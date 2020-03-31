ПАО "ЧМК"
- Кол-во АОИ:3161965 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.11%4900 ₽
- За неделю, max:5800 ₽
- За неделю, min:4550 ₽
Нет данных
- ПАО «Мечел»91.67%
- Прочие8.33%
Общая информация
ПАО «Челябинский металлургический комбинат» является предприятием полного цикла, занимающимся выплавкой высококачественной стали. Продукция завода имеет свой индекс «Челябинская сталь». Покупателями металлопроката и прочей готовой продукции являются предприятия машиностроения, химической и атомной промышленности, энергетики и строительства. ЧМК лидирует по изготовлению нержавеющей стали в РФ.
Первый металл Челябинским металлургическим комбинатом был выплавлен в 1943 году. Уже в 1945 году объем выпуска чугуна, стали и металлопроката измерялся несколькими сотнями тысяч тонн. Завод был приватизирован в 1993 году. В 2008 году выпущено более 4,5 млн тонн стали. Статус публичного общества получен в 2015 году.
Сфера деятельности
Основное предприятие группы «Мечел» занимается выпуском листового проката. Оно производит:
чушковый чугун;
катанку;
арматурный, бунтовой и сортовой прокат;
сортовую квадратную заготовку;
стальные слитки;
рельсы для укладки ж/д полотна;
и многое другое.
Арматурная продукция комбината получила сертификат CARES (Великобритания). Также завод имеет право изготавливать продукцию для железной дороги и атомных электростанций РФ.
На сегодняшний день предприятие входит в топ-10 металлургических заводов страны (занимает 6 место).
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 3,161 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимость 1 рубль. Крупнейшим акционером является холдинг «Мечел» (практически 92% акций).
Акции компании торгуются на ММВБ под тикером «CHMK».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы242 164 890 тыс. руб.
- Оборотные активы45 357 614 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы46 182 475 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства23 264 614 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства218 105 415 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЧМК"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиРаспиловка и строгание древесины
- ОГРН1027402812777
- ИНН7450001007
- Юридический адрес:454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, Д.14
- Телефон+73517253066
- E-mailakashirin@mechel.ru
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