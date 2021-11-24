ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
- Кол-во АОИ:475554000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-8.68%77.97 ₽
- За неделю, max:87.29 ₽
- За неделю, min:77.31 ₽
- Дивиденд:4.56 ₽
- Отсечка:07.06.2021
- Доходность:6.04%
- Александр Васильевич Савельев26.21%
- East Capital Group4.56%
- ООО «Управляющая компания „Верные друзья“»26.82%
- THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT5.08%
- Сердюков Сергей Анатольевия5.83%
- Прочие31.5%
Общая информация
Акционерное общество «Банк Санкт-Петербург» получило современное название в 1991 году. Первоначальным наименованием было «Ленбанк». Свою историю коммерческая структура ведет с 3 октября 1990 года, и сегодня обладает весьма развитой географией представительств. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге, а работает банк в Калининграде, Московской и Ленинградской областях, имея в регионах от 2 до 8 отделений.
Авторитетное рейтинговое агентство RAEX присвоило компании статус «ruA» с прогнозом стабильного развития еще в 2017 году. Сегодня акционерное общество демонстрирует неплохие финансовые показатели. В 2016 году банк занимал 18 место по объему активов и 16 по величине собственного капитала среди других российских предприятий финансовой отрасли. На Московской бирже акции компании торгуются с тикерами «BSPB» и «BSPBP».
Основные направления деятельности
Банк «Санкт-Петербург», основанный в форме ПАО, обслуживает как обычных граждан, так и представителей бизнес-сегмента. Приоритетными направлениями работы являются следующие услуги:
Расчетно-кассовое обслуживание.
Кредитование физических и юридических лиц.
Операции с ценными бумагами и валютой.
Предприятие имеет собственный процессинговый центр, что позволяет с высоким уровнем качества обслуживать и пластиковые карты.
К началу 2018 года клиентская структура банка «Санкт-Петербург» насчитывала больше 50 тыс коммерческих организаций и свыше 1,93 млн физических лиц.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Активы всего770 884 478 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы98 041 973 тыс. руб.
- Обязательства всего672 842 505 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Отчет о финансовом положении (годовой)2020 г.
Разбивка депозитов по валютам2020 г.
Разбивка кредитного портфеля по валютам2020 г.
Структура депозитов по секторам2020 г.
Структура кредитов и займов по отраслям2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ"
- Сокращенное наименованиеПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
- РуководительСАВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, Председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
- ОГРН1027800000140
- ИНН7831000027
- Юридический адрес:195112, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, Д.
- Телефон+78002225050
- E-mailcc@bspb.ru
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