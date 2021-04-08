ПАО «Белуга Групп» является крупнейшим в России производителем и дистрибьютором алкогольной продукции. Датой основания предприятия считается 1999 год. Изначально компания называлась «Синергия», но позже, в 2017 году, сменила свое наименование на текущее, проведя масштабный ребрендинг. Акции предприятия торгуются на Московской бирже с 2007 года под тикером «BELU».

Ключевые направления деятельности

«Белуга Групп» самостоятельно производит и продает алкогольные напитки для российских и зарубежных потребителей. В ассортименте продукции представлены такие известные бренды, как «Беленькая», «Белуга», «Мягков».

Первый ликеро-водочный завод был приобретен в 2002 году. В течение следующей пятилетки «Белуга Групп» купила еще 5 предприятий, занимающихся выпуском алкогольной продукции. В 2010 году компания вошла в тройку лидеров отрасли, обеспечив ежегодный объем производства в 140 млн литров. В 2016 году «Белуга Групп» уже была самым крупным в России производителем водки. Вместе с тем, предприятие вошло в ТОП изготовителей коньячной продукции. В 2018 году была приобретена винодельческая компания «Вилла Романов» в Тамани.

В настоящий момент в собственности «Белуга Групп» содержится 6 современных и технологичных производств, дистрибьюторская сеть представлена 3 500 сотрудниками. География сбыта охватывает всю Россию, а также некоторые зарубежные страны. Предприятие с 2008 года имеет собственное представительство в США, куда экспортирует водку под торговой маркой Beluga. Этот бренд реализуется и на территории КНР, Северной Америки. На российский рынок компания поставляет не только алкоголь собственного производства, но и вина от заводов из Франции, Чили, ЮАР, Испании, Италии. У ПАО «Белуга Групп» есть собственная сеть розничных магазинов «ВинЛаб». На заводах предприятия производится виски Fox&Dogs, а также коньяк «Каменный Лев», «Бастион», настойка Doctor August, биттеры Beluga. Кроме этого, предприятие продает в рамках эксклюзивного контракта алкогольную продукцию Дома Camus и бренда William Grant & Sons.

Многочисленные бренды ПАО «Белуга Групп» реализуются в Германии, Грузии, Великобритании, Франции, странах Балтии, в Казахстане. Предприятие имеет собственные представительства а Австралии и Европе.