ПАО «Челябинский металлургический комбинат» является предприятием полного цикла, занимающимся выплавкой высококачественной стали. Продукция завода имеет свой индекс «Челябинская сталь». Покупателями металлопроката и прочей готовой продукции являются предприятия машиностроения, химической и атомной промышленности, энергетики и строительства. ЧМК лидирует по изготовлению нержавеющей стали в РФ.

Первый металл Челябинским металлургическим комбинатом был выплавлен в 1943 году. Уже в 1945 году объем выпуска чугуна, стали и металлопроката измерялся несколькими сотнями тысяч тонн. Завод был приватизирован в 1993 году. В 2008 году выпущено более 4,5 млн тонн стали. Статус публичного общества получен в 2015 году.

Сфера деятельности

Основное предприятие группы «Мечел» занимается выпуском листового проката. Оно производит:

чушковый чугун;

катанку;

арматурный, бунтовой и сортовой прокат;

сортовую квадратную заготовку;

стальные слитки;

рельсы для укладки ж/д полотна;

и многое другое.

Арматурная продукция комбината получила сертификат CARES (Великобритания). Также завод имеет право изготавливать продукцию для железной дороги и атомных электростанций РФ.

На сегодняшний день предприятие входит в топ-10 металлургических заводов страны (занимает 6 место).

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 3,161 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимость 1 рубль. Крупнейшим акционером является холдинг «Мечел» (практически 92% акций).

Акции компании торгуются на ММВБ под тикером «CHMK».