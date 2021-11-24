ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Акционерное общество «Банк Санкт-Петербург» получило современное название в 1991 году. Первоначальным наименованием было «Ленбанк». Свою историю коммерческая структура ведет с 3 октября 1990 года, и сегодня обладает весьма развитой географией представительств. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге, а работает банк в Калининграде, Московской и Ленинградской областях, имея в регионах от 2 до 8 отделений.

Авторитетное рейтинговое агентство RAEX присвоило компании статус «ruA» с прогнозом стабильного развития еще в 2017 году. Сегодня акционерное общество демонстрирует неплохие финансовые показатели. В 2016 году банк занимал 18 место по объему активов и 16 по величине собственного капитала среди других российских предприятий финансовой отрасли. На Московской бирже акции компании торгуются с тикерами «BSPB» и «BSPBP».

Основные направления деятельности

Банк «Санкт-Петербург», основанный в форме ПАО, обслуживает как обычных граждан, так и представителей бизнес-сегмента. Приоритетными направлениями работы являются следующие услуги:

Расчетно-кассовое обслуживание.

Кредитование физических и юридических лиц.

Операции с ценными бумагами и валютой.

Предприятие имеет собственный процессинговый центр, что позволяет с высоким уровнем качества обслуживать и пластиковые карты.

К началу 2018 года клиентская структура банка «Санкт-Петербург» насчитывала больше 50 тыс коммерческих организаций и свыше 1,93 млн физических лиц.