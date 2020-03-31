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ПАО "ЧМК"

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  • Кол-во АОИ:3161965 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.11%4900 ₽
  • За неделю, max:5800 ₽
  • За неделю, min:4550 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация15 494 млн. руб.
  • ПАО «Мечел»91.67%
  • Прочие8.33%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» является предприятием полного цикла, занимающимся выплавкой высококачественной стали. Продукция завода имеет свой индекс «Челябинская сталь». Покупателями металлопроката и прочей готовой продукции являются предприятия машиностроения, химической и атомной промышленности, энергетики и строительства. ЧМК лидирует по изготовлению нержавеющей стали в РФ.

Первый металл Челябинским металлургическим комбинатом был выплавлен в 1943 году. Уже в 1945 году объем выпуска чугуна, стали и металлопроката измерялся несколькими сотнями тысяч тонн. Завод был приватизирован в 1993 году. В 2008 году выпущено более 4,5 млн тонн стали. Статус публичного общества получен в 2015 году.

Сфера деятельности

Основное предприятие группы «Мечел» занимается выпуском листового проката. Оно производит:

  •  чушковый чугун;

  •  катанку;

  •  арматурный, бунтовой и сортовой прокат;

  •  сортовую квадратную заготовку;

  •  стальные слитки;

  •  рельсы для укладки ж/д полотна;

  •  и многое другое.

Арматурная продукция комбината получила сертификат CARES (Великобритания). Также завод имеет право изготавливать продукцию для железной дороги и атомных электростанций РФ.

На сегодняшний день предприятие входит в топ-10 металлургических заводов страны (занимает 6 место).

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 3,161 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимость 1 рубль. Крупнейшим акционером является холдинг «Мечел» (практически 92% акций).

Акции компании торгуются на ММВБ под тикером «CHMK».

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
287 522 504тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы242 164 890 тыс. руб.
  • Оборотные активы45 357 614 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы46 182 475 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства23 264 614 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства218 105 415 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
11.18Долг/EBITDA
12.06EV/EBITDA
-13.71EV/OCF
1.33EV/S
0.21P/BV
0.9P/E
-1.39P/FCF
-0.09P/NCAV
-0.08P/NNWC
0.09P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.82Долг/EBITDA
5.95EV/EBITDA
5.55EV/OCF
1.09EV/S
1.07P/BV
6.93P/E
4.69P/FCF
-3.68P/NCAV
-4.83P/NNWC
0.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
0.16Коэффициент автономии
8.63Рентабельность общая, %
0.02Коэффициент маневренности собственного капитала
3.48Оборачиваемость собственного капитала
-4.32Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.78Оборачиваемость оборотных активов
1.11Коэффицент текущей ликвидности
0.33Коэффициент привлечения заемного капитала
22.36Коэффицент покрытия процентов
11.29Оборачиваемость запасов
-13.72Коэффициент обеспеченности запасов
0.24Коэффициент покрытия инвестиций
8.31Оборачиваемость кредиторской задолженности
5.24Индекс постоянного актива
7.61Маржа прибыли, %
0.19Коэффициент мобильности имущества
1.44Коэффицент срочной ликвидности
4.59Оборачиваемость дебиторской задолженности
21.14Рентабельность оборотных активов, %
5.1Рентабельность внеоборотных активов, %
5.23Рентабельность производственных фондов, %
4.11Рентабельность задействованного капитала, %
26.46Рентабельность собственного капитала, %
19.24Рентабельность продаж, %
0.76Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЧМК"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиРаспиловка и строгание древесины
Юридическая информация
  • ОГРН1027402812777
  • ИНН7450001007
  • Юридический адрес:454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, Д.14
Контактная информация
  • Телефон+73517253066
  • E-mailakashirin@mechel.ru
  • Сайтссылка