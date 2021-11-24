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ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:475554000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-8.68%77.97 ₽
  • За неделю, max:87.29 ₽
  • За неделю, min:77.31 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:4.56 ₽
  • Отсечка:07.06.2021
  • Доходность:6.04%
дивидендная история
100%
Капитализация37 079 млн. руб.
  • Александр Васильевич Савельев26.21%
  • East Capital Group4.56%
  • ООО «Управляющая компания „Верные друзья“»26.82%
  • THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT5.08%
  • Сердюков Сергей Анатольевия5.83%
  • Прочие31.5%
Источник: МСФО 2 квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

Акционерное общество «Банк Санкт-Петербург» получило современное название в 1991 году. Первоначальным наименованием было «Ленбанк». Свою историю коммерческая структура ведет с 3 октября 1990 года, и сегодня обладает весьма развитой географией представительств. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге, а работает банк в Калининграде, Московской и Ленинградской областях, имея в регионах от 2 до 8 отделений. 

Авторитетное рейтинговое агентство RAEX присвоило компании статус «ruA» с прогнозом стабильного развития еще в 2017 году. Сегодня акционерное общество демонстрирует неплохие финансовые показатели. В 2016 году банк занимал 18 место по объему активов и 16 по величине собственного капитала среди других российских предприятий финансовой отрасли. На Московской бирже акции компании торгуются с тикерами «BSPB» и «BSPBP».

Основные направления деятельности

Банк «Санкт-Петербург», основанный в форме ПАО, обслуживает как обычных граждан, так и представителей бизнес-сегмента. Приоритетными направлениями работы являются следующие услуги: 

  • Расчетно-кассовое обслуживание.

  • Кредитование физических и юридических лиц. 

  • Операции с ценными бумагами и валютой. 

Предприятие имеет собственный процессинговый центр, что позволяет с высоким уровнем качества обслуживать и пластиковые карты. 

К началу 2018 года клиентская структура банка «Санкт-Петербург» насчитывала больше 50 тыс коммерческих организаций и свыше 1,93 млн физических лиц. 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
770 884 478тыс. руб.

Активы

  • Активы всего770 884 478 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы98 041 973 тыс. руб.
  • Обязательства всего672 842 505 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.42P/BV
2.56P/E
1.88P/Net operational profit
0.75P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.66P/BV
6.47P/E
4.08P/Net operational profit
1.63P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
98 041 973Собственный капитал
0.13Достаточность капитала
-2 974 239Комиссионные расходы
30Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
11 697 438Комиссионные доходы
2Стоимость пассивов, %
738 709 785Процентные активы
-14 032 446Процентные расходы
42 801 728Процентные доходы
672 842 505Процентные пассивы
8 723 199Чистые коммссионные доходы
28 769 282Чистые процентные доходы
4Чистая процентная маржа, %
4Чистый спред, %
15 884 058Чистая прибыль
2ROA, %
16ROE, %
6Доходность активов, %
770 884 478Активы всего

Показатели деятельности

Отчет о финансовом положении (годовой)

2020 г.
771 966 247тыс. руб.Активы-нетто
86 832 445тыс. руб.Собственный капитал
471 225 739тыс. руб.Кредитный портфель
22 047 072тыс. руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
253 322 367тыс. руб.Вклады физических лиц
81 898 122тыс. руб.Вложения в ценные бумаги

Разбивка депозитов по валютам

2020 г.
76.004%В рублях
23.996%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2020 г.
78.688%В рублях
21.312%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2020 г.
854тыс. руб.Государство
194 892 198тыс. руб.Юридические лица
276 028 699тыс. руб.Физические лица
470 921 751тыс. руб.Итого

Структура кредитов и займов по отраслям

2020 г.
9.5%Добыча и транспортировка нефти и газа
2.6%Транспорт
5.7%Тяжелое машиностроение и судостроение
0.3%Химическая промышленность
25.1%Частные клиенты
0.1%Энергетика
1.8%Прочие
12.1%Лизинг и финансовые услуги
11.8%Операции с недвижимостью
5.3%Организации на бюджетном финансировании
7%Производство и пищевая промышленность
1.5%Спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные организации
6.3%Строительство
0.6%Телекоммуникации
10.3%Торговля
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Устав от 17.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
  • РуководительСАВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1027800000140
  • ИНН7831000027
  • Юридический адрес:195112, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, Д.
Контактная информация
  • Телефон+78002225050
  • E-mailcc@bspb.ru
  • Сайтссылка