1%
- Прочие27.72%
Общая информация
ПАО «Белуга Групп» является крупнейшим в России производителем и дистрибьютором алкогольной продукции. Датой основания предприятия считается 1999 год. Изначально компания называлась «Синергия», но позже, в 2017 году, сменила свое наименование на текущее, проведя масштабный ребрендинг. Акции предприятия торгуются на Московской бирже с 2007 года под тикером «BELU».
Ключевые направления деятельности
«Белуга Групп» самостоятельно производит и продает алкогольные напитки для российских и зарубежных потребителей. В ассортименте продукции представлены такие известные бренды, как «Беленькая», «Белуга», «Мягков».
Первый ликеро-водочный завод был приобретен в 2002 году. В течение следующей пятилетки «Белуга Групп» купила еще 5 предприятий, занимающихся выпуском алкогольной продукции. В 2010 году компания вошла в тройку лидеров отрасли, обеспечив ежегодный объем производства в 140 млн литров. В 2016 году «Белуга Групп» уже была самым крупным в России производителем водки. Вместе с тем, предприятие вошло в ТОП изготовителей коньячной продукции. В 2018 году была приобретена винодельческая компания «Вилла Романов» в Тамани.
В настоящий момент в собственности «Белуга Групп» содержится 6 современных и технологичных производств, дистрибьюторская сеть представлена 3 500 сотрудниками. География сбыта охватывает всю Россию, а также некоторые зарубежные страны. Предприятие с 2008 года имеет собственное представительство в США, куда экспортирует водку под торговой маркой Beluga. Этот бренд реализуется и на территории КНР, Северной Америки. На российский рынок компания поставляет не только алкоголь собственного производства, но и вина от заводов из Франции, Чили, ЮАР, Испании, Италии. У ПАО «Белуга Групп» есть собственная сеть розничных магазинов «ВинЛаб». На заводах предприятия производится виски Fox&Dogs, а также коньяк «Каменный Лев», «Бастион», настойка Doctor August, биттеры Beluga. Кроме этого, предприятие продает в рамках эксклюзивного контракта алкогольную продукцию Дома Camus и бренда William Grant & Sons.
Многочисленные бренды ПАО «Белуга Групп» реализуются в Германии, Грузии, Великобритании, Франции, странах Балтии, в Казахстане. Предприятие имеет собственные представительства а Австралии и Европе.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы29 615 000 тыс. руб.
- Оборотные активы34 669 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы24 388 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства18 503 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства21 393 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Операционные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛУГА ГРУПП"
- Сокращенное наименованиеПАО "БЕЛУГА ГРУПП"
- РуководительМЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, Председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльПроизводство спиртных напитков
- Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
- ОГРН1047796969450
- ИНН7705634425
- Юридический адрес:143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОДИНЦОВО, Г. ЗВЕНИГОРОД, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 40А, ПОМЕЩ. 112
- Телефон+74955102695
- E-mailpr@belugagroup.ru
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